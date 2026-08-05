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Любовь Степушова

Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине

Экономика » Прогнозы и статистика

Рост цен на дизель в ЕС достигает рекордных показателей. Это последствие некомпетентности западных политиков в оценке стратегических возможностей РФ.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Дешёвого дизеля в Европе больше не будет

За последнюю неделю июля Румыния стала лидером в рейтинге стран Европейского союза (ЕС) по росту цен на дизельное топливо, зафиксировав увеличение на 7,5%. Помимо Румынии, тенденция в угрожающем виде фиксируется в Германии, Франции и Испании (соответственно, рост за июль на 27%, 16% и 15%). Ситуация усугубляется планируемой на конец августа во многих странах ЕС отменой целевой господдержки транспортного сектора.

Дело ещё в том, что прямо сейчас ввода новых мощностей по дизелю в мире не предвидится (на Ближнем Востоке, в Нигерии, США — к концу 2027-началу 2031 годов), а за оставшиеся объёмы поставок ведётся жёсткая конкуренция, ввиду того, что с мирового рынка исчезла доля России в 11%. После ударов ВСУ по российским НПЗ для стабилизации цен и обеспечения внутреннего рынка правительство РФ ввело запрет на вывоз бензина и дизеля, который недавно был официально продлен до 31 января 2027 года. Сейчас поставки дизеля на экспорт идут исключительно по железной дороге узкому кругу партнеров в Центральной Азии (Монголия, Киргизия).

Было ли решение бомбить российские НПЗ гениальным

На Украине дела с дизелем ещё хуже, чем в ЕС, поскольку собственная нефтепереработка в стране полностью уничтожена, и нет дополнительных денег на перехват у конкурентов. Наметился жёсткий кризис в распределении этого стратегического вида топлива, на котором работает "военка", грузовой, в том числе морской транспорт, аграрный сектор. Только за последнюю неделю июля дизель на украинских заправках подорожал в среднем на 9-12 гривен до почти 100 гривен за литр, а крупные украинские сети заправок начали вводить ограничения на продажу топлива.

А начиналось всё с уверений, что "гениальное" решение по атакам на российские НПЗ лишит российскую армию топлива на фронте, сократит доходы бюджета от продажи нефтепродуктов и перегрузит логистику РЖД перевозками в дефицитные регионы. Однако фронт — всегда в приоритете, бюджет РФ давно пополняется не только нефтяными доходами, а внутренняя логистика имеет разветвлённую сеть дорог, которые невозможно перезагрузить.

И если для России временные финансовые издержки (недополучение валютной выручки, расходы на субсидии для "нефтянки") абсолютно не критичны, то Украина имеет колоссальный дефицит бюджета и зависит от ежемесячных финансовых вливаний стран Запада. Тратить валюту на резко подорожавшее топливо для неё крайне болезненно. К тому же ВСУ не обладают ресурсом бомбить каждый день достаточно долго. В итоге, в России, отремонтировав НПЗ, перестроились, а в ЕС и на Украине перестраиваться невозможно из-за отсутствия самого товара.

Некомпетентность западных стратегов гарантирует проигрыш в войнах с Россией

Возникает вопрос о целесообразности планов киевского режима по экономической дестабилизации России, одобренных западными спонсорами. Впрочем, ничему исторический опыт их не научил. Отсутствие адекватной оценки России ведёт к войнам против неё раз в сто лет. Все агрессоры ошибочно оценивали состояние её экономики, делая ставку на скорый распад российского государства в результате "молниеносной войны". Они никогда не учитывали способность России к тотальной мобилизации в критический момент, стойкость населения, а также огромное логистическое плечо между фронтом и тылом, что позволяло вести войну на истощение противника, в предыдущих случаях даже от стен Москвы.

На этот раз президент Владимир Путин спецоперацией на Украине западников упредил, и Россия в кои-то веки не ведёт наступление от критической точки, а ядерное оружие даёт гарантию сохранения российской государственности.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина евросоюз экономика энергетика
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