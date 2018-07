Как гарантированно выбрать надёжное ICO и избежать рисков

Инвестирование в ICO является одним из наиболее эффективных способов получить высокий доход за короткое время. Это факт. Но было бы неправильно выдавать его за истину. Дело в том, что ICO может быть как успешным, так и провальным. В первом случае вложения за несколько месяцев способны вырасти на 1000% и более, а во втором, за это же время от них не останется и следа. Практика ICO последних двух лет показала, что инвесторы чаще теряют деньги, нежели зарабатывают.

Понимание рисков инвестирования в ICO у большинства людей находится на слишком низком уровне. Обещают огромный доход? А почему бы и нет! Только вот компании не всегда выполняют свои обещания. Как же быть? Можно ли на ICO найти хоть какие-то гарантии для инвестора? Можно ли снизить свои риски? Да, можно, если владеть полезной информацией и использовать методы оценки ICO, описанные в этой статье.

Что нужно знать о рисках инвестирования в ICO

Любые высокодоходные вложения — высокорискованные. Это правило относится и к рынку ICO, где рисков, прямо скажем, предостаточно. Это может быть неправильная оценка проекта со слабой командой, нежизнеспособной идеей или плохой реализацией, созданного лишь для того, чтобы собрать хоть какие-то деньги. В числе таких рисков — непреднамеренный провал блокчейн проекта, спровоцированный конфликтом внутри вполне добросовестной команды, в результате чего поддержка проекта прекращается. "ICO пока очень высокодоходный, но сложный объект для инвестиций. Правовое поле только начинает формироваться, криптовалюта — основа ICO — даже не всем профессиональным инвесторам понятна, проекты, под которые собритаются средства требуют дополнительной глубокой проверки. Поэтому инвестировать в такие инструменты стоит либо очень осведомленным в объекте инвестиций людям, либо только за счет рискового капитала, который не жалко потерять в случа неудачи. Обычно рисковым капиталом считается не более 5-10% от всех временно свободных средств инвестора," — сказал Правде. ру Андрей Плотников управляющий директор компании Custodian.

Так же существует риск хакерской атаки на кошельки с деньгами инвесторов, когда создателям проекта, не позаботившимся о надежной защите средств, ничего не остаётся, как зафиксировать убыток и закрыть ICO.

Мошеннические скам ICO — источник максимального риска

Особую категорию рисков составляют скам ICO, изначально организованные для того, чтобы украсть деньги инвесторов. Аферисты пользуются тем, что создать видимость грамотного и перспективного ICO можно в два счёта. Сегодня легко купить и подделать почти всё, от команды, собрав её из "мёртвых душ", с фейковыми именами, лицами и достижениями, до заоблачного рейтинга, приправив его массой накрученных комментариев на Bitcointalk и в соцсетях. Жулики создают шаблонные сайты и токены, покупают готовые компании (чаще за границей), липовых консультантов, youtube-обзоры с накруткой просмотров, копируют с других проектов White Paper. Таким способом для фальшивого скам ICO создаётся яркая обёртка, которая, к сожалению, привлекает немало инвесторов. "Такова история всех начинающихся рынков. Часто под формат вполне работоспособной и новой идеи подстраиваются обычные мошенники. Так было и на заре рынка акций, доткомов и т. д. Стоит понимать, что такова система экономических циклов — каждый новый проект начинается энтузиастами, но как только он становится высокодоходным, он начинает приятгивать всех, и перспективные команды и не очень честных предпринимателей," — прокомментировал Правде. ру ситуацию управляющий директор Finvestech Swiss FG Дмитрий Лебедев.

По каким признакам можно определить качественное ICO

Чтобы снизить риски инвестирования и выбрать гарантированно качественное ICO, нужно научиться отделять зёрна, от плевел — скам проекты, от настоящих. Разобраться Who is Who можно уделяя внимание косвенным маркерам, таким как внешний вид сайта, идея проекта, White Paper. Ключевыми же признаками качества ICO служат условия продажи токенов и команда проекта.

Признак первый: фиатные деньги

Если ICO проект реализует токены только за криптовалюту, то это серьёзный повод отнестись к нему с настороженностью. Дело в том, что блокчейн технология не позволяет определить траекторию транзакции в криптовалюте, определить её получателя, место хранения. Если же у ICO проекта можно купить токены за рубли, доллары или другую фиатную валюту, то это верный показатель качественного ICO, "чистого" с юридической точки зрения, поскольку обычные деньги легко отслеживаются в традиционной финансовой системе. Крупные "белые" ICO, как, например, проект Павла Дурова, продают токены только за фиатные валюты.

Вы наверняка заметили, что 99% ICO принимают только криптовалюту. При этом, по разным оценкам, на рынке присутствует от 70% до 98% заведомо слабых или мошеннических проектов. Странное совпадение, не правда ли? А может быть это и не совпадение вовсе? Ведь жулики не могут пройти верификацию у банка, чтобы начать принимать фиатные валюты за токены. Для этого компания должна иметь реальных учредителей, лицензии, историю, репутацию, профессиональное юридическое сопровождение и много чего ещё, чего у мошенников попросту нет и быть не может. Поэтому аферисты никогда не работают с фиатными деньгами.

Разумеется, мы ни в коем случае не отрицаем, что существуют и хорошие ICO проекты, которые по тем или иным причинам принимают только криптовалюту, но делают своё дело ответственно и грамотно. В данном случае, мы хотим заострить ваше внимание на том, что если вы выберете ICO с фиатной валютой, то многократно повысите свои шансы на успешный исход инвестирования. Традиционная финансовая система, доступная для контролирующих органов, даёт инвестору гарантии безопасности его вложений. Если вы хотите инвестировать, но боитесь потерять свои накопления, покупайте токены за фиатные деньги.

Признак второй: российская команда

Ещё одним веским аргументом в пользу надёжности ICO может служить российское происхождение компании блокчейн проекта. По данным Института экономики роста им. П. А. Столыпина, 20% из общего числа успешных ICO в мире, инициировали отечественные команды, или компании с активным участием россиян. Наиболее перспективным российским ICO специалисты называют блокчейн проект компании Tkeycoin DAO, который сравнительно недавно вывел на рынок собственный токен TCD. Tkeycoin ICO принимает фиатную валюту, и чтобы купить активы компании, для оплаты достаточно использовать обыкновенную банковскую карту.

Проекту Tkeycoin уже 8 месяцев, хотя до представления его широкой публике команда из опытных программистов, криптографов, инженеров, и энтузиастов блокчейн-движения, долго и тщательно занималась его подготовкой. В резюме каждого участника команды есть несколько строчек о серьёзных профессиональных достижениях. Сопровождение ICO осуществляет штат квалифицированных юристов. Эту информацию несложно проверить в Интернете. На ICO Tkeycoin вышел 1 мая 2018 года и к настоящему моменту продал уже 24,281,702. токенов TCD. Более 65% опрошенных нами заметных экспертов рынка ICO сочли этот уровень весьма достойным.

Комментарий редакции

Мы рассчитываем, что данный материал поможет вам выбрать подходящий ICO проект, чтобы не только сохранить, но и приумножить свои средства. Относительно ICO Tkeycoin можем лишь констатировать очевидное — это легальный проект от российской команды с отличными шансами на успех. Насколько он окажется хорош, покажет время. А мы вместе с вами будем следить за дальнейшими событиями.