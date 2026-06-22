Бизнес на перепродаже заканчивается? Почему будущее все чаще принадлежит создателям технологий

Еще недавно рецепт успешного бизнеса выглядел относительно просто: найти востребованный товар, наладить поставки, грамотно выстроить рекламу и продажи. Во многих нишах этого действительно было достаточно.

Фото: Из личного архива Маргариты Тарасовой Предприниматель и технолог Маргарита Тарасова

Но сегодня рынок меняется стремительно. Маркетплейсы сделали конкуренцию максимально прозрачной. Поставщики доступны практически каждому. Удачные товары копируются за считанные месяцы, а иногда и недели. В результате компании все чаще оказываются втянутыми в бесконечную ценовую войну, где выигрывает не тот, кто создал лучший продукт, а тот, кто готов продавать дешевле.

На этом фоне все заметнее становится другой тренд: преимущество получают компании, которые создают собственные технологии, разрабатывают новые продукты и формируют интеллектуальную собственность. Именно технология становится тем активом, который невозможно быстро скопировать.

Почему предприниматели все чаще превращаются в разработчиков, можно ли создать инновационный продукт без научного института за плечами и какую роль в этом играет патентование, мы поговорили с предпринимателем и технологом Маргаритой Тарасовой. Недавно по ее разработке было принято решение о выдаче патента на изобретение — двухкомпонентный клей и способ его изготовления.

— Маргарита, многие предприниматели по-прежнему делают ставку на продажи и маркетинг. Почему сегодня этого становится недостаточно?

— Продажи и маркетинг никуда не исчезли. Более того, они остаются важнейшими инструментами развития бизнеса. Но проблема в том, что они перестали быть надежной защитой от конкурентов. Сегодня практически любой товар можно найти у десятков продавцов.

Любой успешный продукт быстро повторяется. Если компания предлагает рынку то же самое, что и остальные, она неизбежно приходит к конкуренции через цену, а это опасная стратегия. Когда единственным преимуществом становится стоимость, маржинальность начинает снижаться, а возможности для развития — сокращаться.

Поэтому все больше предпринимателей начинают искать другие способы конкурировать. И одним из таких способов становится создание собственной технологии. Технология позволяет конкурировать не ценой, а ценностью. Не скидкой, а результатом, который получает клиент. Мне кажется, именно поэтому сегодня мы наблюдаем постепенный переход от экономики перепродажи к экономике разработки.

— Ваш путь выглядит необычно. Вы пришли к собственной разработке не из науки, а из бизнеса. Как это произошло?

— На самом деле, все началось с очень внимательного отношения к клиентам. Когда мы только начинали работать, мы много изучали рынок, анализировали товары для ремонта, творчества и работы с кожей. Постепенно мы заметили интересную закономерность. Профессиональные клеевые составы, которые действительно нравились мастерам, были практически недоступны обычным покупателям. Они поставлялись на производства, в мастерские и на фабрики. А потребительский рынок был заполнен либо малоизвестными продуктами без понятного происхождения, либо решениями, которые значительно уступали профессиональным аналогам по характеристикам. При этом люди постоянно рассказывали нам о своих проблемах.

Кто-то не мог качественно отремонтировать обувь. Кто-то жаловался на недостаточную прочность соединения. Кто-то искал составы для сложных материалов и не находил подходящих решений. Мы внимательно анализировали эту обратную связь и постепенно поняли важную вещь: рынок сформировал запрос, на который никто не отвечает. По сути, технология появилась не в лаборатории. Она появилась в комментариях покупателей, в их запросах и проблемах. Именно тогда мы приняли решение не искать готовое решение, а создавать собственное.

— Почему вы выбрали самый сложный путь — разработку собственной технологии?

— Потому что готовых решений, которые нас устраивали, просто не существовало. До появления наших разработок бытовой рынок фактически не имел доступа к профессиональным клеевым системам. Профессиональные составы обеспечивали высокую прочность, но были рассчитаны на промышленное применение. Многие из них требовали специальных навыков или содержали компоненты, которые сложно назвать удобными для домашнего использования.

Мы поставили перед собой задачу адаптировать профессиональные технологии для обычного потребителя. Речь шла не о ребрендинге существующего продукта, а именно о технологической разработке. Нужно было сохранить прочность промышленного уровня, повысить стабильность состава, обеспечить безопасность применения дома и одновременно расширить возможности использования.

В результате появилась технология, которая позволила использовать профессиональные решения в бытовом сегменте. Фактически это привело к формированию новой категории рынка — профессиональных реактивных клеевых составов для бытового применения.

Если посмотреть на развитие категории за последние годы, можно увидеть, что рынок вырос более чем в десять раз, а наш бренд занял свыше половины этого сегмента. Для меня это главный показатель того, что мы двигались в правильном направлении.

— Недавно по вашей разработке было принято решение о выдаче патента. Что для вас значит этот этап?

— Наверное, многие воспринимают патент как красивый документ или формальное достижение. На самом деле, все намного серьезнее. Получение патента начинается не с подачи заявки, а с многолетней работы над самой технологией. В нашем случае речь идет об изобретении "Двухкомпонентный клей и способ его изготовления".

В ходе экспертизы специалисты анализировали существующие технические решения и проверяли, обладает ли разработка новизной, промышленной применимостью и изобретательским уровнем. По итогам экспертизы было принято решение о выдаче патента. Для меня — это, прежде всего, подтверждение того, что разработка действительно является самостоятельным технологическим решением. Кроме того, патент — это инструмент защиты результатов интеллектуального труда. Но самое важное — он открывает возможности для дальнейшего развития. Для новых исследований, партнерств, масштабирования бизнеса и выхода на новые рынки. Поэтому я рассматриваю получение патента не как завершение работы, а как начало следующего этапа.

— Часто можно услышать мнение, что серьезные разработки создаются только в научных институтах или крупных корпорациях. Вы согласны с этим?

— Нет. Безусловно, крупные исследовательские центры играют огромную роль в развитии технологий. Но практика показывает, что очень многие инновации рождаются именно в предпринимательской среде. Предприниматель ежедневно сталкивается с рынком. Он видит реальные проблемы клиентов и быстрее замечает новые потребности.

Сегодня доступ к знаниям значительно шире, чем раньше. Существуют научные публикации, патентные базы, открытые исследования, экспертные сообщества. Поэтому возможность создавать собственные технологические продукты есть не только у корпораций. Главное — желание глубоко разобраться в проблеме и готовность инвестировать время в поиск решения. На мой взгляд, инновации часто возникают именно там, где встречаются практический опыт и технологическое мышление.

— Какой главный вывод могут сделать предприниматели из происходящих сегодня изменений?

— Мне кажется, мы постепенно входим в эпоху, когда главным активом компании становится не склад товаров и даже не рекламный бюджет. Главным активом становятся знания, технологии, разработки и интеллектуальная собственность. Товар можно скопировать, маркетинговую стратегию можно повторить. Но гораздо сложнее воспроизвести годы исследований, экспериментов и накопленной экспертизы. Поэтому бизнес будущего все чаще будет строиться вокруг собственных технологий.

Именно они позволяют создавать долгосрочное конкурентное преимущество, которое невозможно купить или быстро повторить. По сути, сегодня рынок постепенно отвечает на главный вопрос: кто будет выигрывать завтра? Те, кто продает чужие решения. Или те, кто создает свои. Мне кажется, ответ становится все более очевидным.