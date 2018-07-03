Японский хакер был приговорён к году тюрьмы

Японские новостные агентства уже сообщали о том, что молодой хакер был приговорён к году тюрьмы, а судопроизводство по его делу было приостановлено ещё на три года. В чём заключается вина этого человека?
Всё дело в том, что он использовал вредоносное майнинговое ПО - компьютерный софт, который заражает персональные компьютеры ни о чём не подозревающих интернет-пользователей, и использует мощность их центральных процессоров для того, чтобы добывать криптовалюты, причём сами пользователи об этом даже не догадывались.
Стоит отметить, что это первое подобное судебное разбирательство в истории Японии; ранее, ещё никому не выносили приговоры по обвинению в использовании вредоносных майнинг-программ.
Как сообщает Nikkei, вчера, 2 июля, Сэндайский районный суд вынес обвинительный приговор 24-летнему правонарушителю. Имя обвиняемого не уточняется, однако известно, что он является безработным и проживает в городе Амагасаки.
Другой источник, News.Bitcoin, знакомый с ситуацией, сообщил, что в данном случае, речь шла об использовании программы под названием CoinHive. Молодой человек внедрил код CoinHive в "чит-программу" для онлайн-игр.
Правонарушитель воспользовался кодом CoinHive, чтобы заразить чит-программу
Местное новостное агентство сообщило следующее: "Согласно подробностям из зала заседаний, хакер использовал код вредоносной майнинг-программы, внедрив его в программное обеспечение, которое используется недобросовестными пользователями для получения различных преимуществ в онлайн-играх.
По непроверенной информации, программа просуществовала в период с января по февраль текущего года, и была вымещена в открытый доступ в блоге злоумышленника, откуда её мог скачать случайный пользователь, а после установки, вредоносный процесс начинал скрытно заниматься майнингом криптовалют".
Поскольку это единственный в своём роде судебный процесс по делу хакера, использовавшего скрытные майнинг-программы, многие ожидают, что в будущем будет сделано намного больше обвинительных приговоров по похожим делам. Ресурс Bitcoin.com сообщает, что на данный момент уже были задержаны ещё трое злоумышленников, использовавших похожий софт; всего было идентифицировано около 16 подозреваемых.
Выдающийся программист, занимающийся исследованием систем безопасности, доктор Такаги Хиромитсу, полагает, что дело было возбуждено, в основном, по случаю использования чит-программы для онлайн игр, а не из-за скрытого майнера: "Этот случай, на мой взгляд, произошёл не именно потому, что властям удалось найти один из источников, распространяющих CoinHive в сети, а скорее это произошло из-за того, что хакер распространял чит-программы для онлайн игр".
В преступлении больше контекста, чем в самом судебном акте
И в самом деле, адвокат Такаши Хирано также полагает, что "в данном судебном разбирательстве есть огромная разница в законности действий. Одно дело, когда хакер просто распространяет CoinHive в интернете, и совершенно другое - когда он скрытно внедряет код майнера в чью-то чит-программу".
Таким образом, есть огромная вероятность того, что уголовное дело было возбуждено именно по причине незаконности использования чит-программ, которые признаны нелегальными в Японии, в связи с наличием особого закона - Японского закона о недобросовестной конкуренции.
Хирано недавно представлял интересы другого своего клиента, с которого был взыскан штраф в размере $909 за внедрение кода CoinHive на своём сайте, попадая на который компьютеры случайных пользователей заражались скрытой майнинг-программой.
Вредоносный майнерский софт резко возрос в популярности с того самого дня, как криптовалюты начали расти в цене, и остаётся актуальным по сей день. Использование злоумышленниками скрытых майнеров уже стало наиболее распространённым кибер-преступлением в индустрии криптовалют.
Чтобы защитить себя от этого, пользуйтесь актуальной версией антивируса и старайтесь избегать сайтов, которые облегчают ведение нелегальной деятельности, например, онлайн-кинотеатры.
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