За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США

Неожиданный союз двух крупнейших экономик мира привел к резкому изменению котировок евро и обнажил критические риски американской долговой системы.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Руки бухгалтера на старинном калькуляторе рядом со стопками наличных денег

США поддержали курс йены во избежание критических затрат на обслуживание долга

США и Япония впервые за 15 лет массово скупили йену на рынке, задействовав для операций евро, таким образом поддержав курс японской валюты.

По мнению банковских аналитиков, министерство финансов США использовало евро, чтобы избежать ослабления собственной валюты. Как следствие, евро ослаб по отношению к валютам большинства стран "большой десятки", снизившись за пару дней примерно на 4% по отношению к йене.

Десятилетиями мировые фонды использовали стратегию Carry Trade: занимали йены под нулевой процент в Японии (такая там была ставка ЦБ), переводили их в доллары, скупали гособлигации США и на процентах зарабатывали деньги. А по кредитам в йене Банк Японии даже доплачивал при отрицательной ставке. И чем популярнее становилась эта гениальная схема, тем сильнее падала йена, так как Япония была заинтересована в её продаже и предлагала огромные объёмы.

В последние годы падению йены способствовало повышение цены на нефть и газ на мировом рынке. Импортеры в Японии стали много продавать йену, чтобы на доллары купить ресурсы. Это превратило исторически профицитный торговый баланс Японии в дефицитный, лишив йену естественной поддержки.

Чтобы предотвратить её неконтролируемый обвал, ЦБ Японии стал распродавать американские облигации и на доллары скупать йену, а также повысил ключевую ставку до больше, чем ноль. Тогда подтянулись частые инвесторы, которые также экстренно стали продавать американские облигации, чтобы как можно скорее вернуть кредиты в йене, занятые в Японии.

Япония — крупнейший в мире иностранный держатель долга США (1,14 трлн долл.). Хаотичный сброс облигаций резко поднял доходность (процентные ставки) по долгам США. Вашингтон стал перед фактом резкого удорожания обслуживания собственного госдолга в 40 трлн.долл. Отсюда и проистекает совместная операция по поддержке йены.

Долговой кризис США неизбежен

Облигации — это мощное оружие. Занимая у всех в мире, США тратят триллионы долларов на армию и социальные программы, закрепляя статус доллара как основной резервной валюты планеты. Это, в свою очередь, позволяет Вашингтону замораживать активы неугодных стран, отрезая их от мировой финансовой системы.

Но США попали в зависимость от этого оружия. ФРС обязана постоянно продавать новые облигации, чтобы гасить старые долги, и сдерживать распродажи крупных держателей (Китай, Япония). Сегодня ФРС тратит на выплату процентов больше, чем на весь оборонный бюджет (1 трлн долл.).

Риски перерастут в настоящую экономическую катастрофу, когда спекулянты потеряют веру в способность США обслуживать свои долги. По прогнозам Бюджетного управления Конгресса (CBO), критический рубеж наступит к 2031 году. Тогда экономика США будет расти медленнее, чем "капают" проценты по долгу, поэтому долг математически станет расти быстрее, чем способность страны зарабатывать. Рано или поздно это приведёт либо к дефолту (отказу платить), либо к гиперинфляции (если ФРС начнет бесконтрольно печатать деньги для выкупа этих облигаций).

До тех пор, пока нефть, золото и мировая торговля завязаны на доллар, на облигации США всегда есть искусственный спрос. Но формирование мощной альтернативной финансовой системы (например, расширение БРИКС или цифровых валют центробанков) или скоординированный отказ крупнейших игроков (Китай, Саудовская Аравия, Япония) от американских бумаг приведёт к тому, что объёмы предложения облигаций резко превысят спрос. Это вызовет жёсткую посадку всей американской экономики по схеме схлопывания финансовой пирамиды.

Долговой кризис США не произойдет за один день. Это процесс медленного угасания стратегических возможностей, который США будут стараться купировать, в том числе войнами.

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