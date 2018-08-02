Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Почему биткоин провалился до $7,600?

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Вчера, 1 августа, цены на крипторынке резко изменились в худшую сторону: общая капитализация рынка просела до $270 миллиардов, а вместе с ней упал и биткоин, который потерял более 7%, откатившись с $8,300 до $7,500.

Просадки на рынке

За прошедшие 24 часа биткоин, и ряд других крупных цифровых активов успели немного восстановиться, что добавило к общей капитализации крипторынка $3 миллиарда. Впрочем, это далеко не хорошая новость, ведь, по многочисленным прогнозам, рынок, потерявший за 24 часа $30 миллиардов, должен был восстановить куда большую сумму, но, к сожалению, он провалил свою первую попытку по реабилитации, продемонстрировав довольно слабый рост. Возможно, крипторынок всё же сможет восстановиться, но, скорее всего, этот процесс затянется на несколько дней.

Стоит отметить, что 27 июля, как и всю прошлую неделю, ещё до резкого срыва цен биткоина и Ethereum, который произошёл 1 августа, инвесторы возлагали большие надежды на такие токены, как биткоин, Ethereum, EOS, Bitcoin Cash и Ripple, ведь в то время биткоин имел довольно внушительные объёмы ежедневной торговли — около $5.5 миллиардов.

За прошедшие 48 часов, биткоин срезал $1.3 миллиарда от этого показателя, в то время как его ближайший конкурент, Ethereum, потерял свыше 20%. Важным также будет заметить, что объём торговли стабильным токеном Tether (USDT), который умудрялся расти даже во времена серьёзнейших медвежьих трендов, также ощутимо отклонился, что даёт понять, что общий спрос на криптовалюты резко снизился за очень короткий срок.

Учитывая теперь большую слабость биткоина, а также очень низкую производительность таких альткоинов, как Polymath, Waltonchain и VeChain, которые имели намного большие показатели, по сравнению с биткоином, теперь восстановление и рост выше точки в $8,000 может затянуться на несколько дней, если даже не больше, плюс, биткоин сегодня уже провалился в попытке взять барьер на $7,800.

Ранее, несколько экспертов, в числе которых директор BitMex, Артур Хэйес, предположили, что биткоин, как и весь крипторынок, в настоящий момент испытывает небольшие краткосрочные коррекционные движения перед тем, как вступить в очередной затяжной бычий тренд. Возможно, что недавнее отклонение биткоина может сказаться на краткосрочной коррекции, что должно помочь рынку найти больше стабильности на нижних уровнях цены.

Больше взломанных ICO

Паоло Пассери, исследователь криптовалют, в своём интервью для Express сообщил, что взлом KickICO, произошедший в начале июля, продемонстрировал наличие существенных уязвимостей на рынке ICO-проектов, а также это событие значительно сказалось на общем доверии инвесторов по отношению как к ICO, так и ко всему крипторынку в целом. Он завил:

"Ещё неделя, и мы видим ещё одну криптокомпанию, которая попала под хакерскую атаку. На прошлой неделе, в пятницу, очередная ICO-платформа, KickICO, стала ещё одной жертвой хакеров. Этот проект пополнил ряды криптовалютных компаний, которые в ходе взломов теряют свои токены. Так, KickICO потеряли 70 миллионов токенов KICK. Во время взлома, такое количество токенов стоило$7.7 миллионов. Все эти токены были украдены с ряда кошельков по всей платформе".

В то время, как крипторынок пытается восстановиться в среднесрочной перспективе, и заручиться хоть какой-то стабильностью, Пассери утверждает, что хакерские атаки, взломы систем безопасности, и прочие негативные события, окружающие рынок ICO, обязательно должны будут сказаться на цене Ethereum, и всём крипторынке вообще.

"Несмотря на то, что о взломе стало сразу же известно, и разработчикам удалось предотвратить дальнейшую утечку средств, это не снижает уровень опасности, который исходит от хакеров, завладевших персональными ключами многих пользователей. Впрочем, многие члены криптосообщества любят говорить, что безопасность — не приоритет среди растущих ICO, у которых имеется ряд других забот. Тем не менее, это не оправдание, и будущее таких ICO — плачевно" — заключил он.

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы криптобиржи криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Партии
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Все >
Крупнейшие банки тестируют решение LedgerConnect
Россиянам разрешат возвращать кредитные товары
LiveFest Summer - уникальный музыкальный фестиваль, высокогорный и экологичный
Купайтесь всухую! В День ВДВ по всей России выключили фонтаны
"Северный поток - 2" обойдется без разрешения Дании
Студента подозревают в краже $5 млн в криптовалюте
Украина готовится разворовать $250 млн. на оборону от США
Американка дожила до 100 лет из-за одиночества
CoinMarketCap запускает "профессиональный" платный API для разработчиков и фондов
США о России: началась конкуренция великих держав
Сейчас читают
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Payperblock: фриланс под защитой блокчейна
Криптобиржи
Payperblock: фриланс под защитой блокчейна
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило
Криминал
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило Видео 
Модернизируешь экономику – готовься на выход
Чебоксары
Модернизируешь экономику – готовься на выход
Читательский топ
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
В Киеве сообщили о последней надежде на остановку "Северного потока - 2"
Россия может выключить базы НАТО простым рубильником
Львы по жизни: кто не с нами, тот против нас
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.

Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Общество
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Экономика
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Белоруссия
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Политика
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"

Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.

Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Прибалтика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Дальний Восток
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы

В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.

В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
Когда власть против всего народа
Правительство
Когда власть против всего народа
Единая Россия
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Мир
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Любовь Степушова Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии? Любовь Степушова Соломон Соловьев Кто позировал для статуи Свободы и раскрашивал небо? Соломон Соловьев Василий Амирджанов Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова Василий Амирджанов
Комментарии
"Северный поток - 2" обойдется без разрешения Дании
Израиль официально предупредил Иран о войне
Израиль официально предупредил Иран о войне
Когда власть против всего народа
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Эксперты боятся напугать россиян скорым падением рубля
Наша цивилизация на Земле - пятая по счету
Израиль официально предупредил Иран о войне
Когда власть против всего народа
СМИ: миротворцы ООН массово насиловали голодающих детей
Проводники оставили мертвого пассажира в душном плацкарте
В США предложили дружить с Россией против Китая
Почему Сергей Лавров прикинулся Господом Богом
Власти ЦАР: троицу россиян с блогером убили за сопротивление
Минобороны рассекретило правду о создании ВДВ
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?

Есть предположение, что группа Орхана Джемаля выехала на встречу с неким информатором, который обещал предоставить ей компромат на действия России в ЦАР.

Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