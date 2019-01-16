Рыбопромышленники бьют тревогу: отрасль в сетях "чудовищной лжи"

Ситуация в рыбной отрасли становится все более нестабильной. Рыбаки больше года протестуют против замены исторического принципа на вылов биоресурсов аукционами. Однако их позицию игнорируют.

Более того, перед Новым годом федеральные СМИ совершили информационную атаку на предприятия, занимающиеся ловлей дальневосточного краба. Напомним, "Правда.Ру" писала, что промысел по вылову дальневосточного краба вполне недвусмысленно обвинили в непрозрачности и подчинении интересам определенного круга заинтересованных лиц.

На днях Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области организовала пресс-конференцию. На ней были представлены итоги развития рыбопромышленной отрасли в минувшем году, а также обсуждены наболевшие вопросы. Речь шла и о так называемом "крабовом переделе", который сейчас происходит из-за изменений законодательства и кулуарных игр.

Основным акцентом встречи стала угроза перехода от исторического принципа распределения квот на добычу водно-биологических ресурсов к аукционному подходу.

Пресс-конференцию провели президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий Пашов и председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Максим Козлов рассказал собравшимся, что в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области состоят более 65 предприятий. Доля вылова сахалинских компаний от общероссийского показателя в пять миллионов тонн составляет 700 тысяч тонн.

Президент ассоциации рыбопромышленников напомнил, что в 2018 году завершился разрешенный государством период пользования водно-биологическими ресурсами, который продолжался десять лет и был признан позитивным опытом ведения дел в данной сфере. Права на улов в такой же форме было решено продлить еще на 15 лет.

При этом Максим Козлов уточнил, что сейчас взгляд на распределение квот на добычу стал неумолимо меняться и на первый план выходит мнение, что переход к проведению аукционов позволит пополнять российский бюджет более эффективно. Дорожная карта, предложенная Федеральной антимонопольной службой, и вовсе предусматривает отдать на откуп аукционам 50 процентов добычи краба. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уверен, что введение такого механизма — уже вопрос времени, а в ближайшие годы следует ожидать распространения аукционного подхода и на прочие водно-биологические ресурсы.

Максим Козлов отметил также, что проведение информационной кампании по дискредитации репутации отдельных представителей бизнеса и промысла в целом было неслучайным. Кроме того, рыбопромышленник допускает, что публикации в СМИ призваны придать предполагаемой реформе в вопросе прав на вылов окраску логичности и своевременности.

При этом Максим Козлов заверил журналистов, что на деле никакой нелегальной добычи нет и в помине, а не имеющие под собой основания обвинения в браконьерстве пятнают не только репутацию рыбохозяйственного комплекса, но и контролирующих органов.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уточнил, что для того, чтобы вывезти 200 тысяч тонн краба (цифра, растиражированная СМИ) нелегально, понадобилось бы не менее 350, а то и 400 судов. Не понятно, как чисто технически это можно было бы сделать незаметно, учитывая также и то, что суда оборудованы современными системами слежения.

Председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий Пашов, в свою очередь, назвал рыбную отрасль "одной из самых зарегулированных" в стране. Он высказался решительно против мнения, которое сейчас активно навязывается общественности, о том, что связанные с рыбохозяйством люди алчны и заняты не интересами промысла, а лишь отмыванием средств.

Дмитрий Пашов перечислил предприятия, репутацию которых пресса и телевидение постарались запятнать. Это рыбокомбинат "Островной" на Шикотане, завод в Невельске, благотворительный фонд "Родные острова" и спортивная база "Восток".

Присутствовавшие на встрече журналисты задали представителям ассоциации ряд вопросов. В частности, они недоумевали, почему не были освещены в СМИ позитивные вещи, происходящие в отрасли. В этой связи, например, было упомянуто строительство кризисного центра для беременных или женщин с малолетними детьми, на которое фонд "Родные острова" выделил 15 миллионов. Дмитрий Пашов признал это упущением и рассказал, что он и его коллеги действовали по принципу: репутацию создают дела, а не слова, — и, видимо, эта позиция стала ошибочной.

Рыбопромышленники признали: за рубеж уходит около 90 процентов краба. Но при этом подчеркнули, что потребности россиян при таком положении вещей не страдают.

Кроме того, были названы средние зарплаты в отрасли: у простого рабочего — около ста тысяч ежемесячно, у специалиста — около двухсот.

Отвечая на вопрос о предстоящей лососевой путине, председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий Пашов отметил, что прогноз неблагоприятный.

Не остался без ответа и вопрос об Олеге Кане (дальневосточном рыбопромышленнике, которого в СМИ прозвали "крабовым королем"). Было сказано, что "он работает" и никуда не пропадал.

На вопрос, не поступало ли предложений о возможной продаже бизнеса, Дмитрий Пашов ответил отрицательно. Однако уточнил, что если таковые появятся, они будут рассмотрены.

Представители отрасли, говоря о социальной ответственности своего бизнеса, особо подчеркнули, что если переход на аукционную форму будет осуществлен, о социальной цене на рыбопромышленную продукцию можно будет забыть.

Источник фото: korabli.eu