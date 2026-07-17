Когда маркетинг становится стратегией роста: интервью с Денисом Заболотным

В мире маркетинга действительно новые идеи появляются редко. Большинство решений — это развитие уже существующих подходов. Однако иногда появляются специалисты, которым удается изменить саму логику взаимодействия бренда с клиентом. Именно к таким экспертам относится Денис Заболотный — маркетолог, разработавший концепцию Trade-Out Funnel, ставшую одной из наиболее обсуждаемых инноваций в сфере digital-маркетинга последних лет.

Фото: из личного архива Дениса Заболотного Денис Заболотный, маркетолог, разработавший концепцию Trade-Out Funne

Его профессиональный путь — это сочетание практического опыта работы с международными брендами, создания собственных маркетинговых технологий и активной экспертной деятельности. Разработанная им система получила признание профессионального сообщества, была внедрена крупными компаниями в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а сам Денис стал лауреатом национальных и международных профессиональных наград за вклад в развитие маркетинга.

В 2025 году международный бизнес-конгресс Cases & Faces International Business Congress & Awards присудил Денису Заболотному престижную награду Executive of the Year – Advertising, Marketing & Public Relations, отметив его выдающийся вклад в развитие отрасли. В том же году его проект был удостоен золотой награды ECDMA Global Awards 2025, где независимое международное жюри оценивало наиболее значимые инновации в области цифрового маркетинга. Ранее, в 2021 году, Денис получил Национальную бизнес-премию именно за инновации в маркетинге и создание системы Trade-Out Funnel, которая изменила подход к работе с жизненным циклом продукта.

Сегодня Денис также является членом European Center for Digital Marketing Association (ECDMA) — международной профессиональной ассоциации, основанной в США и объединяющей более 750 специалистов из разных стран мира. Ассоциация известна строгими критериями профессионального отбора и собственной системой международных экспертных премий, а также признана лауреатом ряда международных наград за вклад в развитие цифрового маркетинга.

Мы поговорили с Денисом Заболотным о том, почему маркетинг больше не заканчивается продажей товара, как появилась идея Trade-Out Funnel и каким он видит будущее индустрии.

— Денис, большинство специалистов работают над тем, чтобы привести клиента к покупке. Вы же начали изучать момент, когда клиент наоборот хочет расстаться с продуктом. Почему?

— Именно потому, что этот момент долгое время практически никто не рассматривал как маркетинговую возможность. Практически весь классический маркетинг строится вокруг привлечения клиента, совершения покупки и дальнейшего удержания. Но любой товар однажды заканчивает свой жизненный цикл. Его меняют, продают, возвращают, утилизируют. Для большинства компаний это всегда считалось потерей.

Мне показалось странным, что огромный пласт взаимодействия с клиентом вообще остается вне внимания маркетинга. Именно тогда появилась идея превратить окончание владения продуктом в начало нового цикла отношений с брендом. Так родилась концепция Trade-Out Funnel.

— Многие называют вашу разработку первой маркетинговой экосистемой на базе trade-out. В чем ее принципиальное отличие?

— Trade-in существовал давно. Но Trade-Out Funnel — это совершенно другая философия. Мы перестали воспринимать старый товар как проблему. Вместо этого он стал источником данных, лидов, пользовательского контента, повторных продаж и новых коммуникаций.

Мы впервые объединили оценку устройства, цифровые сервисы, API для производителей и ритейлеров, бонусную экономику, онлайн-аукционы и CRM в единую систему. Фактически мы создали новую маркетинговую модель, а не просто еще один сервис обмена техники.

— Ваши разработки получили признание не только бизнеса, но и профессионального сообщества. Насколько для вас важны международные награды?

— Любая профессиональная награда — это прежде всего оценка коллег. Особенно когда речь идет о международных конкурсах, где проекты рассматривают независимые эксперты из разных стран. Получение Executive of the Year и золотой награды ECDMA Global Awards стало подтверждением того, что разработанная система представляет интерес не только для локального рынка, но и для мировой профессиональной среды.

Для меня особенно важно, что большинство этих наград были присуждены именно за вклад в развитие маркетинга и создание новых подходов, а не просто за коммерческие результаты.

— Многие эксперты называют Trade-Out Funnel началом развития exit-based marketing. Как вы считаете, что ждет это направление дальше?

— Думаю, ближайшие годы маркетинг станет гораздо более цикличным. Компании перестанут рассматривать продажу как конечную цель. Будут развиваться модели повторного владения продуктом, циркулярной экономики, вторичного рынка, персонализированных программ обновления товаров. Именно там находятся огромные возможности для роста. Мы только начинаем использовать потенциал этих процессов.

Когда инновация становится новой отраслевой нормой

История Дениса Заболотного — это пример того, как одна идея способна изменить подход целой индустрии. Созданная им система Trade-Out Funnel стала первой маркетинговой экосистемой, превратившей завершение жизненного цикла продукта из неизбежной потери в новый источник роста, данных, лояльности и продаж. Сегодня элементы этой модели используются компаниями в странах ЕАЭС и Европы, а сама концепция продолжает развиваться вместе с рынком.

Высокие профессиональные награды, включая Executive of the Year – Advertising, Marketing & Public Relations, золотую награду ECDMA Global Awards и Национальную бизнес-премию за инновации в маркетинге отражают признание его вклада профессиональным сообществом. Однако главным показателем значимости работы Дениса остается практическое влияние его разработок: они изменили подход бизнеса к работе с клиентом и сформировали новое направление развития современного маркетинга.