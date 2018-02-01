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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Выпускают новое ПО для борьбы с кибер-преступностью

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Блокчейновая компания Bitfury, которая была создана в 2011 году как майнинговая, выпустила программное обеспечение под названием Crystal.

Выпускают новое ПО для борьбы с кибер-преступностью. 382498.jpeg

По словам представителей организации, Crystal была разработана для противодействия кибер-преступности в области криптовалют, а в частности — биткоина. Более подробная информация освещена в пресс-релизе организации.

Crystal позволяет пользователям самим выявлять преступную активность в блокчейне, анализируя поведение монет и предотвращая сделки с криптовалютой, если есть угроза совершения транзакции преступникам.

Демо-версия программы уже доступна для пользования, в то время как релиз полной версии для корпоративных клиентов назначен на март 2018 года.

Согласно Bitfury, у организации ушло два года на разработку Crystal. В 2015 году компания задалась целью изобрести ПО, способное помочь финансовым и государственным организациям в борьбе с кибер-преступностью, выросшей вокруг биткоина.

"Индустрии нужен интуитивно-понятный инструмент, который сможет отслеживать транзакции и сообщать, связан ли тот или иной адрес с криминальной деятельностью", — заявил в своём интервью исполнительный директор Bitfury Валерий Вавилов.

Crystal, по сути, является инструментом, который занимается ведением статистики, отслеживающим "подозрительные" транзакции до конечного адреса. Также, Crystal может рассчитать риск того, связан ли тот или иной адрес транзакции с известными случаями преступной деятельности.

Среди прочих возможностей, Crystal может анонимно отслеживать адреса биткоин-кошельков, составлять и отправлять сводки по вопросам безопасности. Более того, можно будет выгружать данные, чтобы сторонние платформы могли создавать свои алгоритмы на основе имеющегося инструментала Crystal.

Как мы уже сообщали ранее, первый зарегистрированный случай физического ограбления, с целью завладения биткоином, произошёл 28 января, в Великобритании, где четверо вооружённых людей вломились в дом крупного трейдера и, под угрозой расправы, потребовали передать им крупную сумму в биткоинах.

Ранее ФБР США предупредило граждан о растущих угрозах, поступающих на почту с фальшивых электронных ящиков. Этим занимаются злоумышленники с целью вымогательства криптовалюты.

Потенциально, Crystal может оказать поддержку в расследовании похожих случаев, отслеживая путь биткоинов до конечного счёта, что позволит взять преступников с поличным.

В начале прошлого месяца Bitfury сделали стратегическую инвестицию в криптовалюту Emercoin, разработанную для поддержки будущих хай-тек проектов.

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