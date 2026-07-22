Старые учебники больше не работают: лидер крупного бизнеса признал крах привычных методов в РФ

Классические методы управления и стандартные учебники по менеджменту оказываются бесполезными в условиях глубокого затяжного кризиса, заявил коммерческий директор ООО "Эй-Би-Тайерс" и создатель бренда спецтехники Worker Роман Тырышкин. В эксклюзивном интервью Pravda.Ru эксперт объяснил, почему формальные инструкции проигрывают внутреннему состоянию руководителя и как перестройка личных паттернов принятия решений позволила его компании вырасти в семь раз.

Фото: из личного архива Романа Тырышкина Роман Тырышкин, коммерческий директор ООО "Эй-Би-Тайерс" и создатель бренда спецтехники Worker

— Роман, в бизнес-литературе принято считать, что любой кризис можно решить стандартными инструментами менеджмента. Ваш опыт говорит об обратном. Почему учебники не работают там, где начинается реальный структурный кризис?

— Потому что стандартные инструменты создавались прежде всего для управления в рамках уже существующей бизнес-модели. Но в условиях структурного кризиса проблема иногда заключается именно в том, что сама модель перестала соответствовать рынку. В такой ситуации оптимизация отдельных процессов может не дать ожидаемого результата.

Я занимаюсь бизнесом более 30 лет: прошел путь от наемного коммерческого директора до собственника собственного бренда фронтальных погрузчиков Worker, который уже занял 5% российского рынка. В какой-то момент я уперся в тупик. У меня за плечами был огромный опыт — построение сети из 28 магазинов с нуля, управление дистрибуцией и ритейлом. Я умел выстраивать процессы, обучать команды, строить стратегии. Но однажды всё это просто перестало работать.

Я купил небольшую компанию по продаже дорожно-строительной техники. Применил последовательно всё, что знал: описал бизнес-процессы, выстроил систему отчетности, провел обучение. Формально команда выполняла задачи. Фактически компания стояла на месте. Каждый вечер я приходил домой эмоционально опустошенным.

— Вы поняли, что проблема кроется не в процессах? Как вы пришли к выводу, что источник управленческих проблем находится внутри самого руководителя?

— Когда ни один известный инструмент менеджмента не давал системного результата, я решил пойти от обратного и поискать ответы в принципиально другой области. Один из ключевых выводов того периода: у руководителя есть "внутренняя территория" принятия решений.

Компания воспроизводит внутреннее состояние лидера точнее, чем любой регламент. Если руководитель работает из тревоги или истощения — команда адаптируется к этому состоянию, а не к написанным инструкциям. Правильный вопрос в случае "компания стоит" — не "что не так с процессами", а "что происходит с тем, кто ими управляет".

— Осознать проблему — половина дела. Но как практически управлять состоянием? Ведь советы вроде "меньше нервничай" для топ-менеджера звучат бесполезно.

— Само осознание мало что давало практически. Нужен был конкретный, повторяемый инструмент. В поиске причин ошибок я начал уделять внимание не событиям, а процессу принятия решений. Оказалось, что большинство критических ошибок возникает не из-за недостатка информации, а из-за неверной интерпретации уже имеющихся данных. Так появилась практика регулярного управленческого анализа: разбор собственных решений, поиск повторяющихся ошибок и выявление устойчивых моделей поведения.

Тогда же родилась вторая находка: хроническое истощение в управлении — это не следствие объема работы. Это сигнал о повторяющемся паттерне. Одна и та же реакция в одном и том же классе ситуаций. Так появилась практика регулярного управленческого анализа: разбор принятых решений, оценка их последствий, поиск повторяющихся ошибок и проверка исходных предположений. Такой подход позволяет понять, какие действия основаны на актуальных данных, а какие продолжают воспроизводиться только потому, что раньше приносили результат.

— Ваша карьера пошла вверх, компания начала расти, открывать филиалы. Но старые проблемы вернулись, несмотря на полную смену штата сотрудников. Что показал этот этап?

