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Автор Никита Лисицын

Как долго инвесторы адаптируются к трендам?

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Финансовая компания Cindicator провела собственное исследование рынка криптовалют, в ходе которого выяснилось, что для того, чтобы адаптироваться к новому тренду на крипторынке, инвесторам требуется целых два месяца. К такому выводу исследователи пришли после того, как провели анализ настроения криптотрейдеров. Оказалось, что после первого значимого падения биткоина прошло как раз два месяца, прежде чем ситуация на рынке успокоилась.

В докладе, который называется "Коллективные движения настроений на крипторынке", были отражены результаты исследования, проведённого компанией Cindicator. В данной работе приняли участие около 111,000 аналитиков, а само исследование началось в сентябре 2017 года, и проводилось в течение девяти месяцев. Аналитики работали с данными по таким криптовалютам, как BTC, ETH, ZEC, QTUM, XMR, DASH, BCH, и BNB.

По данным аналитиков, финансовая компания выяснила, что в январе и феврале текущего года, настроения на крипторынке всё ещё носили бычий характер, а большинство аналитиков полагали, что криптовалюты продолжат расти. В то же время, рынок постепенно входил в медвежий тренд.

Позже, уже в марте, настроения уже приняли отчётливый медвежий характер. Согласно данным другой компании, CryptoCompare, биткоин, главная криптовалюта, имевший пиковое значение цены в $20,000 ещё в декабре прошлого года, и провалившийся до $6,000 в прошлом месяце, на момент написания данной статьи уже имеет стоимость $7,385.

В целом, криптовалютная экосистема пережила сильнейшее падение, провалившись с капитализации в $835 миллиардов до $300 миллиардов, всего за несколько месяцев. Криптоаналитикам понадобилось почти два месяца, чтобы подстроиться под наступивший тренд.

Упоминая результаты исследований, а также проведённый анализ данных, сооснователь и директор компании Cindicator, Майк Брусов, заявил:

"С сентября, количество собираемой нами информации, которая генерируется ежемесячно, к настоящему моменту выросло практически в 30 раз. В то время, как собранные данные уже сами по себе представляют огромную ценность, настоящее сокровище — применение искусственного интеллекта для расширения возможностей анализа, и создание рабочей модели предикативной аналитики".

Что же касается Ethereum, другой крупной криптовалюты, которая немного уступает биткоину в рыночной капитализации, то здесь исследователи отметили, что коллективные настроения были "очень противоречивы в марте", когда токен потерял практически половину своей стоимости. Повышенная волатильность привела к "более широкому расколу между аналитиками".

Стоит отметить, что данные исследования, проведённого Cindicator, были освещены ещё на криптовалютной конференции 2018 Consensus Conference. Различные аналитики полагали, что вся криптовалютная экосистема должна пройти цикл с медвежьим трендом и выйти из него после конференции, и тогда аналитик с Уолл Стрит, Том Ли, заметил, что интерес к криптовалюте повышался с увеличением количества присутствующих на данной конференции.

После того, как криптовалютам всё же не удалось удержаться на занятых во время конференции позициях, Cindicator отметили, что общее настроение на рынке стало "более пессимистичным", поскольку инвесторы, по всей видимости, начали медленно терять надежду. Некоторые из них, впрочем, остаются преданными своей вере в бычий тренд. Так, например, директор компании BitMEX, Артур Хэйес, убеждён, что биткоин достигнет $50,000 к концу этого года, в то время как Ли был немного более сдержан, и заявил, что токен вырастет до $25,000.

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