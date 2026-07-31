Риски в Венесуэле обнулили планы Трампа по нефти

Попытка Вашингтона вернуть контроль над венесуэльскими ресурсами столкнулась с неожиданным сопротивлением крупнейших корпораций из-за условий сделок.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Нефтедобывающая платформа и качалки

К власти в Венесуэле могут вернуться чависты

Когда президент Дональд Трамп обещает Украине лицензирование производства противоракет Patriot не стоит удивляться, что потом Boeing отвечает отказом. Также не стоит удивляться отказам ExxonMobil, Chevron и других крупных нефтяных компании инвестировать в венесуэльские месторождения нефти.

Как пишет WSJ, переговоры об этом отложены, так как не решены вопросы компенсаций за прошлые экспроприации, а инвестиционный климат в Венесуэле крайне нестабилен.

Казалось бы, США после похищения Николаса Мадуро и смены власти в Каракасе управляют теперь страной в "ручном режиме". Но крупный бизнес так не считает. Вашингтон ввёл беспрецедентное условие — выручка от продажи венесуэльской нефти должна направляться на специальные счета, контролируемые властями США. Средства обещают разблокировать только после формирования "полноценного представительного правительства" по итогам будущих выборов.

Но выборы — всегда лотерея. Об этом говорит тот факт, что Минфин США выдает генеральные лицензии на работу в Венесуэле с ограниченным сроком действия (на месяцы), которые Белый дом может отозвать в любой момент. Для нефтяных проектов с циклом окупаемости в 10-15 лет это неприемлемо. А если выборы выиграют чависты, которые сейчас ставят на недовольство населения от американских "реформ" (жизнь стала хуже)? Тогда вложения американских нефтяников могут быть национализированы в очередной раз, а доля прибыли от продажи нефти может зависнуть на американских счетах. Вашингтон при этом не гарантирует бизнесу прямую компенсацию потерь.

Ставка на венесуэльские баррели не оправдалась

Экономически отказ нефтяных гигантов инвестировать в венесуэльские месторождения означает, что ставка на венесуэльскую нефть как на компенсацию ближневосточной не сработала. Текущая добыча Венесуэлы составляет порядка 1,1-1,2 млн баррелей в сутки. Срыв переговоров означает, что возвращения дополнительных 1,5-2 млн баррелей, на которые рассчитывали оптимистичные американские аналитики к концу десятилетия, не произойдёт.

Без освоения колоссальных запасов Ориноко, рынок лишается крупного источника будущих поставок, что страхует цены от падения ниже $70-75 за баррель Brent в долгосрочной перспективе. А это в свою очередь гарантирует высокие доходы российским нефтяникам и поступления в российский бюджет.

Трамп часто ведет себя с транс-национальными корпорациями (ТНК) так, будто это министерства, обязанные выполнять приказы. Но руководство Chevron или Boeing отвечает перед советом директоров и акционерами и не может рисковать деньгами ради предвыборных лозунгов Белого дома. "Ручное управление" Трампа (выдача лицензий на пару месяцев, угрозы тарифами, внезапные твиты) разрушает финансовые модели, которые бизнес строит на годы вперед. Здесь нельзя просто "договориться подешевле". Нужны колоссальные капитальные затраты, которые окупаются только при абсолютной стабильности режима.

Президент США считает, что создает для американских гигантов идеальные условия ("Мы открыли вам Венесуэлу!", "Мы даем вам контракты!"), но политический хаос приводят к обратному результату — крупный бизнес просто отходит в сторону. Трампу перестают доверять, как и его обещаниям. Мир научился брать паузу, чтобы посмотреть во что они выльются. Как правило, результат совсем не тот, который был обещан. Это разваливает имидж США в мире.

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