Почему биткоин провалился до $7,600?

Вчера, 1 августа, цены на крипторынке резко изменились в худшую сторону: общая капитализация рынка просела до $270 миллиардов, а вместе с ней упал и биткоин, который потерял более 7%, откатившись с $8,300 до $7,500.

Просадки на рынке

За прошедшие 24 часа биткоин, и ряд других крупных цифровых активов успели немного восстановиться, что добавило к общей капитализации крипторынка $3 миллиарда. Впрочем, это далеко не хорошая новость, ведь, по многочисленным прогнозам, рынок, потерявший за 24 часа $30 миллиардов, должен был восстановить куда большую сумму, но, к сожалению, он провалил свою первую попытку по реабилитации, продемонстрировав довольно слабый рост. Возможно, крипторынок всё же сможет восстановиться, но, скорее всего, этот процесс затянется на несколько дней.

Стоит отметить, что 27 июля, как и всю прошлую неделю, ещё до резкого срыва цен биткоина и Ethereum, который произошёл 1 августа, инвесторы возлагали большие надежды на такие токены, как биткоин, Ethereum, EOS, Bitcoin Cash и Ripple, ведь в то время биткоин имел довольно внушительные объёмы ежедневной торговли — около $5.5 миллиардов.

За прошедшие 48 часов, биткоин срезал $1.3 миллиарда от этого показателя, в то время как его ближайший конкурент, Ethereum, потерял свыше 20%. Важным также будет заметить, что объём торговли стабильным токеном Tether (USDT), который умудрялся расти даже во времена серьёзнейших медвежьих трендов, также ощутимо отклонился, что даёт понять, что общий спрос на криптовалюты резко снизился за очень короткий срок.

Учитывая теперь большую слабость биткоина, а также очень низкую производительность таких альткоинов, как Polymath, Waltonchain и VeChain, которые имели намного большие показатели, по сравнению с биткоином, теперь восстановление и рост выше точки в $8,000 может затянуться на несколько дней, если даже не больше, плюс, биткоин сегодня уже провалился в попытке взять барьер на $7,800.

Ранее, несколько экспертов, в числе которых директор BitMex, Артур Хэйес, предположили, что биткоин, как и весь крипторынок, в настоящий момент испытывает небольшие краткосрочные коррекционные движения перед тем, как вступить в очередной затяжной бычий тренд. Возможно, что недавнее отклонение биткоина может сказаться на краткосрочной коррекции, что должно помочь рынку найти больше стабильности на нижних уровнях цены.

Больше взломанных ICO

Паоло Пассери, исследователь криптовалют, в своём интервью для Express сообщил, что взлом KickICO, произошедший в начале июля, продемонстрировал наличие существенных уязвимостей на рынке ICO-проектов, а также это событие значительно сказалось на общем доверии инвесторов по отношению как к ICO, так и ко всему крипторынку в целом. Он завил:

"Ещё неделя, и мы видим ещё одну криптокомпанию, которая попала под хакерскую атаку. На прошлой неделе, в пятницу, очередная ICO-платформа, KickICO, стала ещё одной жертвой хакеров. Этот проект пополнил ряды криптовалютных компаний, которые в ходе взломов теряют свои токены. Так, KickICO потеряли 70 миллионов токенов KICK. Во время взлома, такое количество токенов стоило$7.7 миллионов. Все эти токены были украдены с ряда кошельков по всей платформе".

В то время, как крипторынок пытается восстановиться в среднесрочной перспективе, и заручиться хоть какой-то стабильностью, Пассери утверждает, что хакерские атаки, взломы систем безопасности, и прочие негативные события, окружающие рынок ICO, обязательно должны будут сказаться на цене Ethereum, и всём крипторынке вообще.

"Несмотря на то, что о взломе стало сразу же известно, и разработчикам удалось предотвратить дальнейшую утечку средств, это не снижает уровень опасности, который исходит от хакеров, завладевших персональными ключами многих пользователей. Впрочем, многие члены криптосообщества любят говорить, что безопасность — не приоритет среди растущих ICO, у которых имеется ряд других забот. Тем не менее, это не оправдание, и будущее таких ICO — плачевно" — заключил он.