Аукционы неслыханной наглости: как "осваивают" чужих крабов

Было бы смешно, если бы не было так грустно… В то время как россияне выкраивают последние копейки, для того чтобы накрыть традиционный новогодний стол, по центральным телеканалам прокатилась волна видеосюжетов о том, как все мы отлично заживем при так называемых "крабовых аукционах".

Благодаря последним якобы чуть ли не в ближайшее время нас просто за символические деньги завалят настоящими дальневосточными крабами и мы напрочь забудем о набившей всем оскомину вожделенной колбасе, одном из важных ингредиентов любимого советского оливье.

Напомним, с 2019 года изменится принцип распределения квот на вылов дальневосточного краба: половину будут выставлять на аукционы, а не распределять по историческому принципу, как было последние 15 лет. В будущем эти перемены могут коснуться и квот на рыбу.

В плеяде журналистов, которые радовались нововведениям в рыболовстве, особо отметились Кирилл Клеймёнов ("Первый канал"), Дмитрий Киселев ("Россия1") и Эдуард Петров ("Россия24"). На телеканале НТВ вообще выпустили целый заказной фильм, который рассказывает о крабовом бизнесе как о чем-то немыслимо преступном. А холдинг "Известия" буквально атаковал рыбаков, опубликовав на днях целое "расследование"… Заметим, ссылаются "Известия" на "Первый канал".

Началось все с того, что на Сахалин приехали журналисты "Первого", чтобы сделать репортаж о вылове краба, точнее, "расследовать этот вопрос". Член Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству Эдуард Климов считает однако, что расследованием там и не пахло ни в начале, ни в конце, ни в середине.

"Продюсер программы "Время" связался со мной по телефону и предложил дать негативный комментарий по ситуации на крабовом промысле. "Ситуация очень плохая, — сказал мне собеседник. — Краб принадлежит группе людей, они браконьерят, живут за рубежом, и наконец-то сейчас государство хочет навести порядок". На это я возразил ему, что ситуация в отрасли прямо противоположная", — пишет Эдуард Климов.

Почему вдруг центральные каналы, где минута эфира стоит огромных денег, кинулись один за другим рассуждать о судьбе российского рыболовства?

Вспоминаются слова из недавнего интервью телеведущей Екатерины Андреевой, признавшейся, что не смотрит телевидение из-за "опасного для здоровья уровня агрессии". Прима ТВ не смотрит телевизор, потому что бережет свой мозг. Золотые слова… спасибо за искренность! Все равно что шеф-повар в ресторане признается, что сам он свою еду не ест, потому что бережет желудок… Однако судьба целой отрасли сейчас оказалась на грани.

В последнее время представители нашей рыболовецкой отрасли (настоящие рыбаки, а не какие-то "купи-продаи") активно пытались объяснить властям, к чему приведут аукционы, а именно — исчезновению малых и средних компаний, потере инвестиций, росту браконьерства. А на Всероссийском съезде рыбаков, прошедшем еще в начале года, вообще, практически все представители отрасли высказались за сохранение исторического принципа распределения крабовых квот. Но нет, не вышло… Президент, предположительно, находясь под давлением заинтересованных в чужом бизнесе лиц, все-таки утвердил проведение крабовых аукционов в порядке эксперимента.

И вот приехали — телеканалы (заметим, с государственным контрольным пакетом акций), по сути, рубят сук, на котором до сих пор зиждилось и развивалось последние 15 лет все российское рыболовство. А подниматься оно стало, заметим, как раз благодаря отмене тех самых пресловутых аукционов. "Правда.Ру" писала об этом неоднократно.

Вернемся к репортажам и попробуем разобраться, откуда у них клешни выросли. Если это не журналистские расследования, то, памятуя о древности профессии работников пера и камеры, можно сделать вывод — заказ. Вопрос — чей. "Собеседник.Ru" предполагает, что он поступил от "друзей президента" — "Русской рыбопромышленной компании", основанной Глебом Франком, зятем одного из богатейших людей России, гражданина Финляндии Геннадия Тимченко, и Максимом Воробьевым, братом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Представляет их интересы не менее авторитетный сын бывшего спарринг-партнера Владимира Путина Илья Шестаков, глава Росрыболовства. Интерес этих "друзей" состоит в том, чтобы перекроить сложившуюся практику квот на вылов краба в свою пользу, отдав отрасль, по сути, на разграбление, пишет интернет-издание.

При этом необходимо еще раз подчеркнуть: за время существования исторического принципа распределения квот инвестиции в рыболовецкую отрасль увеличились в семь раз. Игроки рынка начали наконец вкладывать серьезные средства в логистику, в постройку новых судов, в человеческие ресурсы. Государство стало получать прибыль. Введение же аукционов, когда нет уверенности в будущем, все эти достижения просто угробит. Рыбаки уже ждут новых массовых сокращений персонала, а судостроители — сокращения заказов.

Между тем, отрасль упорно продолжает выступать единым фронтом против проведения аукционов. Рыбопромышленники уверены, что крабом все не ограничится и скоро придется отстаивать рыбу.

В общем, как ни грустно, опять же, но придется констатировать: крабов, господа, к Новому году мы уже потеряли. Очередь за рыбой?

Источник фото: restoranoved.ru