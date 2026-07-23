Россия снова извлекает выгоду на рынке нефти после ударов хуситов в Красном море

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру в Красном море, объявив о начале морской блокады. Для России открылось окно возможностей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Хуситы начали блокаду саудовских танкеров в Красном море

Армия йеменского военно-политического движения "Ансар-Аллах" атаковала ракетами саудовский нефтяной танкер Encelia, официально объявив о начале полномасштабной морской блокады Саудовской Аравии. 20 июля Координационный центр гуманитарных операций (HOCC) Саны разослал судоходным компаниям электронные письма, в которых говорилось, что судам запрещено загружать или разгружать грузы в саудовских портах. В письме говорилось, что суда могут стать целью атак в любом месте, находящемся в зоне оперативной досягаемости йеменских вооруженных сил. Хуситы заявили, что блокада была введена в ответ на недавнее нападение Саудовской Аравии на международный аэропорт Саны.

Удары 22 июля были нанесены в Красном море неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива. По данным британского агентства морской безопасности UKMTO, судно Encelia получило удар ракетой в правый борт в 70 милях к юго-западу от саудовского города Аль-Шукайк, после чего на борту вспыхнул пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, информации о жертвах не поступало.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка атаковала сразу два саудовских танкера — Encelia и Layla. Поражение второго судна на данный момент официально не подтверждено.

Саудовская Аравия остаётся без экспорта нефти

Для Саудовской Аравии это катастрофическая ситуация. На фоне закрытия Ормузского пролива Эр-Рияд перенаправил миллионы баррелей своей нефти по наземным трубопроводам в глубоководный порт Янбу на Красном море. Оттуда супертанкеры шли в Азию именно через Баб-эль-Мандебский пролив (70% трафика). Второй альтернативный маршрут — через Суэцкий канал был до ударов задействован слабо, так как его глубина не позволяет проходить полностью загруженным супертанкерам.

Теперь танкеры вынуждены разворачиваться, идти на север через Суэцкий канал ( супертанкеры перекачивают два раза нефть, чтобы вписаться в фарватер) , огибать всю Европу и плыть в Азию вокруг Африки (через мыс Доброй Надежды). Такой обход добавляет минимум 4 недели к пути, создавая дефицит сырья на мировом рынке.

По данным систем отслеживания судов, после инцидентов как минимум семь крупных танкеров с саудовской нефтью экстренно развернулись обратно или сменили курс.

Основатель платформы морской разведки Huax Арсенио Лонго, назвал действия хуситов "избирательным вмешательством".

"Хуситам не нужно закрывать Баб-эль-Мандеб, им нужно, чтобы владельцы судов и страховщики поверили, что они могут наносить удары по конкретным судам. Удар по Encelia развеивает все сомнения, а страховые взносы за военные риски уже выросли примерно с 0,3 до 0,75% от стоимости судна при транзите через южную часть Красного моря", — сказал он изданию Seatrade Maritime News.

В Тегеране на этом фоне заявили, что если Иран будет лишён возможности торговать своей нефтью, то этого лишаться все нефтедобывающие страны региона. Мировые цены на эталонную нефть марки Brent на фоне этой атаки мгновенно подскочили выше 96 долларов за баррель.

Россия оседлала новую геополитическую волну

Блокада Баб-эль-Мандебского пролива открывают для России уникальное окно возможностей, резко усиливая конкурентные преимущества её сырья на азиатском рынке.

Поставки российской нефти марок Urals и ESPO (ВСТО) в Азию через арктический Северный морской путь и восточные порты (Козьмино, Находка) физически никак не зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Для НПЗ Китая и Индии российские поставки из восточных портов становятся самым стабильным, безопасным и предсказуемым вариантом. Рост мировых цен на нефть марки Brent выше $96 за баррель позволяет российским компаниям получать сверхдоходы даже с учетом дисконтов.

Также танкеры с российской нефтью не атакуются хуситами, поэтому из балтийских и черноморских портов (Новороссийск, Приморск) они могут продолжать использовать Суэцкий канал и Красное море с выходом в Азию с гораздо меньшими страховыми премиями по сравнению с западными или саудовскими судами.

Из-за задержек по времени прихода ближневосточных танкеров в Азию там формируется локальный дефицит сырья. Россия оперативно закроет эти пробелы, наращивая объемы прокачки по трубопроводу Сковородино — Мохэ и увеличивая частоту морских отгрузок, что позволяет еще сильнее привязать к себе крупнейшие экономики Азии.

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