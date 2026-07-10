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Любовь Степушова

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Экономика » Прогнозы и статистика

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Эксперты заподозрили умысел в запрете на экспорт дизеля из РФ

Россия могла ввести запрет на экспорт дизельного топлива в качестве инструмента геополитического давления, чтобы заставить Запад ограничить удары Украины по российским НПЗ. Так думают аналитики, цитируемые Financial Times.

Эти оценки противоречат разгоняемому тренду о том, что мера вызвана критическим дефицитом этого вида топлива в России. Однако дизель не находится в дефиците на российском рынке, это касается бензина.

Несомненно, присутствуют оба момента. Россия показывает своими действиями, что Украина своими атаками на российскую нефтяную инфраструктуру наносит удар по мировому топливному рынку. С другой стороны, Москва реагирует превентивно, отдавая приоритет снабжению собственных вооруженных сила и гражданского сектора экономики.

Что касается геополитического аспекта, то Россия является одним из крупнейших в мире экспортёров дизельного топлива — обеспечивая около 11% мировых морских поставок. Именно поэтому полное закрытие российского экспорта привело к резкому скачку цен на нью-йоркской (на 11%) и европейских биржах (на 13%). В некоторых странах ЕС дизель на заправках подорожал более чем на 33%.

Удары ВСУ по НПЗ РФ разоряют Турцию

Самой пострадавшей оказалась Турция. До введения санкций ЕС на российский дизель в 2023 году Россия обеспечивала около 40% турецкого импорта, затем поставки выросли до 80%. Турция обеспечивает собственным производством лишь около 40-44% своего внутреннего рынка, поэтому доля РФ в обеспечении дизелем Турции составляет от 45% до 50%.

К тому же Россия продавала дизель Турции со значительной скидкой. Теперь турецким компаниям придется срочно переориентироваться на альтернативных поставщиков (США, Саудовская Аравия, Кувейт), закупая топливо по полной рыночной стоимости.  Украина наносит удары и по газовой структуре "Голубого потока". То есть Украина разоряет Турцию, так же как разоряет Казахстан и Европу (цены на АЗС в Турции напрямую привязаны к стоимости нефтепродуктов на средиземноморском рынке Genoa/Lavera), но западные политики упорно пугают своё население мифической российской угрозой. И уж совсем в этой связи выглядит самоубийственной инициатива Анкары по вступлению в PURL.

Второй крупный пострадавший — Бразилия. Кажется, зачем наказывать члена БРИКС. Но в отличие от Турции, которая обеспечивает себя дизелем только на 40%, Бразилия производит на своих НПЗ 75-80% этого вида топлива, и при доле в её импорте российского дизеля также в 80% найти недостающие объёмы будет гораздо проще, чем Турции.

Позиция США недальновидно изменилась

Отметим, что Россию вынудили вводить "санкции" по дизелю. Вначале Вашингтон призывал Киев воздерживаться от ударов по НПЗ, но комментируя недавний удар украинских беспилотников по Омскому НПЗ, Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио публично заявили, что такие удары "создают пространство для переговоров и могут помочь приблизить конец войны", лишая Россию оборонного и экономического потенциала.

Что же, теперь Западу дали понять, что снижается их потенциал. И если их танки будут заправлены, то гражданский сектор (аграрии, морские, грузовые автомобильные перевозки) понесёт колоссальные убытки. Кризис пришёлся на разгар уборочной кампании в Северном полушарии. Резкий рост расходов на топливо уже закладывается в стоимость продуктов питания, разгоняя продовольственную инфляцию в Европе и в США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы санкции экономика энергетика
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