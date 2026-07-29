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Любовь Степушова

Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся?

Экономика » Правила игры » Законодательство

Вашингтон ставит ультиматум Китаю и Индии за торговлю энергоресурсами с Россией, у которой намерен блокировать арктический добывающий сектор.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Сенат США одобрил давление на Россию через третьи страны

Сенат США согласовал законопроект об "адских санкциях" против России, который будет воздействовать на страны, с ней сотрудничающие. Предложение было принято большинством голосов: 86 против 12. Законопроект получил название "Акт Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана 2026 года".

Соавтор законопроекта сенатор Ричард Блюменталь, заявил, что "санкции призваны наказать Китай и Индию за финансирование войны России за счёт закупок российских энергоресурсов".

Санкции на указанные в законопроекте российские физлица, государственные и коммерческие структуры уже существуют, но новый законопроект кардинально меняет механизм их воздействия, превращая в глобальный ультиматум для третьих стран. Теперь за перевод денег российскому банку или за покупку СПГ или нефти, наказание понесут не только конкретные владельцы банков, фирм- экспортёров и сопутствующих услуг — капитаны "теневого флота", страховщики, портовые компании, но и "государства-пособники".

Вводятся прямые импортные пошлины до 100% на любые товары, ввозимые в США из данных стран. То есть за выявление в Китае "банка-пособника", проводящего транзакции в российский банк, США грозят обложить стопроцентным налогом весь экспорт Китая в США (электронику, одежду, оборудование). Это является инструментом принуждения Китая, Индии, Турции, Бразилии и так далее к полному прекращению работы с Россией под угрозой разрушения их собственной торговли с США.

Законопроект юридически закрепляет автоматические санкции против абсолютно всех будущих и намеченных проектов в Арктике ("Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ- 3" и др.), а также отменяет любые лазейки для действующих (вроде "Ямал СПГ"). Цель — полностью заблокировать добычу на арктическом шельфе России на десятилетия вперед, независимо от текущей рыночной конъюнктуры.

Отдельный блок вводит 500% пошлины на все российские товары, ввозимые в США, включая уран. Эти тарифы будут применяться дополнительно к уже существующим сборам и ограничениям. Но по объёмам это небольшой поток товаров, взаимная торговля уже практически свёрнута.

Список "государств-пособников" предполагается пересматривать каждые 180 дней. Есть существенная оговорка, президент США сможет изменить размер пошлин либо отказаться от применения отдельных санкций, если письменно подтвердит Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Для полного прекращения ограничений против России документ требует заключения мирного соглашения, принятого властями Украины, и прекращения боевых действий.

Китай и Индия готовы к давлению США

Китай обладает достаточным экономическим весом, собственной платежной системой CIPS и полным контролем над цепочками поставок редкоземельных металлов, чтобы ответить США симметрично. Индия займет жёсткую позицию, понимая свою геополитическую незаменимость для Вашингтона в сдерживании Китая, и будет требовать эксклюзивных исключений из правил., а также может выйти из значимых для экономики США проектов с "Боингом" и прекратить закупки американского вооружения.

Американский потребитель заплатит за желание наказать Россию

За пошлины в конечном итоге платит потребитель в США. Даже если найдутся другие поставщики, то их товары всё равно будут дороже китайских и индийских. И сейчас торговля с РФ в рамках БРИКС хорошо маскируется, так как осуществляется в национальных валютах. Санкции ускорят перевод уже всей мировой торговли с Россией на национальные валюты, что сделает американские пошлины неэффективными, а доллар будет ослаблен.

В данном случае США действуют по принципу "наказать Россию любой ценой", даже если ради этого американской экономике придется пережить тяжёлый шок.
Сенат одобрил законопроект лишь в первом чтении. Палата представителей ушла на каникулы до конца августа, поэтому документ физически не сможет попасть на подпись к президенту раньше сентября 2026 года.

* признан в РФ экстремистом и террористом

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша индия китай санкции экономика
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