— По мере роста стала проявляться третья категория проблем. Конфликты и дисфункциональные ситуации повторялись при полностью сменившемся составе людей. Логика подсказывала: если люди новые, а сбой тот же самый - источник не в людях. Организация воспроизводит незавершённые паттерны своего руководителя. Замена персонала не меняет поле — она лишь переносит симптом на новых носителей. Работа с организационной дисфункцией всегда начинается с работы с тем, кто создает это поле управления.

— В 2014 году случился масштабный валютный кризис. Рубль рухнул, рынок спецтехники упал в четыре раза. Расскажите, как эти внутренние принципы помогли спасти ваш бизнес тогда.

— Кризис редко уничтожает сильную компанию. Чаще он показывает, что прежняя модель бизнеса перестала соответствовать новой реальности. Склад заполнен, продаж нет, выручка рухнула, поставщики перешли на стопроцентную предоплату. Все антикризисные решения, которые я мог придумать из той логики, в которой работал раньше, приводили к одному — оптимизации умирающей модели. Нужно было не оптимизировать прежнюю модель, а выйти из нее.

Это стало отправной точкой для формирования подхода, который позже лег в основу моей методики. Главное открытие тех дней: клиент покупает не технику, а часы её бесперебойной работы. Мы сократили активный ассортимент всего до двух типов машин — фронтальные погрузчики и экскаваторы.

Всё остальное оставили только под индивидуальный заказ. Рекламный бюджет урезали в десять раз, заменив его программой клиентских рекомендаций. Запустили запчасти и шины. Из одной базы выросли три взаимосвязанные. Бизнес перешел от модели "продал машину — забыл" к сопровождению на всем жизненном цикле оборудования.

— И какие цифры стоят за этим разворотом?

— Результаты говорят сами за себя. Продажи 2022 года дали рост в 2,5 раза в штуках и в 3 раза в деньгах относительно докризисных показателей. А продажи 2024 года показали семикратный рост к базе 2021 года. Команда выросла с 8 человек до 42. Бренд Worker закрепил за собой те самые 5% российского рынка в своем сегменте.

— Позже вы систематизировали накопленный опыт в авторскую методику. Как практические решения превратились в целостную систему?

— В 2024 году меня пригласили выступить на отраслевой конференции. Организаторы ждали классический кейс про семь иксов роста. Я сел готовить презентацию и понял, что объяснить наши решения стандартными терминами невозможно. Всё, что реально сработало, прямо противоречило учебнику. Поэтому я отложил презентацию и написал методику. Она состоит из трех фаз:

Диагностика. Прежде чем анализировать рынок, посмотрите на состояние системы управления. Паника производит одну диагностику, ясность — другую (это первая находка).

Управленческая пауза. Намеренное торможение, чтобы отделить работающие паттерны от инерционных. ABC-XYZ анализ здесь выступает техническим инструментом для отделения, работающего от привычного (находка № 2).

Антикризисный разворот. Способность сохранять объективность в стрессе без тревожного искажения сигнала дает возможность пересмотреть базовые допущения о рынке (находки № 4 и № 5). Наше решение сократить ассортимент выглядело снаружи как капитуляция, но изнутри это была смена системы координат.

Мы протестировали эту методику на двадцати коммерческих директорах среднего бизнеса. За 90-дневный пилот скорость принятия решений выросла на 70-85%, срок погашения дебиторки сократился на 14-20 дней, текучесть ключевых продавцов снизилась вдвое. Средний балл оценки составил 4,4 из 5,0.

— Какой главный вывод вы сделали за годы этой практики?

— Главный вывод прост: кризис нельзя победить, используя те же подходы, которые привели компанию к кризису. Иногда руководителю приходится пересматривать не только стратегию бизнеса, но и собственную систему принятия решений. Моя методика — это не теория. Это постфактум-формализация того, что работало в условиях, где стандартный инструментарий отказал. Результат проверен тремя кризисами и семикратным ростом продаж.