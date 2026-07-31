Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Риски в Венесуэле обнулили планы Трампа по нефти

Экономика » Сырье » Нефть

Попытка Вашингтона вернуть контроль над венесуэльскими ресурсами столкнулась с неожиданным сопротивлением крупнейших корпораций из-за условий сделок.

Нефтедобывающая платформа и качалки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Нефтедобывающая платформа и качалки

К власти в Венесуэле могут вернуться чависты

Когда президент Дональд Трамп обещает Украине лицензирование производства противоракет Patriot не стоит удивляться, что потом Boeing отвечает отказом. Также не стоит удивляться отказам ExxonMobil, Chevron и других крупных нефтяных компании инвестировать в венесуэльские месторождения нефти.
Как пишет WSJ, переговоры об этом отложены, так как не решены вопросы компенсаций за прошлые экспроприации, а инвестиционный климат в Венесуэле крайне нестабилен.

Казалось бы, США после похищения Николаса Мадуро и смены власти в Каракасе управляют теперь страной в "ручном режиме". Но крупный бизнес так не считает. Вашингтон ввёл беспрецедентное условие — выручка от продажи венесуэльской нефти должна направляться на специальные счета, контролируемые властями США. Средства обещают разблокировать только после формирования "полноценного представительного правительства" по итогам будущих выборов.

Но выборы — всегда лотерея. Об этом говорит тот факт, что Минфин США выдает генеральные лицензии на работу в Венесуэле с ограниченным сроком действия (на месяцы), которые Белый дом может отозвать в любой момент. Для нефтяных проектов с циклом окупаемости в 10-15 лет это неприемлемо. А если выборы выиграют чависты, которые сейчас ставят на недовольство населения от американских "реформ" (жизнь стала хуже)? Тогда вложения американских нефтяников могут быть национализированы в очередной раз, а доля прибыли от продажи нефти может зависнуть на американских счетах. Вашингтон при этом не гарантирует бизнесу прямую компенсацию потерь.

Ставка на венесуэльские баррели не оправдалась

Экономически отказ нефтяных гигантов инвестировать в венесуэльские месторождения означает, что ставка на венесуэльскую нефть как на компенсацию ближневосточной не сработала. Текущая добыча Венесуэлы составляет порядка 1,1-1,2 млн баррелей в сутки. Срыв переговоров означает, что возвращения дополнительных 1,5-2 млн баррелей, на которые рассчитывали оптимистичные американские аналитики к концу десятилетия, не произойдёт.

Без освоения колоссальных запасов Ориноко, рынок лишается крупного источника будущих поставок, что страхует цены от падения ниже $70-75 за баррель Brent в долгосрочной перспективе. А это в свою очередь гарантирует высокие доходы российским нефтяникам и поступления в российский бюджет.

Трамп часто ведет себя с транс-национальными корпорациями (ТНК) так, будто это министерства, обязанные выполнять приказы. Но руководство Chevron или Boeing отвечает перед советом директоров и акционерами и не может рисковать деньгами ради предвыборных лозунгов Белого дома. "Ручное управление" Трампа (выдача лицензий на пару месяцев, угрозы тарифами, внезапные твиты) разрушает финансовые модели, которые бизнес строит на годы вперед. Здесь нельзя просто "договориться подешевле". Нужны колоссальные капитальные затраты, которые окупаются только при абсолютной стабильности режима.

Президент США считает, что создает для американских гигантов идеальные условия ("Мы открыли вам Венесуэлу!", "Мы даем вам контракты!"), но политический хаос приводят к обратному результату — крупный бизнес просто отходит в сторону. Трампу перестают доверять, как и его обещаниям. Мир научился брать паузу, чтобы посмотреть во что они выльются. Как правило, результат совсем не тот, который был обещан. Это разваливает имидж США в мире.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша венесуэла экономика дональд трамп
Новости Все >
Закон о перерегистрации авто в новых регионах исключает таможенные платежи и техосмотр
Спортплощадка школы № 3 в Нелидове станет типовым проектом для Тверской области
Как избежать мошенничества с тук-туками и арендой гидроциклов в Таиланде
Тарифы на проводной интернет в Краснодарском крае растут быстрее, чем в ЮФО
Врачи в Туле впервые установили подкожный кардиовертер-дефибриллятор
РЖД запускает беспрецедентные скидки: перевозка металлов и глинозема станет дешевле
В Татарстане вдвое выросло число случаев мышиной лихорадки
Зоопсихологи объяснили причины привычки собак прислоняться к владельцу
Дождевой паводок в якутском селе Боронук привел к эвакуации людей и скота
Китайские ученые создали носимую ткань из живого мицелия с функцией самовосстановления
Сейчас читают
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Садоводство, цветоводство
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Авто
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Зоопсихологи объяснили причины привычки собак прислоняться к владельцу
Дождевой паводок в якутском селе Боронук привел к эвакуации людей и скота
Китайские ученые создали носимую ткань из живого мицелия с функцией самовосстановления
Владельцы загородных участков получат одинаковые тарифы на электричество
Россельхознадзор заблокировал ввоз 27 тонн куриных субпродуктов из КНР
Расходы на разработку новых консолей ограничили прибыль игрового бизнеса Sony
Гормоны против сердца: как СПКЯ запускает процессы, опасные для сосудов и мозга у женщин
Прокуратура Владимирской области выявила нарушения на улице Комиссарова в районе парка Добросельский
В Увинском районе отремонтировали загруженную трассу Ижевск – Ува
Жильцы аварийного дома в Петрозаводске годами не получают обещанное расселение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.