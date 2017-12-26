Потеря или потеха: Visa и Mastercard для "Финтеха"

Банк России исключил международные платежные системы Visa и Mastercard из ассоциации "Финтех", которая создана для развития финансовых технологий.

Это случилось всего через пару недель после того, как они в нее вступили. В самой ассоциации пояснили, что возникли проблемы бюрократического характера, связанные с процедурой согласования новых участников, и они будут непременно решены в следующем году.

"Говорить о том, что мы кого-то исключили очень странно, потому что компании еще не успели к нам вступить. К сожалению, процедура голосования занимает много времени", — заявила пресс-секретарь "Финтеха" Анастасия Полонская.

Если международные платежные системы действительно не окажутся в ассоциации, то она многое потеряет, поскольку у "Финтеха" нет разработок Visa и Mastercard, а их могло бы хватить на 30 лет. Такое мнение "Правде.Ру" высказал директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.

— Что означает возможное не включение международных платежных систем Visa и Mastercard в "Финтех"? Всем переходить на "Мир", который не работает?

— В нашей стране последние четыре года наблюдается паранойя с поиском иностранных агентов. При этом по целому виду причин у нас отсутствуют какие либо технологические инновации. В Центральном банке была создана ассоциация "Финтех", которая их и должна была производить. Но если Visa и Mastercard объявляются иностранными агентами и поэтому исключаются из ассоциации, то только для одной цели — чтобы не выдали страшного секрета, что мы до сих пор не изобрели колеса.

Люди как пользовались Visa и Mastercard, так и будут пользоваться, потому что карта "Мир" просто неудобна. Это, во-первых. Во-вторых — решение об исключении Visa и Mastercard может быть очень плохим для самой ассоциации "Финтех". Потому что, если нашу ассоциацию не допустят к тем разработкам, которые ведутся, то хуже будет именно ей.

— То есть люди смогут пользоваться всеми сервисами Visa и Mastercard?

— Конечно.

— Что теряет "Финтех"?

— Разработки Visa и Mastercard. Они могли бы принести пользу ассоциации, потому что разработок Visa и Mastercard хватит на 30 лет "Финтеха".

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