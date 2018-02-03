Нигерия страдает от лихорадки "Биткоин"

До недавнего времени, Нигерия была очагом торговли биткоином, по крайней мере, среди Африканских стран. По данным Bloomberg, сейчас биткоином заинтересовались западноафриканские законодательные органы, которые собираются детально исследовать его на предмет того, имеет ли место биткоин в экономике Нигерии, или нет. Известно, что ранее на этой неделе, в городе Абуджа прошла сенатская сессия, на которой биткоин был в центре обсуждений.

Африканская молодёжь буквально "помешалась" на этой криптовалюте, как сообщает BBC. Один из центров крипто-торговли — Нигерийский город Лагос, где биткоин стал не только инвестиционным инструментом, но и начал массово использоваться для платежей за границу. Однако, многие эксперты считают, что в скором времени, обращение с биткоином может стать для Нигерии затруднительным.

По словам заместителя председателя Сената Айка Экверемаду, комитет Сената по банковским, страховым и другим финансовым институтам начнет расследование "жизнеспособности биткойна как формы инвестиций, выработает рекомендации о том, как контролировать его использование и торговлю".

Очевидно, некоторых Африканских политиков не устраивает сложившаяся ситуация. Например, сенатор Бенджамин Уваюмогу считает, что инвесторов обманывают, "убеждая их в получении быстрой прибыли".

Нигерийский Сенат нашёл отклик у центрального банка страны, директор которого заявил, что "биткоин сродни азартным играм" и его организация не поддерживает такие рискованные предприятия как криптовалюты. Однако, стоит отметить, что растущая тревога вокруг биткоина — для Нигерии дело не новое. Дело в том, что ещё в прошлом году центральный банк страны упрекнул кредиторов в отмывании денег и недальновидности вложений в биткоин. Стоит отметить, что финансовые учреждения Нигерии биткоина явно опасаются, как, впрочем, и других криптовалют. Объяснить это можно тем, что они не получили кредита доверия от властей и до сих пор считаются "полулегальными", а банки отказываются от подобных транзакций, аргументируя это высоким риском.

Центральный банк Нигерии долгое время предупреждал клиентов и рекомендовал им "держаться от криптовалюты подальше", поскольку не было чёткого и ясного решения на её счёт со стороны законодательных органов. Теперь, видимо, время пришло и в течение нескольких недель Сенат предложит свои рекомендации по контролю за её оборотом.

Близость с биткоином

Ожидая государственных норм по регулированию криптовалютных отношений, трейдеры предприняли собственные меры, установив общепринятые в их сообществе стандарты для этой сферы. Естественно, им ничего иного не оставалось, поскольку долгое время биткоин не напрасно ассоциировался в Нигерии с мошенничеством, которое крепко охватило страну, выводя из неё миллионы долларов в криптовалютном эквиваленте. Это сильно ударило по и так экономически слабой стране, чей годовой доход на душу населения составляет менее $3000.

Итак, мерой, принятой трейдерским сообществом Нигерии оказалось создание Telegram-чата, со своим собственным протоколом Know-Your-Customer (Знай-Своего-Покупателя) (KYC). Суть которого заключается в том, чтобы проверять обе заинтересованные стороны: покупателя и продавца, иногда вживую, перед тем как допускать их к торговле. С тех пор чат разросся, ныне в нём состоят около 800 человек.

Однако, сейчас судьба крипто-торговли находится не в руках трейдеров.