Дмитрий Войстроченко: почему завод будущего — это не самый автоматизированный завод

Международная консалтингово-аудиторская сеть PwC, регулярно выпускающая глобальные исследования для бизнеса и промышленности, опубликовала большой обзор промышленной отрасли "Гонка промышленного производства к 2030 году". Один из главных выводов исследования заключается в том, что к концу десятилетия промышленным лидером станет не компания с наибольшим количеством роботов или цифровых инструментов, а предприятие, способное превратить данные, AI, автоматизацию, сервисную модель и организационные способности в единую работающую систему.

Фото: из личного архива Дмитрия Войстроченко Промышленный инженер Дмитрий Войстроченко

Этот вывод важен для отрасли, потому что меняет само понимание промышленной модернизации. Речь больше не идёт о соревновании в количестве внедрённых технологий. На первый план выходит вопрос, способна ли компания связать оборудование, людей, данные, операционные процессы и рыночные задачи в устойчивую производственную модель.

В этом контексте показателен опыт Дмитрия Войстроченко — промышленного инженера, чья работа связана с реальными производственными преобразованиями. Одним из значимых примеров его подхода стало внедрение в производство уникального роботизированного комплекса сварки, не имеющего аналогов в России.

В профессиональной среде и в публичных выступлениях Дмитрий Войстроченко последовательно отстаивает принцип, который сегодня подтверждён на глобальном уровне. Технологии дают результат только тогда, когда встроены в производственную логику предприятия, опираются на данные и решают конкретные задачи бизнеса и рынка. Его подход получил международное признание, а результаты его проектов подтверждают устойчивость эффекта не только в момент запуска, но и на протяжении нескольких лет после внедрения.

Одним из подтверждений международного признания стало избрание Дмитрия Войстроченко членом категории Fellow британского Института инженерии и технологий (Institution of Engineering and Technology (IET)). Институт относится к числу наиболее авторитетных международных профессиональных объединений в сфере инженерии и технологий и объединяет специалистов, работающих в промышленности, науке и технологическом развитии. Категория Fellow — высшая категория членства на которую могут претендовать практикующие специалисты. Статус Fellow присваивается инженерам, чьи достижения, профессиональное влияние и вклад в развитие отрасли получили высокую оценку экспертного сообщества. Для российских инженеров Fellow IET остаётся редким и престижным международным профессиональным статусом.

Отраслевое значение проекта завода полного цикла по производству автоцистерн

Одним из наиболее показательных проектов в практике Дмитрия стала работа над созданием современного завода полного цикла по производству автоцистерн для нефтегазовой отрасли. Этот кейс важен не только как инженерная задача. Он показывает, как роботизация, планировка производства, обучение персонала и требования рынка могут быть собраны в единую промышленную модель.

Запуск предприятия получил внимание деловых и отраслевых СМИ. В деловой прессе отмечали, что после выхода на проектную мощность подобные производства способны занять заметную долю российского рынка автомобильных цистерн и создать новые рабочие места. Помимо рыночного эффекта заметным результатом стала и внутренняя эффективность: реализованные инженерные решения позволили сократить потери на лишние перемещения инженеров почти в два раза.

Именно на этом примере хорошо видно, почему тезис PwC о заводе будущего не сводится к количеству роботов. Значимость проекта заключалась не в установке одного нового участка, а в том, что предприятие было выстроено как производственный комплекс, где основные операции поддерживают друг друга и работают в общей логике выпуска.

Технологии работают только в производственной архитектуре

По словам Дмитрия, вывод PwC точно отражает то, что он видит в реальных проектах. "Самые современные технологии бессмысленны, если они внедряются отдельно от производственной логики. Робот, цифровая система или аналитическая панель должны быть частью общей архитектуры предприятия. Иначе это не трансформация, а набор несвязанных инструментов", — считает эксперт.

На проекте завода по производству автоцистерн речь шла не о том, чтобы поставить роботизированный участок ради самой автоматизации, а о том, чтобы встроить новое решение в маршрут производства, требования к качеству, планировку, работу персонала и выпуск конечного продукта.

Одним из наиболее заметных инженерных решений стало внедрение уникального роботизированного комплекса сварки нецилиндрических цистерн, созданного специально для этого производства. Значимость проекта заключалась в том, что роботизированный комплекс был встроен в общую производственную логику завода. Сложная и трудоёмкая сварочная операция стала управляемой частью серийного выпуска, связанной с технологическим маршрутом, требованиями к качеству и общей эффективностью производства. Установка позволила работать с крупногабаритными цистернами длиной до 14 метров и решала задачу промышленного масштаба, а не лабораторного эксперимента.

