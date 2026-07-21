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Любовь Степушова

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Экономика » Аграрный сектор

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Пожилой мужчина собирает урожай помидоров в теплице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мужчина собирает урожай помидоров в теплице

Помидоры и рыба гниют на складах Армении

Фермеры, а затем рыбоводы Армении начали протестовать против того, что их лишили возможности реализовать свою продукцию и на старых и на обещанных новых рынках.

Фермеры перекрыли вчера стратегическую дорогу Ереван — Ерасх, заявив, что перерабатывающие предприятия отказываются закупать урожай, поскольку не могут реализовать готовую продукцию на внешних рынках.
Один из участников протеста сообщил, что не может продать около 60 тонн выращенных помидоров. По его словам, два завода, ранее закупавшие продукцию у местных аграриев, отказались от неё из-за отсутствия возможностей для последующего экспорта.

На следующий день у у здания правительства Армении в Ереване собрались рыбоводы, требующие встречи с вице-премьером Тиграном Хачатряном. Они также остались без возможности сбыть 15 тысяч тонн живой рыбы, которая ранее закупалась в России, не говоря уже о замороженной продукции.
Директор общественной организации "Союз рыбоводов Армении" Гор Григорян заявил, что две предложенные властями программы поддержки не способны решить накопившиеся проблемы.

"Не решён ни регламент экспорта на европейский рынок, ни вопрос субсидий. Европейский рынок для нас всё ещё недосягаем. Существующие объёмы сбыть там нереально", — заявил Григорян.

Москва не повторит ошибок прошлого

Россия ранее ограничила ввоз ряда товаров из Армении, включая отдельные виды овощей, фруктов, напитков и рыбной продукции, после выявления нарушений установленных фитосанитарных требований. Конечно, дело не в нарушениях, а в выбранном премьером Николом Пашиняном пути в ЕС за счёт России. Этого Москва не допустит и будет действовать через регуляторов рынка. 

Ереван обещал компенсировать затраты на нереализованную продукцию и Брюссель даже выделил на это деньги (50 млн. евро), но протесты фермеров и рыбоводов показывают, что ситуация не разрешена.

Это и понятно, торговля в ЕС со странам осуществляется строго по квотам. Прямо сейчас фиксированных квот на торговлю сельхозпродукцией с ЕС у Армении нет, так как между сторонами действует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), которое не предусматривает режима свободной торговли.  Были приняты экстренные меры по отмене таможенных барьеров для Армении, но её продукция должна пройти сложную сертификацию на соответствие европейским фитосанитарным нормам, к которым армянские лаборатории и фермы пока не готовы.

Перед недавними выборами Пашинян обещал, что в случае проблем со сбытом государство само поможет выкупить сельскохозяйственную продукцию. Теперь аграрии и рыбоводы требуют от правительства перейти от обещаний к выполнению взятых обязательств. Но доставка скоропортящихся продуктов в ЕС требует длинных путей через Грузию, паромных переправ и совершенно других расходов. 

Света нет для Армении в конце тоннеля в ЕС

Общий объем потенциальных прямых потерь экспортной выручки упомянутых секторов экономики Армении в текущем сезоне оценивается в 180-200 миллионов долларов. С учетом смежного ущерба (простой перерабатывающих заводов, логистический кризис, затоваривание складов) общие потери аграрного сектора могут вырасти до 350 миллионов долларов. По отдельным экспортным позициям сельхозпродукции падение объемов сбыта уже достигло 70-80%. Рыбоводы Армении рискуют потерять около 80 миллионов долларов прибыли (почти 98% от всего своего экспортного дохода) из-за полной приостановки Россельхознадзором ветеринарной сертификации поставок в Россию.

Осознание ужаса ситуации к армянам, похоже, приходит, но света в конце тоннеля не видно. Желание вступать в Евросоюз за счёт России и при её охаивании очень заразно, но затем наступает жёсткое разочарование. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы еаэс россия армения экспорт евросоюз экономика сельское хозяйство
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