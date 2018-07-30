Криптотуризм в России и другие новости крипторынка

Председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совета Федерации сенатор Игорь Фомин считает развитие в России криптотуризма перспективным направлением, которое станет возможным при регулировании криптовалют российским законодательством.

"Криптотуризм в России был бы очень перспективным и современным направлением, но при условии, что у нас появится законодательная база, которая будет регулировать обращение криптовалют в России", — уточнил Фомин.

Ведущая биржа Binance планирует открыть отделение на южнокорейском рынке — третьем по величине криптовалютном рынке после Японии и США. В Южной Корее на протяжении нескольких лет доминировали две основные платформы для торговли цифровыми активами: UPbit, созданная и разработанная Dunamoo — дочерней компанией Kakao; и Bithumb, с 2017 года занимающая почти 90 процентов рынка.

По словам представителей компании Samsung, на данный момент смартфоны являются самыми безопасными устройствами для криптовалютных транзакций. Кошельки для смартфонов наподобие Blockchain и Jaxx представляют собой удобные приложения, которые большинство криптовалютных пользователей используют для отправки и получения платежей с цифровыми активами. Старший ИТ-консультант компании Samsung Джоэл Шнайдер (Joel Snyder) назвал смартфоны в этом отношении гораздо более безопасными, чем ноутбуки или другие устройства, так как большинство смартфонов оснащены безопасной средой исполнения Trusted Execution Environment (TEE).

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отклонила заявку братьев Кэмерона и Тайлера Винклвосс на создание торгуемого на бирже фонда (ETF), привязанного к биткоину.

В 2016 году Bats BZX Exchange, Inc. (BZX) подала в SEC заявку об изменении правил, чтобы иметь возможность продавать акции Winklevoss Bitcoin Trust. Это была первая заявка на создание ETF биткоина от братьев Винклвосс. В феврале 2017 года SEC отклонила ее по причине того, что характер криптовалютного рынка в значительной степени является нерегулируемым. "Когда спотовый рынок не регулируется, должны существовать значительные регулируемые рынки деривативов, связанные с базовым активом, с которыми биржа может заключить соглашение о совместном использовании данных", — сообщила SEC.

После того как SEC отклонила первоначальное предложение, группа подала "ходатайство о пересмотре решения".

Ассоциация японских криптовалютных бирж JVCEA планирует установить строгий лимит на кредитное плечо, которое она предлагает для маржинальной торговли. Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) была создана после взлома Coincheck для того, чтобы восстановить доверие общественности к криптовалютному пространству. Ассоциация работает над мерами саморегулирования.

Все ее члены — 16 криптовалютных бирж — были одобрены правительством Японии. JVCEA собирается установить лимит кредитного плеча для криптовалютной маржинальной торговли, чтобы защитить инвесторов. По данным Nikkei, предлагаемые правила включают "всеобъемлющий фиксированный лимит на то, в какой степени трейдеры могут использовать заемные средства для управления прибылью и убытками".

Нью-Йоркская частная акционерная компания с активами в размере 150 миллионов долларов намерена построить ветряную электростанцию мощностью 900 мегаватт недалеко от Дахла, Марокко. Энергию электростанции планируется использовать для добычи криптовалют. Удаленное местоположение — между пустыней Сахарой и Атлантическим океаном — отлично подходит для добычи криптовалют с помощью возобновляемой энергии.

"Мы обладаем эксклюзивными правами на строительство ветряной электростанции, однако проблема заключалась в отсутствии подходящего места. В наше время источник дешевой энергии выгоден для постройки центра обработки данных", — рассказал управляющий партнер Brookstone Майкл Топорек (Michael Toporek).

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) призвала политиков безотлагательно принять законопроект, регулирующий внутренние криптовалютные биржи, с целью устранения недостатков в сфере безопасности индустрии.

В интервью Bloomberg Хонг Сонг-ки (Hong Seong-ki) руководитель специальной команды по контролю за виртуальной валютой в FSC, сказал: "В то время как криптовалютные рынки быстро растут, становится понятно, что подобные торговые платформы недостаточно хорошо подготовлены в области систем безопасности".

Консорциум государственных банков финансирования развития стран БРИКС планирует исследовать технологию блокчейна для международных транзакций и других продуктов, заявили в четверг, 26 июля, представители Внешэкономбанка. В соответствии с пресс-релизом, Внешэкономбанк, Бразильский банк развития, Экспортно-импортный банк Индии, Китайский банк развития и Банк развития Южной Африки подписали соглашение о проведении исследований с целью изучения применения блокчейна для развития цифровой экономики.

