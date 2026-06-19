Цена ошибки — весь урожай: как дешевые семена стали одной из главных угроз для фермеров

Фермер берет кредит под 20%, покупает дорогие семена кукурузы или подсолнечника с привлекательной этикеткой, выходит в поле, сеет, поливает и ждет всходов. Но через месяц результата может не быть вовсе — или растения появляются, но урожая не дают.

Фото: Pravda.ru by Роман Едигаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада овощей

В таких случаях проблема не всегда в погоде или ошибках агротехники. Речь может идти о подлоге: под видом качественного посадочного материала на рынок попадают незарегистрированные или поддельные семена. О том, что важно знать аграриям, рассказывает практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова.

Что происходит на рынке семян

В последние месяцы контрольные органы фиксируют волну подозрительных предложений на крупных российских маркетплейсах. Под видом новых сортов овощей и фруктов продаются пакеты семян, которых нет в Государственном реестре селекционных достижений.

По данным Россельхознадзора, за 2025 год в регионах выявлено до 3000 незарегистрированных наименований на площадках вроде Wildberries и "Яндекс Маркета".

Проблема касается не только дачников, которые рассчитывают получить урожай на участке. Для аграриев покупка некачественного посадочного материала может означать потерю всего сезона.

Как устроена схема с фальшивыми семенами

Правоохранительные органы нашли подпольные цеха в двух регионах. По описанной схеме обычный фураж сортируют, калибруют, окрашивают в яркие цвета и фасуют в мешки под поддельными брендами — немецкими, голландскими, французскими.

Экономика такой схемы выглядит крайне выгодной для продавцов. Стоимость мешка фальшивки указывается на уровне 500 рублей, при этом себестоимость составляет около 50 рублей. По оценке автора материала, маржинальность достигает 1000%.

Для покупателя ущерб измеряется иначе. Потеря денег неприятна, но главный риск для агрария — потеря сезона. Если время для пересева уже упущено, хозяйство может столкнуться с серьезными финансовыми последствиями вплоть до банкротства.

Почему незарегистрированные семена опасны

Незарегистрированные сорта не проходили проверку на всхожесть, чистоту и безопасность в рамках ФЗ "О семеноводстве". Поэтому для фермеров и дачников возникает не только экономический, но и фитосанитарный риск.

Такой посадочный материал может не дать ожидаемого результата, а также стать источником болезней или распространения сорняков. В итоге ущерб способен выйти далеко за пределы одной неудачной покупки.

Кто зарабатывает на фальшивых семенах

Появление подделок на рынке может быть связано сразу с несколькими факторами. Один из них — возможное сокращение поставок оригинальных семян от производителей из недружественных стран. На таком фоне у недобросовестных продавцов появляется возможность использовать ажиотаж и предлагать аграриям сомнительный посадочный материал под видом импортной продукции.

При этом схема может быть не стихийной, а организованной. Речь идет не о случайных продавцах, а о структурах, которые способны имитировать легальный рынок: оформлять фитосанитарные заключения, готовить поддельные патенты и выводить товар на продажу через разные каналы.

В числе возможных участников таких схем встречаются лица, связанные с оптовыми базами в Южном федеральном округе. Именно через такие цепочки фальсификат может попадать к покупателям уже в упаковке известных иностранных брендов.

Спрос на дешевые семена также поддерживает проблему. Некоторые руководители хозяйств понимают риск, но все равно выбирают мешок за 5000 рублей вместо оригинального посадочного материала за 20 000 рублей. Такая экономия может обернуться потерей сезона, урожая и финансовой устойчивости хозяйства.

Что делать аграриям

Для аграриев главный принцип — не покупать семена у случайных продавцов и не ориентироваться только на цену.

Перед покупкой следует требовать не ксерокопию, а оригинал сертификата соответствия по ГОСТ Р. Партию необходимо проверять в реестре Россельхознадзора "Семена РФ", где работает модуль сканера QR-кодов. Если штрихкод ведет на пустую страницу или общую ленту, от такой партии лучше отказаться.

Еще один важный шаг — лабораторная проверка до посева. Образцы можно сдать в аккредитованную лабораторию на всхожесть. Такой анализ стоит значительно меньше, чем возможные потери на поле.

Что предлагается властям

В качестве возможной меры автор материала предлагает добиваться возбуждения уголовных дел не только по статье о мошенничестве, но и по статье 238 УК РФ — о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Также предлагается заводить дела о фиктивном декларировании. По мнению автора, наказание за такие схемы должно быть реальным, вплоть до сроков до 10 лет, иначе масштабы проблемы могут расшириться.

Что делать дачникам

Дачники сталкиваются с той же проблемой, хотя масштабы ущерба у них меньше, чем у фермерских хозяйств. Покупка странных семян в ярких мешках может закончиться отсутствием урожая или появлением проблем на участке.

Если в округе, по почте или на маркетплейсе продаются подозрительные семена, рекомендуется сообщать об этом на горячую линию Россельхознадзора. Контакты можно найти на сайте ведомства.

Какая ответственность грозит продавцам

За продажу поддельных или несуществующих семян, не включенных в Госреестр селекционных достижений, предусмотрена административная ответственность по статьям 10.12 и 10.13 КоАП РФ.

По статье 10.12 КоАП РФ за нарушение правил производства и реализации семян установлены штрафы:

для физических лиц — от 300 до 500 рублей;

для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей;

для юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

За реализацию семян, не включенных в Госреестр, по части 2 статьи 10.12 КоАП РФ штрафы выше:

для физических лиц — от 1500 до 2000 рублей;

для должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей;

для юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей.

Дополнительно за фальсификацию документов предусмотрена статья 10.13 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф по ней может составлять до 5000 рублей.

Какие приемы используют продавцы

Аналитики выделяют несколько типичных приемов, которые используются при продаже сомнительных семян. Среди них — выдуманные названия и бренды, фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом, сертификаты низкого качества, переименование уже известных сортов под новым ярким лейблом, а также продажа смешанных пакетов как "экзотики".

В зарубежной практике продавцы зарабатывают на подобных уловках тысячи долларов на торговых площадках, предлагая фантазийные сорта с эффектными описаниями. Российский рынок, как отмечается в материале, унаследовал эти схемы и адаптировал их под местную аудиторию.

Главное правило

Семена определяют будущий урожай, поэтому экономия на их качестве может обернуться потерей сезона, денег и безопасности участка или хозяйства.

Покупателям стоит проверять происхождение партии, требовать документы, сверять сведения через реестры и не откладывать лабораторную проверку до момента, когда исправить ситуацию уже невозможно.