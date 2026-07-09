ИТ молодеет — почему возраст перестал быть аргументом в карьере разработчика

Российские компании все чаще назначают на руководящие позиции специалистов, которым нет и тридцати лет. Согласно исследованию "Право.ru" и HeadHunter, за последние два года треть организаций зафиксировала омоложение коллективов в целом. В ИТ-отрасли этот сдвиг выражен сильнее, чем где-либо. При этом для многих участников рынка ситуация непривычна — части руководителям с традиционным мышлением сложно смириться с тем, что инженер без многолетнего послужного списка может определять, как будет устроена система, от которой зависят производственные процессы компаний клиентов.

Фото: из личного архива Артема Мирошниченко Диджитал-эксперт России Артем Мирошниченко

Для самих молодых руководителей подобные назначения — тоже вызов. Как справляться с таким давлением и превращать его в результат, знает один из участников рейтинга топ-40 диджитал-экспертов России Артем Мирошниченко. Он сам, из тех, кому удалось преодолеть стереотипы о возрасте, возглавив группу разработки в одной из ведущих российских ИТ-компаний, где под его руководством была спроектирована платформа для сбора и обработки корпоративных данных, получившая деловую премию CIPR Digital-2025 за проект для "Норильского никеля". Теперь он сам помогает молодым инженерам проявить свои таланты и формирует новые критерии оценки специалистов, участвуя в работе международного ИТ-сообщества.

Первая инициатива — первый результат

Молодому руководителю в ИТ-компании приходится постоянно доказывать свои компетенции и единственный способ избавиться от давления раз и навсегда — начать брать на себя инициативу, считает Артём Мирошниченко. Он сам пришел в ИТ-компанию "Интегрированные Cистемы Управления"" ("ИСУ") стажером на позицию консультанта, еще обучаясь на третьем курсе НИУ ВШЭ по совместной программе с Лoндонским университетом, где готовят специалистов на стыке управления и технологий — именно эта связка помогла ему видеть не только код, но и проблемы бизнеса.

Консультируя заказчиков из нефтегазовой отрасли, металлургии и банковского сектора он обнаружил главную проблему — клиенты тратили много времени на ручную проверку данных при работе с платформой интегрированного бизнес-планирования: ее инструментарий не позволял отслеживать бизнес-процессы без специального технического образования.

"У нас был мощный движок и хороший продукт, который, тем не менее, был не слишком дружелюбен к клиенту, — вспоминает разработчик. — Настройка, мониторинг, диагностика — все приходилось делать через техподдержку. Мне было очевидно, что продукту нужен визуальный слой, иначе говоря, интерфейс, который поможет заказчику отслеживать все в реальном времени".

Именно поэтому, когда Мирошниченко перешел в блок разработки, он точно знал, что следует улучшить — обосновав идею о необходимости разработки интерфейса перед руководством, он собрал команду из пяти специалистов и вместе с ними с нуля провел проект от идеи до рабочего продукта. Это позволило ускорить диагностику инцидентов вдвое и на треть сократить обращения в техподдержку. Кроме того, для ряда новых корпоративных клиентов возможность самостоятельного мониторинга стала одним из аргументов при выборе платформы, а для самого Мирошниченко превратилась в трамплин к руководству над ключевыми продукты компании.

От интерфейса — к архитектуре

Назначение на руководящую должность позволило Мирошниченко и дальше внедрять инновации. Получив доступ к ядру главного продукта компании, платформы по обработке данных Kmowledge Space, он взялся за задачу, которая назревала давно: перестроить систему так, чтобы она одинаково хорошо работала в любой отрасли — от металлургии до банковской аналитики. Цель требовала кардинальных изменений в архитектуре платформы — задачей инженера было найти решение, которое станет эффективным одновременно и для компаний-пользователей системы, и для компании-разработчика. В обоих случаях технические просчеты могли вылиться в финансовые потери для бизнеса.

"Было бы проще не трогать то, что и так работает, — признается инженер. — Тем более молодому руководителю в принципе сложнее продвигать рискованные решения — цена ошибки слишком высока, каждый просчет воспринимается как подтверждение того, что с твоим назначением "поспешили”. Но я видел, куда упирается система, и понимал, что откладывать перестройку — значит терять заказчиков в будущем"

Риск оказался оправданным: благодаря переработке движка, платформа стала способна обрабатывать объемы, с которым целая команда аналитиков справлялась бы несколько недель. Однако, что более важно, Мирошниченко удалось добиться универсализации: сегодня его решения помогают планировать добычу группе компаний "Газпром нефть" и строить аналитику Газпромбанку, на их основе производственное планирование ведет также "Норильский никель", а сама платформа Knowledge Space уже третий год подряд удерживает первое место в рейтинге российских систем бизнес-планирования от CNews — одного из ключевых отраслевых изданий в сфере ИТ.

Экспертиза без оглядки на возраст

Благодаря инициативности и готовности брать на себя ответственность, Артем Мирошниченко заслужил признание не только внутри компании. В этом году он вошел в перечень топ-40 диджитал-экспертов России — рейтинг, организованный всероссийской ассоциацией "Я Лидер", — став став одним из самых молодых участников. Кроме того, он участвует в развитии индустрии и теперь сам помогает выявлять талантливых профессионалов как член международного сообщества Hackathon Raptors. А в этом году его включили в состав экспертов премии Digital Leaders — оценивать проекты, внёсшие вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов во всех сферах жизни России. Для инженера, который еще несколько лет назад был рядовым ИТ-консультантом — траектория нетривиальная.

"Дело вовсе не в возрасте и не в таланте, а в том, готов ли ты сам проявлять инициативу и брать на себя задачи, которые никто не ставил", — утверждает он.

Мирошниченко уверен, что через несколько лет молодой руководитель в ИТ перестанет вызывать удивление. Но для этого компаниям нужно не просто "давать шанс молодым", а выстраивать среду, в которой инициативный инженер может расти вместе с продуктом, не тратя годы на ожидание формального права принимать решения.