Обновленную платежную систему Банка Англии — центрального банка Великобритании — смогут использовать финтехкомпании, работающие с технологией блокчейна. Это позволит усилить защиту от кибератак и расширить число предприятий, которые могут ее использовать. Обновленная система валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) начнет работу в 2020 году.

Ежегодно через RTGS проходят платежи на 500 миллионов фунтов стерлингов, что составляет треть всего ВВП Великобритании.

Dash превращается в одну из самых популярных криптовалют в Венесуэле. По словам специалистов латиноамериканской биржи Cryptobuyer, эта криптовалюта практически вытеснила Биткоин в регионе. "Cryptobuyer стала первой в Латинской Америке платформой, интегрировавшей Dash в начале 2017 года, и первой платформой, предложившей эту криптовалюту в Венесуэле. Каждый месяц мы наблюдаем, как Биткоин и Dash борются между собой за основной объем торгов в наших операциях, однако по количеству транзакций Dash сейчас выигрывает", — рассказал руководитель биржи Йордж Фариас (Jorge Farias).

Синьцзян-Уйгурский автономный регион Китая намерен ликвидировать незаконные операции по майнингу биткоина к концу августа, что официально подтвердило правительственное агентство после утечки правительственного уведомления, выпущенного Экономической и информационной комиссией Синьцзяна (EIC). В нем отмечалось, что власти требуют, чтобы местные коммунальные компании сообщали о незаконных майнинговых операциях и прекращали их. Представитель комиссии (орган местного самоуправления, специализирующийся на технологическом развитии) подтвердил подлинность документа, заявив, что он был разработан подразделением EIC, отвечающим за решение коммунальных вопросов региона.

Правительство Индии опубликует подробные руководящие принципы в отношении регулирования криптовалют к сентябрю, говорится в сообщении высокопоставленного чиновника министерства финансов страны. Консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая центральный банк, уже начались. Сообщается, что это заявление не связано со слушаниями Верховного суда по ходатайствам, касающимся запрета на банковское обслуживание криптовалютных компаний. Правительство Индии завершило разработку проекта нормативной базы для криптовалют.

В субботу, 28 июля, агентство New Indian Express сообщило, что правительство "скорее всего, опубликует рекомендации по регулированию криптовалют к сентябрю". Эта новость следует за заявлением, сделанным в прошлом месяце секретарем по экономическим вопросам страны Субашем Гаргом (Subhash Garg), который утверждал, что законопроект будет готов к середине июля.

Независимый правительственный орган, обеспечивающий соблюдение законов о защите потребителей, а также отслеживающий мошеннические тенденции в Австралии — Австралийская комиссия по конкуренции и потреблению (ACCC) — владеет сайтом Scamwatch, который посвящен предупреждениям об аферах. Количество случаев мошенничества, связанного с криптовалютной торговлей, "значительно" выросло за 12 месяцев и в настоящее время является вторым наиболее распространенным видом инвестиционной аферы в стране.

На Мальте установлен первый двусторонний биткойномат. Открытие терминала и демонстрация его работы состоялись в офисе компании Quicklets. Как сообщает издание Times of Malta, биткойномат "позволяет пользователям продавать и покупать криптовалюты в режиме реального времени и работает с биткоином и лайткойном". Оператором биткойномата является мальтийский стартап Moon Zebra.

Самый популярный кошелек для Эфириума MyEtherWallet (MEW) и компания Simplex заключили партнерское соглашение, согласно которому пользователи MEW теперь смогут покупать ETH с помощью банковских карт Visa и MasterCard.

Simplex — это полностью регулируемая финтехкомпания, которая работает в криптовалютной экосистеме с 2014 года. Для доступа к криптовалютам через фиатные банковские карты, ИИ-алгоритмы Simplex были интегрированы в платформу MEW. Для того чтобы купить криптовалюту, используя кредитную карту, пользователям необходимо пройти процедуру KYC (Знай Своего Клиента).

В блокчейне Ethereum набирает популярность новая игра FOMO3D, в которой присутствует очевидная схема Понци и элемент азартных игр. Игру уже окрестили как Bitconnect 2.0. Суть игры заключается в том, что участники должны покупать так называемые "ключи", которые можно рассматривать как своеобразные токены. На момент публикации каждый такой ключ стоит уже около 0,0054 ETH (примерно 2,5 доллара).