Принцип решения заключается в том, что нецилиндрическая секция цистерны на время сварки охватывается разъёмным бандажом и внешним кольцом, которые при смыкании образуют правильную цилиндрическую поверхность — после этого деталь можно стабильно вращать на стандартных роликовых опорах и вести сварку кольцевого шва в автоматическом режиме.

Отраслевые издания и специалисты, следившие за подобными проектами, отмечали, что готовых промышленных решений для автоматизации сварки нецилиндрических цистерн на рынке на тот момент не существовало, а разработанная установка стала примером импортонезависимой инженерной разработки. Внедрение этой установки не только сократило время сварки кольцевых швов, но и стало одним из факторов, позволивших увеличить общий объём выпуска предприятия почти в 2,7 раза.

Для логики PwC это важная иллюстрация. Конкурентоспособность промышленной компании всё меньше определяется отдельным технологическим рывком и всё больше зависит от того, способна ли она согласовать оборудование, процессы, данные и людей внутри реального производства.

"Нужно спрашивать не "какую технологию внедрить?”, а "какую производственную проблему мы решаем и как это изменит всю систему?”. Если этот вопрос не задан, даже дорогое оборудование может не дать ожидаемого эффекта", — говорит Дмитрий Войстроченко.

Данные должны менять поведение производства

PwC подчёркивает, что для всех стратегий промышленного лидерства нужен общий фундамент, включающий точные данные, совместимые системы, дисциплинированную операционную модель и культуру доверия. Без этого цифровизация рискует остаться набором отчётов и отдельных инструментов.

Практика Войстроченко показывает, что данные ценны только тогда, когда помогают менять производственные решения. В работе над обсуждаемым заводом отправной точкой был не выбор отдельной машины, а проектирование производственного потока. Нужно было определить последовательность операций, расстановку оборудования, потребность в персонале, лишние перемещения и потенциальные узкие места.

По словам эксперта, современный промышленный инженер должен мыслить категориями управляемости: видеть за оборудованием весь производственный процесс, его устойчивость, качество и способность работать в серийном режиме. Данные о маршруте изделия, загрузке участков, трудоёмкости, качестве и повторяемости процесса должны помогать понять, что менять в технологии, планировке, обучении персонала и организации работы.

"Если данные собираются, но не приводят к решению, это не управление, а архивирование информации. Производству нужен понятный цикл, позволяющий увидеть отклонение, понять причину, принять действие и проверить эффект", — говорит Дмитрий Войстроченко.

Главный ограничитель — люди и организационная среда

PwC отдельно обращает внимание на человеческий фактор. 70% руководителей называют развитие внутренних компетенций основным рычагом роста, но компании часто недоинвестируют в переобучение сотрудников, цифровую и аналитическую инфраструктуру и культуру внедрения изменений. Особенно заметен культурный разрыв. Только 56% работников считают, что у них безопасно пробовать новые подходы, и лишь 55% воспринимают ошибки как возможность учиться.

Для Дмитрия это один из наиболее практичных выводов исследования. По его словам, технологии редко ограничиваются только техническими параметрами. Их результат зависит от того, понимает ли команда новый порядок работы и видит ли связь между изменениями на участке и итогом для предприятия.

"Можно купить оборудование, внедрить систему и привлечь интегратора. Но если сотрудники не понимают, зачем это нужно, если они боятся пробовать новые подходы и не видят связи между изменением и результатом предприятия, технология не раскрывает потенциал", — считает эксперт.

Почему опыт Дмитрия Войстроченко важен в контексте прогноза PwC

Обзор PwC описывает промышленное лидерство как способность соединять технологии, данные, сервисную модель и организационные возможности. Опыт Дмитрия показывает, как эта логика реализуется на уровне реальных предприятий, где завод рассматривается не как набор отдельных участков и оборудования, а как связанная производственная система. В ней технологический маршрут, роботизация, организация рабочих мест, обучение персонала и требования рынка работают в одном направлении.

Международное признание его работы можно рассматривать как оценку инженерного подхода, который становится всё более востребованным в мировой промышленности. Избрание Дмитрия Войстроченко в категорию Fellow IET подтверждает его профессиональный авторитет и значимость накопленного им опыта для современной инженерной практики.

"Сильная промышленная компания будущего — это не просто завод с современным оборудованием. Это организация, которая понимает рынок, умеет работать с данными, развивает людей, быстро перестраивает процессы и превращает технологии в конкретный результат для клиента", — резюмирует Дмитрий Войстроченко.

К 2030 году конкурировать будут не те предприятия, которые быстрее купили новые технологии, а те, кто сумел превратить их в устойчивую производственную модель. Именно здесь промышленный инженер становится одной из ключевых фигур трансформации, поскольку он соединяет оборудование, процессы, данные, людей и бизнес-результат.