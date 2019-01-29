Рыбная отрасль уничтожается госчиновниками и СМИ

На внеочередном совещании Общественного совета при Росрыболовстве 28 января эксперты обсудили скандальные телесюжеты о "крабовой мафии", вышедшие на многих федеральных каналах накануне Нового года. Такую информационную атаку связывают с подготовкой к масштабному переделу рыбной отрасли. Об этом "Правда.Ру" писала ранее.

Весь прошлый год рыбаки выступали против изменения механизма распределения квот на вылов краба и других водных биологических ресурсов, однако их позицию упорно игнорировали. Глава Росрыболовства Илья Шестаков пояснил прессе, что законопроект уже существует, но широкому обсуждению он станет доступным лишь после того, как будет внесен в Госдуму. Будет ли вопрос обсуждаться с бизнесом до внесения в Думу, не понятно. Глава отрасли ответил журналистам уклончиво: "Давайте посмотрим, будет видно уже в ближайшее время".

При том, что все рыбаки единогласно не поддерживают аукционы по крабовым квотам, ведомство имеет противоположную точку зрения. Крабовые аукционы, по мнению Ильи Шестакова, могут принести дополнительные средства в бюджет. Хотя, по его словам, прорабатываются и другие варианты, в том числе изменения в Налоговом кодексе.

"Безусловно, мы не всегда идем в унисон (с рыбопромышленными компаниями), и не всегда наши мнения и позиции совпадают. Мы (Росрыболовство) все-таки действуем как регулятор отрасли, действуем в интересах государства", — добавил Илья Шестаков.

Эксперты в данной отрасли, политологи, экономисты, а также некоторые депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не раз предупреждали о том, какие последствия может вызвать возврат крабовых аукционов. По мнению специалистов, отрасль ждет социальный взрыв, связанный со значительным сокращением рабочих мест, а также срыв инвестпрограмм рыбопромышленных компаний. Однако глава Росрыболовства Илья Шестаков уверен, поводов для паники и возмущений нет.

Рыбопромышленники неоднократно выражали свою позицию. Летом состоялась акция "Гудок", когда корабли Дальнего востока и северных морей в знак солидарно гудели в знак протеста против отмены исторического принципа. Накануне совещания Общественного совета промысловые суда "загудели" вновь. Экипажи более 200 судов — это около 10 тысяч человек — на один час прекратили свою работу. Как утверждают организаторы, таким образом рыбаки выражали протест против информационной войны, развернутой на некоторых федеральных телеканалах. Экипажи промысловых судов посчитали высказывания в свой адрес оскорблением и дискредитацией отрасли.

"Мы все уверены, что это неслучайные сюжеты, а спланированная кампания по дискредитации отрасли, за которой стоят те, кто любой ценой желает изменить законодательство о рыболовстве и вернуться к практике аукционной торговли квотами. Вызывает большое недоумение, почему именно государственные каналы играют в этом первую скрипку", — отметил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, член Общественного совета при Росрыболовстве Александр Дупляков.

Особенно рыбаков возмутили заявления на всю страну о том, что незаконная добыча камчатского краба приносит огромную прибыль браконьерам Дальнего Востока, а также то, что море поделила мафия и контролирует весь улов. Александр Дупляков отметил, что все данные о деятельности по добыче краба зафиксированы. Так, например, в 2018 году крабами занимались 82 компании, а общий улов составил 95 тысяч тонн. Причем это рекордный показатель за историю отрасли более чем в сто лет. Из улова только 16 тысяч тонн приходится на камчатского краба на Дальнем Востоке. Откуда взялись 70 тысяч тонн, о которых рассказывают с экранов телевизоров, рыболовы не знают.

Цинизм, с которым подошли журналисты к трагедии с судном "Восток", называя его браконьерским и связывая с историческим принципом распределения квот, стал для рыбаков последней каплей, переполнившей чашу терпения. Александр Дупляков разъяснил и этот аспект, уверив, что судно вело законную деятельность, а причиной крушения стали погодные условия, которые сильно усложняют работу моряка.

Незаконную деятельность в море регулируют российские пограничники, которые только в прошлом году задержали три судна под иностранными флагами, намеревающиеся провести незаконный промысел краба в российских водах, однако не успели этого совершить. В отношении других 108 российских судов у Федеральной пограничной службы претензий не было и нет.

С критикой СМИ выступил и исполнительный директор ОАО "Архангельский траловый флот" Сергей Несветов: "Мы давно живем, мы видели разные информационные атаки — они были и на отдельные компании, и на отдельных физлиц. Но впервые атаке подвергается целая отрасль без разбора".

Сергей Несветов также добавил, что за 2018 год в Росрыболовстве, следящем за Баренцевым и Белым морями, не было зафиксировано ни одного случая, когда на судах отключалась система, которая позволяет в онлайн-доступе узнать, где конкретно находится то или иное судно.

Участники Общественного совета при Росрыболовстве пришли к выводу, что СМИ обязаны предоставить рыбопромышленникам возможность ответить на громкие заявления, порочащие всю отрасль. Компании, чью репутацию пытались "утопить", готовы подать иск о защите чести и достоинства и их деловой репутации. При этом рыболовы предложили устроить в феврале обсуждение проблемы рыбной отрасли на базе Общественной палаты РФ и привлечь к участию в мероприятии Общественный совет при ФСБ, ведь именно это ведовство, исходя из изложенной в серии сюжетов фактуры, покрывает якобы незаконную деятельность рыбопромышленных компаний.

Источник фото: mos.ru

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