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Любовь Степушова

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с упорством Москвы, которое ставит под удар весь бизнес Армении.

Избирательный участок с синими кабинами для голосования
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Избирательный участок с синими кабинами для голосования

Пашинян призвал Путина выполнять регламенты ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился в телефонном разговоре к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить блокаду армянского экспорта в РФ, подчеркнув, что данные меры нарушают правила ЕАЭС

Ограничения, которые ввела Россия через свои фитосанитарные службы, оказались тяжёлыми для Еревана. На Россию приходилось около 35% всего внешнеторгового оборота республики. Под запрет попали практически все ключевые статьи армянского экспорта (цветы, рыба, фрукты, овощи, вино, минеральная вода, молоко и так далее). По оценкам Центробанка Армении, из-за этих мер риск падения ВВП страны составляет до 2%.

Евросоюз и сам Пашинян обещали своим производителям компенсации и льготы по торговле с ЕС, но заменить российский рынок европейским в сжатые сроки невозможно из-за европейских санитарных ограничений. К тому же армянские эксперты отмечают, что местная молочная продукция и рыба не могут конкурировать в ЕС по цене и стандартам (например, с дешевой турецкой продукцией или норвежской рыбой).

Утром — референдум, вечером — возврат к регламентам ЕАЭС

Мы имеем прецедент в виде неуступчивости Кремля, несмотря на то, что союзники "просят". Кремль в данном случае проявил стойкость и отказал в пересмотре своей позиции. А она заключается в следующем: утром вы проводите референдум — вечером мы берём ваши помидоры и перец. Референдум должен быть о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Согласно сообщению Кремля, данное решение согласовано 9 мая на саммите организации в Астане с руководством Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Это вовсе не критика действий Еревана, это нежелание платить за его выбор, так как Пашинян пытается одновременно со вступлением в ЕС сохранять экономические преимущества отношений с Россией — российский рынок, льготный газ и огромный трудовой рынок для армянских граждан.

Армянский лидер продолжает настаивать, что "мы ещё не дошли до точки, где необходимо окончательно выбирать", но Москва выбирает референдум "в кратчайшие сроки". И это серьёзная проблема для Пашиняна, которого поджимает местный бизнес на грани разорения.

Брюссель скрывает от Еревана риски вступления в ЕС

Служба внешней разведки (СВР) России сегодня заявила в своём пресс-релизе, что в Брюсселе прекрасно осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении в случае её выхода из ЕАЭС. При этом, согласно данным ведомства, Евросоюз намеренно скрывает, что убытки Еревану компенсировать не сможет как не сможет и убедить ряд стран открыть свои рынки в ущерб собственным производителям. Эти реалии в Брюсселе маскируют заявлениями о том, что интеграция "зависит исключительно от успехов самого Еревана" и предлагают в качестве поощрения либерализацию визового режима.

Данный вывод можно было сделать и без помощи разведки, а только лишь наблюдая, как проходят путь евроинтеграции другие страны постсоветского пространства.

Брюссель уже сейчас требует от Еревана зачистить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, полностью разорвать гуманитарные связи с РФ. Если это случится, то у Кремля будут по Еревану уже другие решения — вплоть до прекращения льгот по газу и нефтепродуктам. По расчетам Евразийской экономической комиссии, полный выход из ЕАЭС и потеря российских льгот обойдутся Армении в минус 14% ВВП и лишат страну до 40% всего торгового оборота.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы еаэс россия армения евросоюз никол пашинян владимир путин
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