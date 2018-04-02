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Автор Никита Лисицын

“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Несмотря на то, что на выходных на графике биткоина состоялось довольно серьёзное событие, "мёртвый крест" (ситуация, когда на графике пересекаются две скользящих средних: 50-SMA и 200-SMA), криптовалюта, по всей видимости, не потеряла запал и продолжила расти.

“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт.

Типичный технический индикатор медвежьего тренда появился на графике биткоина ранее, на прошедших выходных. Аналитики предсказывали сильнейшие просадки токену, но, как мы можем наблюдать, распродажи его только усилили, установив довольно прочные барьеры.

На момент написания статьи, индекс цены биткоина (BPI) замер на отметке в $7,040, преодолев 54-дневный минимальный показатель в $6,443, который был достигнут в минувшее воскресенье.

Такое поведение биткоина было достаточно ожидаемым, поскольку мы уже видели подобное. Просадка биткоина по индексу относительной силы тренда (RSI) до/ниже 30.00 сигнализирует о его скором восстановлении, это исторический паттерн, о котором мы писали ранее.

График за 24 часа

Как мы можем видеть на 24-часовом графике выше, RSI как раз упал до 30.00 на прошлой неделе, в пятницу, что стало сигналом о начале сильных распродаж. Далее, в субботу, произошёл "мёртвый крест", который, вопреки мнению многих аналитиков, не причинил серьёзного ущерба цене биткоина.

Стоит отметить, что "мёртвый крест" выглядел неубедительно ещё до того, как появился на графике, поскольку 50-дневная скользящая средняя стала нейтральной ещё неделей ранее и осталась неизменной даже после "мёртвого креста", что только подтверждает тот факт, что RSI уже говорило о том, что биткоин находился в состоянии "сверхпродаж". Если бы 50-SMA падала до/после "мёртвого креста", то это бы значительно ухудшило положение дел для биткоина.

Более того, помимо ровной 50-SMA, криптовалюте уже удавалось устоять во время серьёзного медвежьего тренда, который мы видим на недельном графике ниже.

График за неделю (линейная шкала)

“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт.

Как мы видим из графика, биткоину удалось избежать сильной просадки, под влиянием очередного негативного тренда, благодаря состоянию сверхпродаж.

Таким образом, криптовалюте удалось установить краткосрочный минимум на отметке в $6,425, благодаря чему у неё может получиться добраться до $7,500-$7,600 в последующие несколько дней, о чём говорит расхождение RSI на графике ниже.

График за 4 часа

“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт.

Хотя BTC удалось преодолеть негативный тренд, но только выход за пределы линии на $7,100 (сопротивление канала), сможет добавить ему шансов на генерацию бычьего тренда, который даст ему вырасти до $7,500-$7,600.

Иными словами, дальнейший рост биткоина буде зависеть от его поведения в краткосрочной перспективе, поскольку 10-дневная SMA пока находится во власти медведей (скользит вниз)

График за 24 часа II

“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт.

Как мы видим из графика выше, 5-дневная MA и 10-дневная MA пока ещё довольно негативны, таким образом, дальнейший "забег" биткоина до $8,000 будет возможен лишь после того, как обе этих скользящих дойдут до самого дна.

Итог

Биткоину удалось установить краткосрочный минимум на $6,425. Пройдя линию сопротивления на $7,100, у него может получиться вырасти до $7,600.

Дальнейшие возможности роста предсказать пока сложно, но, скорее всего, их мы сможем наблюдать лишь тогда, когда 5- и 10-SMA преодолеют медвежий тренд.

Если же говорить о возможном падении биткоина, то тут же $6,425 выступят мгновенной опорой, в случае потери которой, BTC придётся задержаться на февральском минимуме в $6,000. Впрочем, этот исход маловероятен, поскольку первая опора должна оказаться довольно прочной, ведь, как мы уже выяснили, биткоин некоторое время находится в состоянии сверхпродаж.

Темы биржа инвестиции криптовалюты
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Аналитика
“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт
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