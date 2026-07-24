Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Молочная ферма и цистерна для молока

Китай ответил зеркально санкциями на предприятия оборонного сектора ЕС

Министерство торговли КНР внесло 14 европейских компаний в список экспортного контроля в ответ на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, куда Брюссель включил 14 фирм из материкового Китая и Гонконга. Эти фирмы якобы поставляют компоненты двойного назначения в РФ, которые используются для производства оружия.

Ответный санкционный список Китая напрямую нацелен на европейский оборонный, полупроводниковый, аэрокосмический и высокотехнологичный оптоэлектронный секторы. Китай наказал, в том числе такие гиганты как Rheinmetall AG (Германия), Vigo Photonics SA (Польша), Tatra Trucks (Чехия) и Lafert Group (Италия). Китайским поставщикам, а также любой иностранной организации или частному лицу запрещено продавать им товары двойного назначения, произведенные в Китае. Вся текущая коммерческая с ними деятельность должна быть немедленно прекращена, за исключением случаев, когда это специально разрешено министерством торговли Китая.

Поставки оружия на Украину будут испытывать трудности

Оборонный гигант Rheinmetall сильно зависит от Китая в поставках детонационных материалов. Вольфрам нужен для сердечников бронебойных снарядов, сурьма используется в боеприпасах, магний и китайский хлопок — основа для производства пороха. В военных радарных и зенитных системах концерна используются полупроводники, содержащие китайские галлий и германий.

Немецкий концерн обеспечивает Украину большей частью артиллерийских боеприпасов (155-мм). Ограничение поставок китайского хлопка (основы для пороха) и сурьмы заставит Rheinmetall искать альтернативы в Индии или Бразилии. Это затянет производство и углубит "снарядный голод" ВСУ. Rheinmetall также будет испытывать трудности с ремонтом тяжелой техники, поставляемой в ВСУ, обслуживание танков Leopard и БМП Marder на Украине может усложниться из-за отсутствия китайских деталей.

Французская Cavok UAS и польская Vigo Photonics критически зависит от китайских чистых металлов и подложек (таких как селен, теллур, галлий и индий), которые необходимы для "выращивания" полупроводниковых гетероструктур. Эти компании поставляют на Украину беспилотники и высокоточную оптику (инфракрасные датчики, тепловизоры). Запрет на поставку китайского галлия, германия и линз снизит объемы выпуска дронов-разведчиков для ВСУ.

Чешская Tatra Trucks — известный производитель грузовиков и военных колесных платформ закупает в Китае штампованные металлические детали, элементы тормозных систем и гидравлические узлы. Китай является ключевым поставщиком литья, кованых заготовок и элементов трансмиссий (например, дисков сцепления) для тяжелой техники. Завод поставляет шасси для украинских самоходных гаубиц "Богдана", РСЗО "Буревий" и пусковых установок ракет "Нептун". Задержки поставок гидравлики и литья из Китая замедлят сборку тяжелой колесной техники для фронта.

Полностью остановить производство в Европе Китай не сможет. Однако европейские заводы будут вынуждены закупать сырье через посредников (Турцию, ОАЭ, Казахстан). Это увеличит стоимость европейской военной помощи для Украины на 15-25% и сорвёт сроки поставок на фронт.

Евросоюз стал заложником дружбы с Вашингтоном

Отношения Китая и ЕС быстро деградируют. До начала СВО Китай рассматривался в ЕС как партнёр и очень важный рынок для европейских товаров, но сейчас европейцы делают упор на дефицит торгового баланса, который раньше не подвергался критике. В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что он достиг "неустойчивого" уровня (в апреле в 31,9 миллиарда евро).

Изменение отношения к Китаю связано с необходимостью обеспечить поддержку Вашингтону хотя бы на этом участке "евроатлантического партнёрства", чтобы Дональд Трамп совсем не "слился" с украинского трека. Однако европейцы сильно рискуют. Главный рычаг давления Китая — это возможный будущий полный запрет на экспорт редкоземельных металлов, без которых европейская военная промышленность, зеленая энергетика и производство микросхем физически не могут существовать.

Он будет задействован, если ЕС станет наказывать кратно больше китайских компаний за сотрудничество с Россией. Пока же это в общей сложности около трёх десятков незначительных фирм, а торгуют с Россией десятки тысяч.

Сомнительно, что руководство в Брюсселе в здравом уме способно на такую эскалацию, впрочем, люди, обрубившие конкурентоспособность Европы по линии энергетики вполне могут сделать это по линии высоких технологий , поставив свой блок в полную зависимость от США.

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