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Любовь Степушова

Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана

Экономика » Сырье » Нефть

ВСУ поразили за три дня четыре танкера с казахстанской нефтью в Новороссийске, проигнорировав заявление МИД Казахстана.

Танкер в порту
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Танкер в порту

МИД Казахстана осудил агрессию непонятно какой страны

В Казахстане многие с восхищением отнеслись к заявлению МИД страны в связи с очередными инцидентами на Чёрном море — атакам на танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) украинскими БПЛА. Документ вышел на сайте ведомства после двух первых атак 17 и 19 июля — на танкеры Nordic Zenith (17 июля), ASIA и NISSOS IOS (19 июля), ожидавших погрузки казахстанского сырья у выносных причальных устройств (ВПУ-1 и ВПУ-3) в порту Новороссийска.

В заявлении выражено требование "прекратить агрессию в отношении экономических интересов Казахстана". Однако в нём отсутствует прямое указание на виновника агрессии, нет требования к конкретному государству прекратить агрессию, грозного предупреждения к этому же государству о пересмотре двусторонних отношений и нет упоминания о запросе в связи с произошедшим в ООН или в международные суды.

Украина шантажирует с США и Европу ударами по КТК

Через трубопроводную систему КТК на терминал под Новороссийском поступает более 80% всей экспортной нефти Казахстана с крупнейших месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Каспийский консорциум объединяет не только Россию и Казахстан, но и крупнейшие западные корпорации (включая американские Chevron и ExxonMobil). По сути, Киев бьёт не только по танкерам с сырьем, которое принадлежит американским и европейским инвесторам, но и по бюджету самого Казахстана, который недополучит налоговых отчислений от продажи нефти.

Проигнорировав вышеупомянутое беспредметное заявление МИД, ВСУ 20 июля нанесли новый удар — по танкеру NELSA, на котором в результате попадания дрона вспыхнул пожар. Огонь тушили несколько часов, экипаж пришлось эвакуировать на буксирах. И если первые два такера были пустыми, то данный стоял под загрузкой.

Для Киева удары по КТК — это инструмент жёсткого геополитического шантажа своих же союзников. Логика Украины проста: если американские корпорации не хотят терять миллиарды долларов из-за горящих танкеров под Новороссийском, Белый дом должен немедленно поставить Украине новые комплексы ПВО Patriot и дальнобойное оружие, чтобы "закрыть небо". Ставка сделана на лоббистский ресурс Chevron и ExxonMobil в Вашингтоне.

Украина одновременно шантажирует и Европу, потому что казахстанская нефть направляется на европейские НПЗ (особенно в Италии, Франции и Испании), которые стали критически зависимы от казахстанского сорта CPC Blend после введения антироссийских санкций. Опять же, Киев посылает Брюсселю чёткий сигнал: если вы хотите стабильных поставок топлива и спокойствия на своих заправках, вы должны ускорить передачу систем ПВО и авиации и денег под их закупку США. Таким образом, европейские страны оказались в заложниках своей геополитической игры: они финансируют Украину, но их собственная энергетическая безопасность подрывается украинскими беспилотниками под Новороссийском.

Спасение утопающих, дело рук самих утопающих

В КТК назвали происходящее "уже пятым актом прямой агрессии против гражданского объекта" и призвали все страны-участницы консорциума, включая США и государства Европы, выработать практические меры по военной защите экспортного термина. Руководству КТК надо, действительно, перестать надеяться на недальновидных западных политиков, а также на многовекторный МИД Казахстана, и самому побеспокоиться о безопасности — скинуться вместе с Chevron и ExxonMobil на антидроновую защиту своих терминалов и танкеров. Тем более, что долгосрочных проектов по альтернативной переброске нефти из Казахстана у него нет.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы бпла нефть казахстан энергетика чёрное море новороссийск каспийский трубопроводный консорциум
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