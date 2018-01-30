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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Сеул закроет анонимную криптоторговлю

Экономика » Криптовалюты

Решение Южной Кореи закрыть все анонимные сделки на криптобиржах привело к тому, что биткоин снова упал до 10 тысяч долларов всего за несколько часов. Власти страны мотивируют свой шаг тем, что трейдеров подозревают в криминальной деятельности.

Сеул закроет анонимную крипто-торговлю. 382441.jpeg

Между тем эксперт по блокчейну Саймон Тэйлор полагает, что это событие — прямое свидетельство того, как правительство пытается наложить свои руки на то, что раньше ему было неподконтрольно.

"Долгое время мы думали, что криптовалюта — вещь децентрализованная и анонимная, которую нельзя контролировать, но то что происходит теперь — это обратный процесс. Теперь у нас есть централизованные биржи, где мы можем обменивать её. Всё как в банке — любая криптовалюта будет привязана к вашему имени", — говорит специалист.

Тейлор также добавил, что решение южнокорейских властей исключить любую криминальную деятельность само нарушает анонимность, которую предоставляет биткоин.

Ожидается, что запрет нанесёт очень серьёзный удар по криптовалютному рынку Сеула и Азии в целом, поскольку именно на нём происходит большая часть глобальных операций с криптовалютами.

"Могу утверждать, что в Южной Корее проходит около 20% или 30% всех торгов с биткоином и многими другими ключевыми криптовалютами. Почти половина клиентов криптобирж были анонимами. А сейчас правительство заявляет, что это могла быть мошенническая активность или это могло быть отмывание денег. Вообще любая незаконная деятельность имела место быть. Если запретить анонимную торговлю криптовалютой, то на неё можно будет влиять", — отметил Тейлор.

Добавим, что шумиха поднялась и в Нью-Йорке, где федеральные судьи Бруклина заявили о своём намерении заняться вопросами регулирования биткоина.

Все началось после того, как японские исполнительные органы начали следствие по факту кражи полмиллиарда долларов в NEM-токенах у криптовалютной биржи Coincheck. Теперь всё мировое сообщество задаётся вопросом о том, как же обезопасить себя от хищения криптовалюты.

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