Canaan Creative может выйти на рынок ценных бумаг

Вторая по величине китайская компания-производитель оборудования для майнинга биткоина, Canaan Creative, планирует выйти на иностранную биржу ценных бумаг со своим IPO. Известно, что компания рассматривает биржи Гонконга и США. На данный момент, 25% всего майнинг-оборудования для биткоина на рынке принадлежит именно Canaan Creative.

Провал на бирже Шэньчжэня

Согласно данным официального источника, Caixin, на 2016 год компания имела капитал свыше 3.3 миллиардов юаней (около $523 миллионов). Однако, в 2017 году произошёл резкий скачок спроса на оборудование для майнинга биткоина, в связи с внезапным увеличением цены биткоина, который вырос на 1,300%. Таким образом, по оценкам аналитиков, в этом году фирма ожидает значительный прирост капитала в размере 10 миллиардов юаней ($1.6 миллиарда). Это на 1.2 миллиарда юаней ($190 миллионов) выше, чем в прошлом году.

Canaan Creative теперь твёрдо намерена выйти на биржу ценных бумаг. Напомним, что её первая попытка по внедрению в китайский рынок закончилась неудачей — государственные регуляторы отклонили запрос компании.

Производитель майнинг-оборудования планирует разнообразить источники своих доходов, поскольку её основной источник прибыли — постоянно меняющийся спрос на оборудование для майнинга на местном рынке.

"Canaan скоро добавит больше продуктов в свою линейку. Я говорю о компьютерных чипах, которые не используются для майнинга, а также ряд бытовой техники с возможностью подключения в блокчейн", — заявил Джианпин Конг, сопредседатель в Canaan Creative.

Для поддержания текущего темпа роста, Пекинская компания планировала выйти на Шэньчжэньскую биржу ценных бумаг, однако эта попытка не увенчалась успехом, поскольку власти посчитали риски, связанные с компанией и криптовалютами, слишком высокими.

В то же время, у спикера компании есть свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Компания комментирует: "Биржа ценных бумаг Шэньчжэня (SZSE) не заблокировала нашу сделку с LYT (Shandong Luyitong). Руководство почему-то не увидело в этом никаких рисков".

Компания полагает, что такие внезапные смены настроений в регуляторской среде серьёзно повлияли на её расширение. Официальное заявление Canaan Creative гласит: "Canaan и LYT решили не заключать сделку по слиянию компаний, поскольку такая резкая смена стандартов в регуляторской среде представляет для обеих корпораций ещё больше неясности и рисков".

Исполнительный директор Canaan Creative, Н. Г. Жанг также упомянул, что "несмотря на потраченное Canaan время и ресурсы на совершение этой сделки, я считаю, что они не были потрачены впустую. Это стало отличным фундаментом для нашего перспективного развития".

Выход на зарубежные рынки

Несмотря на провалившуюся попытку внедрения в китайский рынок, компания Canaan не оставляет надежд по отношению к зарубежным биржам. Если компании удастся осуществить свои планы, то Canaan станет одной из первых корпораций из сферы криптовалют, которой удалось выйти на рынок ценных бумаг.

На данный момент, компания всё ещё рассматривает возможности выхода на иностранные биржи. "Мы бы предпочли запустить свои акции за пределами родного государства, поскольку наша компания ведёт бизнес глобальных масштабов", — комментирует Конг.

"Такой шаг поможет Canaan сотрудничать с иностранными инвесторами, а также найти новых бизнес-партнёров по всему миру".

Компания также отметила, что такое её решение никак не связано с угрозой со стороны регуляторов Китая. Конг заявил, что Canaan Creative в будущем может попытаться вновь выйти на местный рынок ценных бумаг.