Что было раньше: курица или биткоин?

Ещё несколько лет назад биткоин был серой лошадкой, но внезапно весь мир о нём заговорил. Биткоин оказался в топе обсуждений за прошедший год. Он буквально ворвался в топ инфоповодов СМИ, которые твердили: «Биткоин изменит весь мир», «Эта технология - изобретение нового колеса» и тому подобное. Другие же скептично отмахивались, называя его «пузырём». Фактически, самым большим пузырём со времён бума доткомов в 90х, или даже Тюльпанной лихорадки в 30х годах XVII века.

Самая большая проблема заключается в том, что когда дело касается будущего биткоина - у всех есть лишь догадки. Кто-то говорит, что биткоину есть куда расти и он, несомненно, будет расти. Такого мнения придерживается Ким Дотком - немецкий предприниматель в сфере технологий. Недавно он заявил о своих планах на криптовалюту, рассчитывая, что биткоин определённо сможет преодолеть отметку в $40 000. В то же время, миллиардер Уоррен Баффет говорит следующее: «... почти с полной уверенностью я могу сказать, что криптовалюты ни к чему хорошему не приведут». В любом случае, никто точно не знает, что произойдёт с криптовалютой. Стоит только сказать, что биткоин и, стоящая за ним технология, блокчейн, вместе вышли в свет. Их, конечно, можно сравнить с курицей и яйцом, но одно точно ясно - они не единое целое.

Пока что, единственная польза от биткоина - это растущий интерес вокруг блокчейна как технологии, которая может привнести что-то новое в существующие отрасли и даже открыть доступ к новым. Однако, совсем не важно, является ли биткоин пузырём или нет, его следует чётко отделять от блокчейн-технологии.

Биткоин, который появился как первая децентрализованная криптовалюта, сейчас наиболее ценен на рынке. Но всё, что о нём можно сказать, это то, что он является торгуемой стоимостью самой блокчейн-технологии. Он ничем не отличается от более чем полутора тысячи других валют, существующих в данный момент. Некоторые из них используют один блокчейн (биткоин и Ethereum), а другие разработали свой собственный. Стоит напомнить, что в обороте присутствует ограниченное число монет, что делает их стоимость сильно зависимой от спроса.

Подобно аналогии с куриным яйцом, приведённой нами выше, никто не может сказать точно, что было первым: блокчейн или биткоин. Но точно ясно лишь то, что биткоин не появился бы без блокчейна. Они были созданы в унисон загадочным Сатоши Накамото.

Начиная от стартапов и заканчивая самыми большими корпорациями, все верят в то, что за биткоином стоит будущее. Многие полагают, что биткоин - это воплощение блокчейна, при этом забывая о том потенциале, который скрыт в этой технологии. На самом деле, едва ли биткоин показывает и малую долю всего того, что может нам дать блокчейн.

Блокчейн - это последовательное, постоянно растущее количество соединений цифровых блоков по типу цепи: каждое последующее звено опирается на предыдущее. Каждый цифровой блок защищён, они связаны между собой криптографией. Каждый отдельный блок несёт в себе информацию, отсылающую к предыдущему блоку. В каждом из них содержится информация о дате его создания и о транзакциях, совершённых за время его существования. Другими словами, блокчейн - это общественное цифровое децентрализованное хранилище, содержащее данные обо всех криптовалютных транзакциях. Блокчейн растёт с добавлением каждого нового блока-звена в цепи. Они присоединяются друг к другу в хронологическом порядке, а компьютеры, подключённые к блокчейну (они же узлы), имеют его идентичные копии благодаря синхронизации.

Децентрализованность блокчейна, как его основное свойство, также предполагает, что при должной мощности компьютера и большом объёме жёсткого диска кто угодно может скачать весь блокчейн. У всех есть к нему доступ, но никто его не может контролировать. Это связано с тем, что у блокчейна нет центрального сервера, а значит, его никто не сможет взломать и изменить его код по своему усмотрению, потому что у каждого его участника есть его копия. В этом заключается принцип одноранговой сети, на основе которой и построен весь блокчейн - нельзя де факто изменить весь его массив, не изменив каждую из копий. Это лучший пример распределённых вычислений с так называемой высокой "византийской отказоустойчивостью".

Термин «византийская отказоустойчивость» применяющийся к компьютерным системам, относится к так называемой «задаче о византийских генералах», суть которой заключается в следующем: в ночь перед сражением, византийская армия собралась воедино. Она состояла из нескольких легионов, во главе каждого из которых стоял генерал. Всеми генералами управлял один главнокомандующий, но поскольку империя находилась в упадке, то среди генералов, включая главнокомандующего, могли быть предатели. В течение ночи, все генералы получили от предводителя приказ о действиях на утро: "будет получен приказ «атаковать», либо «отступать»". Если все честные генералы атакуют, то они одержат победу, если отступят - сохранят армию. Если же часть из них атакует, а часть отступит - они проиграют в битве. Но и главнокомандующий может быть предателем, тогда он даст разным генералам разные приказы, а это значит, что и его приказы не стоит выполнять беспрекословно. Более того, генералы также не могут действовать по своему усмотрению, иначе возникнет путаница и армия потерпит поражение. А значит, выход только один - генералы должны обмениваться информацией друг с другом, чтобы прийти к общему соглашению.

Технология распределённого реестра (Distributed Ledger Technologies - DLT) повсеместно проникает в нашу жизнь. Эта технология находит применение и в простых задачах, таких как передача денег (и цифровых, в том числе), и в сложных - таких как подпись важных документов, которые теперь могут быть включены в блокчейн во избежание нестыковок. Это отличная защита и гарантия для любой сделки - помещённый в блокчейн подписанный документ уже не может быть измененён, а значит, с ним уже невозможно совершить никаких мошеннических махинаций.

Наиболее очевидная область применения блокчейна - процесс проведения аудита, в котором требуется точность. В качестве примера можно также привести следующий случай: глобальная логистическая компания Maersk намеревается совершить сложную сделку - ей нужно доставить один из своих контейнеров из Кении в Нидерланды. Для этого ей потребуется совершить 200 коммуникаций между 30-ю различными сторонами. Блокчейн может значительно упростить этот процесс и исключить любой риск совершения ошибок. В случае с крупными торговыми сетями, например, Nestle, или Unilever, уже используется электронно-вычислительная техника для интеграции важных процессов в блокчейн.

Несомненным плюсом технологии блокчейн является также то, что она позволит открыть двери для цифрового творчества - авторы смогут распространять и монетизировать свои творения напрямую, не прибегая к помощи различных корпораций-посредников и фирм, которые зачастую получают куда больше прибыли, чем сам автор идеи. Более того, это будет абсолютно безопасно благодаря надёжности технологии блокчейн.

В заключение стоит сказать, что ценность блокчейна заключается далеко не только в развивающемся пути быстрого заработка на криптовалюте. Блокчейн может привести нас к яркому будущему, как только мы сами выведем его из стадии зародыша. Он сможет открыть нам двери в новый мир, где эта технология станет связующим звеном между виртуальным и физическим миром. Весь тот потенциал, что заложен в блокчейне - намного важнее любых высот, которых когда-либо сможет достичь биткоин.