Шырын Бекбол: "Стандартизация и дисциплина спасет телеком от кадрового кризиса"

Эксперт международного уровня в сфере телекоммуникаций, судья престижной премии American Business expo Шырын Бекбол о том, как внедрение жестких стандартов помогает исключить ошибки при прокладке сетей и решает проблему хронического кадрового голода на инженеров.

Фото: из личного архива Шырын Бекбол Шырын Бекбол, эксперт международного уровня в сфере телекоммуникаций

Каждый видеозвонок, стрим или онлайн-платеж зависит от работы тысяч инженеров, которых катастрофически не хватает на рынке труда. По данным онлайн-сервиса SuperJob, за два года спрос на персонал в сфере связи вырос на 12%. Из-за нехватки специалистов по монтажу и обслуживанию сетей сроки подключения домашнего интернета летом затягивались в отдельных регионах до 50 дней.

Ключ к решению проблемы дефицита компетентных кадров нашла Шырын Бекбол — эксперт в сфере телекоммуникаций, CEO и основатель компании Altek Limited. Она разработала авторскую методику стандартизации и ускоренного обучения персонала, которая позволила сократить время подготовки квалифицированных техников в разы. Её системный подход, обеспечил компании статус ключевого партнера крупных международных провайдеров, получил признание профессионального сообщества.

Кризис компетенций в сфере телекоммуникаций

Подготовка квалифицированных монтажников и техников, тех самых людей, что своими руками прокладывают "кровеносную систему" цифровой экономики, стала ахиллесовой пятой отрасли. Когда бизнес Шырын Бекбол начал расти, она столкнулась с этой проблемой лицом к лицу. Созданная ей компания Altek Limited превращалась из небольшого подрядчика в значимого игрока на международном рынке телекома и необходимо было расширять штат.

Для масштабных проектов требовались сотни рабочих рук, но найти готовых специалистов оказалось почти невозможно. Выяснилось, что найти профессиональных инженеров не просто, обычно они не имеют чёткой специализации и большую часть навыков осваивают уже во время работы в "полях", где одна ошибка неопытного мастера может ухудшить связь для сотен абонентов.

Раньше новичков просто прикрепляли к опытным наставникам прямо на объектах. Но этот метод перестал работать: обучение затягивалось на месяцы, а из-за высокой текучести кадров в этой сфере подготовленные люди часто уходили, унося с собой вложенные в них время и ресурсы. Нанимать готовых профессионалов со стороны тоже не решало проблему. У каждого опытного мастера были свои привычки, которые часто шли вразрез со строгими правилами крупных международных провайдеров. Так появилась идея создать принципиально новую систему обучения, способную быстро формировать нужные навыки.

Дисциплина и чёткие инструкции

Шырын Бекбол решила переложить весь практический опыт — от правил безопасности до разбора реальных аварий — в простую и понятную систему. Она разложила сложнейшие технические процессы на элементарные шаги. Получилось что-то вроде пошагового рецепта для каждого монтажника.

Приезжая на объект, мастер больше не должен ничего изобретать или полагаться на интуицию. У него есть чёткий алгоритм: что делать сначала, что потом и как проверить результат. Это полностью исключает человеческий фактор. Неважно, работает ли на объекте вчерашний стажёр или опытный инженер — результат получается одинаково качественным. Для контроля ввели строгую систему фотоотчётов, где каждый критический шаг фиксируется на камеру.

Такой подход превратил рабочее место в быстрый обучающий конвейер. Даже люди с минимальными базовыми знаниями быстро входили в курс дела и начинали без страха и ошибок работать с дорогим современным оборудованием.

Эта система не просто навела порядок внутри Altek Limited, но и вывела компанию на стабильную высокую прибыль и полную финансовую независимость. Бизнес-процессы удалось настроить так, чтобы они работали автономно и не требовали постоянного вмешательства руководства.

Главным показателем успеха стало беспрецедентное доверие со стороны заказчиков: крупнейшие мировые провайдеры и телеком-гиганты, такие как Comcast Xfinity, Charter Spectrum, AT&T, T-Mobile, Quantum Fiber и Google Fiber, начали работать с Altek Limited по модели "нулевого контроля". Это редкий для телекоммуникационного рынка статус, когда подрядчику доверяют настолько, что принимают готовые сети без промежуточных проверок и сторонних аудиторов. Сегодня по стандартам Altek учатся и другие компании, а сама Шырын Бекбол стала востребованным независимым консультантом, помогающим оптимизировать их рабочие процессы. Под её руководством компания подготовила более 300 высококлассных техников.

Поиск инноваций для сервиса будущего

Шырын Бекбол не останавливается на достигнутым и постоянно ищет новые технологические решения. В сентябре 2025 года её авторитет в индустрии подтвердился на самом высоком уровне: её пригласили в судейскую коллегию престижной международной премии American Business expo. Работая в жюри, она оценивала проекты ведущих мировых технологических компаний. Это стало официальным признанием того, что созданные ею стандарты обучения кадров действительно работают и могут служить ориентиром для всего рынка.

Следующим шагом Шырын видит полную цифровую трансформацию своей методики. Обучение и контроль качества планируется перевести на интерактивную онлайн-платформу с чек-листами и короткими понятными видеоуроками. Это сделает подготовку кадров еще более быстрой, прозрачной и управляемой.

По словам основательницы Altek Limited, технологии в сфере медиа и связи усложняются с каждым днем, поэтому стандарты обучения должны постоянно обновляться.

В планах компании — масштабирование отработанной бизнес-модели на новые регионы. Принципы чётких инструкций и жёстких стандартов универсальны и работают одинаково хорошо в любой географической точке, а проблема дефицита квалифицированных инженеров сегодня актуальна во всем мире. Шырын Бекбол также видит свою миссию в развитии профессионального сообщества: она планирует активно делиться опытом на крупных отраслевых конференциях, чтобы вернуть инженерной профессии в сфере связи былую престижность и популярность.