Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии

Переход экс-министра Венгрии Сийярто в китайский концерн стал катализатором громкого процесса, который может нанести непоправимый ущерб экономике страны.

Фото: Веб-сайт правительства Венгрии Петер Сийярто

Дело Сийярто — яркий пример сведения счётов

Новое правительство Венгрии Петера Мадьяра инициировало уголовное расследование предполагаемых связей бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией и Китаем. В ответ Сийярто сложил с себя депутатский мандат и был трудоустроен в китайскую автомобильную компанию BYD. В группе BYD он будет отвечать за внешние связи и развитие новых направлений международного бизнеса.

В мировой политике уголовные дела против бывших топ-чиновников после смены власти почти всегда являются сведением политических счётов. В случае с Сийярто это классический пример "политической вендетты", оформленной через юридические процедуры.

Ему инкриминируют лоббирование китайской фирмы и государственную измену в пользу РФ. По первому обвинению его назначение BYD квалифицирует как "откат" за услуги, которые он оказал компании, находясь при государственной должности — лично провел 224 раунда переговоров и согласовал выделение компании миллиардных субсидий из бюджета Венгрии. По второму — что он в режиме "прямой линии" докладывал в МИД РФ содержание закрытых совещаний Совета министров ЕС и координировал с Россией шаги по "размыванию" европейских санкций, что карается по УК Венгрии вплоть до пожизненного заключения.

Однако субсидии для BYD и контакты с Москвой были общеизвестны годами, а законность этих действий стала уголовно наказуемой только тогда, когда команда Орбана потеряла власть на предвыбоном обещании Мадьяра "посадить коррупционеров Орбана". Это классическое сведение счётов, не подразумевающее юридическую беспристрастность. Также очевидна демонстрация лояльности Брюсселю, так как прежнее правительство вело политику развития вектора на Восток, а новое является сторонником глобалистов.

Китай обеспечил Сийярту защиту от политического преследования

С другой стороны, трудоустройство Сийярто — это хорошая история показывающая, как надо работать с союзниками, которых преследуют по политическим мотивам. Его переход в китайский суперконцерн обеспечивает получение мощнейшего геополитического "зонтика" безопасности. BYD — это гордость Китая и главный инструмент его технологической экспансии в мире. Нанимая Сийярто на глобальную (международную) должность, Пекин берёт его под свою защиту.

Экс-министр больше не привязан к Будапешту. Его работа (а теперь и место жительства в Китае) подразумевает постоянные международные командировки, представительство в Азии и Латинской Америке. В случае реальной угрозы ареста внутри Венгрии он может просто не возвращаться в страну, оставаясь в безопасных для него юрисдикциях, которые не выдадут его Будапешту.

Уверенное поведение Сийярто связано также с тем, что за 12 лет работы в МИД он узнал абсолютно все экономические и политические тайны Венгрии, накоплен огромный массив компромата, в том числе на представителей бывшей оппозиции, которая теперь пришла к власти. Полноценный судебный процесс над ним превратится в "ядерный взрыв" для всей венгерской элиты.

Сийярто публично он отвечает на все обвинения в "госизмене" одинаково: он заявляет, что действовал исключительно в прагматичных экономических интересах Венгрии, спасая ее энергетику и привлекая миллиарды инвестиций. Он уверен, что обвинения со стороны Мадьяра — это временный пиар новой власти, который разобьется о суровые экономические реалии.

Надо ли Москве обеспечить эти реалии?

Эти реалии таковы, что если дело о госизмене будет сфабриковано, то Москва так просто этого не оставит и пересмотрит контакты с Венгрией по нефти и газу. Пока же Венгрия остается лидером в ЕС по закупкам трубопроводного газа из РФ. Правительство Мадьяра сейчас судится с Еврокомиссией в Европейском суде юстиции, пытаясь оспорить запрет на его с декабря 2027 года и сохранить российский газ. В этой ситуации Москве стратегически выгоднее поддерживать Будапешт, который раскалывает антироссийское единство ЕС, чем перекрывать ему вентиль.

К тому же в условиях жесткого дефицита рынков сбыта для "Газпрома" и российских нефтяников добровольный отказ от венгерского направления по политическим мотивам стал бы "выстрелом в собственную ногу". Пока Венгрия платит (а за первые пять месяцев 2026 года она направила РФ за газ более €1,1 млрд), Москве стратегически выгоднее поставлять ресурсы.

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