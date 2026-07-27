Евросоюз переходит к новой санкционной политике против России

Евросоюз переходит к новой санкционной тактике против России, которая может привести к системному кризису блока, вплоть до его развала.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Иммунитет к санкциям

Пиар санкций большими пакетами больше не работает

21-й пакет санкций против РФ может стать последним. Евросоюз рассматривает возможность принимать санкции отдельно или тематическими блоками, а не большими пакетами из-за использования права вето разными странами, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Согласование 21-го пакета затянулось на несколько недель из-за жёсткой позиции Афин. Греция заблокировала утверждение, пока для её судоходной компании Dynagas не сделали временное исключение, позволившее продолжить транспортировку российского СПГ в третьи страны.

Чтобы обойти вето других членов блока, включая Болгарию, Италию, Германию, Португалию, авторам пакета пришлось исключить из списков патриарха РПЦ Кирилла, главу "Лукойла" Вагита Алекперова и в целом запрет на импорт рыбы из РФ.

За щитом Венгрии больше не спрятаться

Раньше Германии, Франции, Италии или Греции не нужно было портить свой имидж главных "защитников" Украины. Они могли публично поддерживать самые жёсткие ограничения очередных пакетов Брюсселя, точно зная, что Виктор Орбан всё равно наложит вето или затянет процесс. Пока Брюссель месяцами торговался с Будапештом, остальные страны спокойно продолжали торговать с Россией, имея преференции в отношениях с Еврокомиссией.

Когда же венгерский "щит" исчез, все увидели новых реальных противников санкций. Греция, Мальта и Кипр блокируют ограничения против российского "теневого флота" и транспортировки нефти, защищая свои гигантские доходы от морских перевозок. Германия и Италия вычеркивают из списков важные для их промышленности химические компоненты. Австрия тормозит принятие санкций, чтобы спасти активы своего банковского сектора, в частности Raiffeisen Bank от конфискации в РФ. Португалия впервые вышла из тени, вступившись за свою рыбную промышленность, работающую на российском сырье.

Новая стратегия ЕС обречена на провал

Под большим вопросом находится и новая стратегия ЕС — разрабатывать и утверждать санкции небольшими блоками по конкретным темам, например, отдельно против "теневого флота", отдельно по банковскому сектору.

Однако нельзя принять санкции против "теневого флота" без согласия Греции, Кипра или Мальты. Их вето заблокирует узкий блок точно так же, как раньше блокировало большой пакет. Кроме того, раньше в рамках одного огромного пакета Брюссель мог торговаться, например, Берлину предлагалось поддержать санкции против нефти, а взамен убирались санкции на важные для немецкой промышленности химикаты. В узком тематическом блоке такого пространства для манёвра и взаимных уступок просто не будет.

Еврокомиссия попытается уйти от вето в пользу голосования большинством, а также введением вторичных санкций против отказников, например, закрытием доступа к банковской системе в индивидуальном порядке. Но это вызовет тихий саботаж санкций на национальном уровне. Греческие порты могут "не замечать", как танкеры меняют флаги, а австрийский регулятор — делать вид, что не видит схемы обхода банковских ограничений.

К тому же, если по экономическим вопросам можно ввести голосование большинством, то по принятию общего бюджета ЕС, вопросам миграции или расширению союза — нельзя. Это будет рычагом давления для обиженного меньшинства. Та же Вена или Афины могут заблокировать выделение денег на европейские дороги, требуя вернуть им уступки по флоту или нефти.

Это же меньшинство неизбежно будет подавать иски в Европейский суд в Люксембурге. Пострадавшие страны будут доказывать, что Брюссель превысил свои полномочия и растоптал Лиссабонский договор (конституцию ЕС). Это затянет исполнение санкций на годы и приведёт к системному кризису Евросоюза, чреватого его развалом.

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