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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Рыбопромышленники бьют тревогу: отрасль в сетях "чудовищной лжи"

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

Ситуация в рыбной отрасли становится все более нестабильной. Рыбаки больше года протестуют против замены исторического принципа на вылов биоресурсов аукционами. Однако их позицию игнорируют.

Рыбопромышленники бьют тревогу: отрасль в сетях

Более того, перед Новым годом федеральные СМИ совершили информационную атаку на предприятия, занимающиеся ловлей дальневосточного краба. Напомним, "Правда.Ру" писала, что промысел по вылову дальневосточного краба вполне недвусмысленно обвинили в непрозрачности и подчинении интересам определенного круга заинтересованных лиц.

На днях Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области организовала пресс-конференцию. На ней были представлены итоги развития рыбопромышленной отрасли в минувшем году, а также обсуждены наболевшие вопросы. Речь шла и о так называемом "крабовом переделе", который сейчас происходит из-за изменений законодательства и кулуарных игр.

Основным акцентом встречи стала угроза перехода от исторического принципа распределения квот на добычу водно-биологических ресурсов к аукционному подходу.

Пресс-конференцию провели президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий Пашов и председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Максим Козлов рассказал собравшимся, что в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области состоят более 65 предприятий. Доля вылова сахалинских компаний от общероссийского показателя в пять миллионов тонн составляет 700 тысяч тонн.

Президент ассоциации рыбопромышленников напомнил, что в 2018 году завершился разрешенный государством период пользования водно-биологическими ресурсами, который продолжался десять лет и был признан позитивным опытом ведения дел в данной сфере. Права на улов в такой же форме было решено продлить еще на 15 лет.

При этом Максим Козлов уточнил, что сейчас взгляд на распределение квот на добычу стал неумолимо меняться и на первый план выходит мнение, что переход к проведению аукционов позволит пополнять российский бюджет более эффективно. Дорожная карта, предложенная Федеральной антимонопольной службой, и вовсе предусматривает отдать на откуп аукционам 50 процентов добычи краба. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уверен, что введение такого механизма — уже вопрос времени, а в ближайшие годы следует ожидать распространения аукционного подхода и на прочие водно-биологические ресурсы.

Максим Козлов отметил также, что проведение информационной кампании по дискредитации репутации отдельных представителей бизнеса и промысла в целом было неслучайным. Кроме того, рыбопромышленник допускает, что публикации в СМИ призваны придать предполагаемой реформе в вопросе прав на вылов окраску логичности и своевременности.

При этом Максим Козлов заверил журналистов, что на деле никакой нелегальной добычи нет и в помине, а не имеющие под собой основания обвинения в браконьерстве пятнают не только репутацию рыбохозяйственного комплекса, но и контролирующих органов.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уточнил, что для того, чтобы вывезти 200 тысяч тонн краба (цифра, растиражированная СМИ) нелегально, понадобилось бы не менее 350, а то и 400 судов. Не понятно, как чисто технически это можно было бы сделать незаметно, учитывая также и то, что суда оборудованы современными системами слежения.

Председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий Пашов, в свою очередь, назвал рыбную отрасль "одной из самых зарегулированных" в стране. Он высказался решительно против мнения, которое сейчас активно навязывается общественности, о том, что связанные с рыбохозяйством люди алчны и заняты не интересами промысла, а лишь отмыванием средств.

Дмитрий Пашов перечислил предприятия, репутацию которых пресса и телевидение постарались запятнать. Это рыбокомбинат "Островной" на Шикотане, завод в Невельске, благотворительный фонд "Родные острова" и спортивная база "Восток".

Присутствовавшие на встрече журналисты задали представителям ассоциации ряд вопросов. В частности, они недоумевали, почему не были освещены в СМИ позитивные вещи, происходящие в отрасли. В этой связи, например, было упомянуто строительство кризисного центра для беременных или женщин с малолетними детьми, на которое фонд "Родные острова" выделил 15 миллионов. Дмитрий Пашов признал это упущением и рассказал, что он и его коллеги действовали по принципу: репутацию создают дела, а не слова, — и, видимо, эта позиция стала ошибочной.

Рыбопромышленники признали: за рубеж уходит около 90 процентов краба. Но при этом подчеркнули, что потребности россиян при таком положении вещей не страдают.

Кроме того, были названы средние зарплаты в отрасли: у простого рабочего — около ста тысяч ежемесячно, у специалиста — около двухсот.

Отвечая на вопрос о предстоящей лососевой путине, председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий Пашов отметил, что прогноз неблагоприятный.

Не остался без ответа и вопрос об Олеге Кане (дальневосточном рыбопромышленнике, которого в СМИ прозвали "крабовым королем"). Было сказано, что "он работает" и никуда не пропадал.

На вопрос, не поступало ли предложений о возможной продаже бизнеса, Дмитрий Пашов ответил отрицательно. Однако уточнил, что если таковые появятся, они будут рассмотрены.

Представители отрасли, говоря о социальной ответственности своего бизнеса, особо подчеркнули, что если переход на аукционную форму будет осуществлен, о социальной цене на рыбопромышленную продукцию можно будет забыть.

Источник фото: korabli.eu

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Темы аукционы рыболовство квоты на вылов рыбное хозяйство информационная война рыбная промышленность
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