Руководитель центра блокчейн-компетенций и цифровых трансформаций Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Демин и мэр Грозного Ибрагим Закриев объявили о запуске двух пилотных блокчейн-проектов: по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью. "Блокчейн-системы позволят в ближайшей перспективе сэкономить до 20 процентов бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей", — уточнил Закриев.

"Проект для управления услугами ЖКХ создан на базе блокчейна Hyperledger Fabric, — рассказывает он. — Сейчас система дает жителям Грозного доступ ко всей истории начисленных коммунальных сборов, а органы госуправления могут оптимизировать управление и аналитику. Узлы блокчейна, которые подтверждают его операции, расположены в центре блокчейн-компетенций ВЭБа и в мэрии Грозного".

HeadHunter отметил, что средняя зарплата специалистов, работающих в сфере блокчейна и криптовалют, в первом полугодии 2018 года сократилась на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. "Если в прошлом году зарплата PR-директора проектов в криптовалютной сфере достигала 800 тысяч рублей, то сейчас она составляет 400 тысяч рублей. Меньше всего работодатели готовы платить аналитикам по ценным бумагам и менеджерам проектов", — рассказывают эксперты, объясняя снижение зарплат в этой отрасли падением курса биткоина и капитализации.

Криптовалютная биржа Mandala завершила основной этап краудсейла, достигнув хардкапа и собрав 13,5 миллиона долларов. Всего было продано 260 миллионов токенов MDX. Краудсейл проводился в соответствии с правилом Reg S, установленным SEC — Комиссией по ценным бумагам и биржам США. К участию допускались инвесторы из всех стран мира, кроме Соединенных Штатов.

Во время токенсейла с 1 июня покупателям были доступны 65 процентов от общего объема MDX. Оставшиеся 35 процентов токенов будут распределены среди разработчиков и основателей Mandala (они получат 20 процентов) и советников проекта (пять процентов). Еще десять процентов токенов поступят в резерв, который выступит буфером на случай непредвиденных расходов, связанных, например, с лицензированием, изменениями в налоговом законодательстве и другими издержками.

Шесть из 16 одобренных правительством криптовалютных бирж представили свои планы по улучшению работы Агентству финансовых услуг (FSA). 22 июня FSA выпустило приказы, требующие от бирж внесения изменений в работу. Тогда предупреждение получили площадки Bitflyer, Bitpoint Japan, Bitbank, Btc Box, Quoine и Tech Bureau.

После этого все шесть компаний подтвердили, что представят соответствующие планы регулятору к 23 июля. Bitflyer было приказано улучшить работу в десяти областях, Btc Box — в девяти, Bitbank — в восьми и Quoine в семи. Bitpoint и Tech Bureau должны были предложить улучшения для шести областей своего бизнеса. Приказ от 22 июня стал вторым для Tech Bureau, оператора биржи Zaif.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) отложила принятие решения о том, одобрить ли пять связанных с биткоинами ETF до сентября. Об этом стало известно после публикации соответствующих документов во вторник, 24 июля. В последней редакции Федерального реестра SEC разъясняет, что она откладывает вынесение какого-либо решения относительно предложений по созданию ETF, поданных Direxion Investments. Один из фондов должен соответствовать цене биткоина, а четыре из них основаны на движении цены криптовалюты.

SEC утверждает: "Комиссия сочла целесообразным назначить более длительный период в течение которого будет вынесено решение относительно предлагаемого изменения правил — положительное или отрицательное. Таким образом у комиссии будет достаточно времени для рассмотрения этого вопроса. Соответственно, комиссия назначает 21 сентября 2018 года датой, когда SEC либо одобрит, либо отклонит предложенное изменение". SEC добавила, что получила только два комментария к предлагаемым ETF.

Исследователь космического телескопа "Хаббл" (HST) тестирует технологию блокчейна для ее применения в обработке огромных объемов данных. По словам сотрудника Института исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) Джоша Пика, HST, как и другие космические телескопы, требует огромного количества времени и вычислительной мощности для обработки данных, что считается достаточно дорогостоящим процессом.

"Технология блокчейна позволит обеспечить более эффективное использование ресурсов, предоставив исследователям сеть, более обширную, чем у традиционных серверов, — рассказал Пик. — Мы могли бы использовать распределенную сеть, чтобы сделать наши исследования действительно результативными — и в десятки раз дешевле стандартных облачных вычислений".