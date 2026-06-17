Кредит выплачен, а долг только растет: как закрыть договор без штрафов и сюрпризов

Последний платёж по кредиту многие воспринимают как финальную точку в отношениях с банком. Деньги внесены, график выплат завершён, можно выдохнуть. Но на практике именно на этом этапе у заёмщиков нередко возникают самые неприятные сюрпризы: небольшая недоплата, начисленные проценты, незакрытый счёт или кредитная карта, о которой человек давно забыл.

Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info Кредитка

В результате через несколько недель после «закрытия» кредита может прийти сообщение о новой задолженности. Сумма сначала кажется незначительной — несколько сотен рублей. Но если её не заметить вовремя, она способна превратиться в штрафы, испорченную кредитную историю и даже претензии со стороны взыскателей.

Чтобы этого не произошло, важно не просто внести последний платёж, а правильно завершить кредитный договор документально. О том, как это сделать юридически правильно, Pravda.Ru рассказала практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова.

Последний платёж начинается до даты списания

Первое, что стоит сделать заёмщику, — не ждать дня последнего платежа. До внесения денег нужно обратиться в банк и запросить справку о размере задолженности на конкретную дату.

Это должен быть официальный документ: с реквизитами банка, датой, номером кредитного договора и суммой, которую необходимо внести для полного исполнения обязательств. Такая справка особенно важна, если речь идёт о досрочном погашении или если до конца графика остаётся один последний платёж.

Смысл этого шага простой: сумму долга фиксирует сам банк. Если позднее возникнет спор, у заёмщика будет документ, подтверждающий, сколько именно кредитор требовал к оплате на указанную дату.

Почему нельзя платить «примерно»

Распространённая ошибка — вносить сумму «по памяти», ориентируясь на график платежей, данные из мобильного приложения или приблизительный остаток. Но в кредите важны не только тело долга и ежемесячный платёж. На итоговую сумму могут влиять проценты, комиссии, дата фактического списания и условия договора.

Поэтому после получения справки деньги нужно перечислять в точном размере, указанном банком. Если внести меньше, даже небольшая недоплата может сохранить обязательство действующим. Если внести больше, переплату придётся возвращать отдельно, а это тоже требует времени и заявлений.

Особенно внимательно нужно действовать при переводе с другого банка: деньги могут поступить не в тот же день, а значит, к моменту зачисления сумма задолженности иногда меняется.

Справка об отсутствии долга — главный документ заёмщика

После того как деньги поступили и банк списал их в счёт погашения кредита, необходимо запросить справку об отсутствии задолженности. Лучше сделать это на следующий день после списания или сразу после того, как банк подтвердил закрытие обязательств.

В справке должно быть указано, что по конкретному кредитному договору задолженность отсутствует, обязательства исполнены полностью, претензий по оплате у банка нет. Именно этот документ становится главным доказательством того, что кредит действительно погашен.

Сохранять такую справку стоит не несколько недель, а как минимум несколько лет. Она может понадобиться при споре с банком, при ошибке в кредитной истории, при оформлении нового кредита или ипотеки.

Кредит погашен — счёт ещё нет

Многие заёмщики не знают, что закрытие долга и закрытие счёта — не всегда одно и то же. Кредит мог быть погашен, но счёт, через который проводились платежи, остаётся открытым. В некоторых случаях вместе с ним продолжает существовать и кредитная карта, выпущенная к договору.

Поэтому после погашения кредита стоит подать заявление о закрытии кредитного счёта. Если к договору была привязана кредитная карта, нужно отдельно написать заявление о её закрытии.

Важно получить отметку банка о принятии заявления: дату, подпись сотрудника, печать или электронное подтверждение в приложении. Без такого подтверждения заёмщику будет сложнее доказать, что он действительно просил закрыть счёт или карту.

Досрочное погашение требует отдельного уведомления

Отдельная история — досрочное погашение. Если заёмщик решил закрыть кредит раньше срока, простого перевода денег на счёт может оказаться недостаточно. Банк может не считать такой платёж досрочным погашением автоматически и продолжить списывать деньги по старому графику.

По общему правилу заёмщик должен уведомить банк о намерении погасить кредит досрочно. Срок уведомления нужно смотреть в договоре. Если более короткий срок не установлен, применяется правило о предупреждении не менее чем за 30 календарных дней.

В заявлении о досрочном погашении нужно указать сумму, дату списания и вид погашения — полное или частичное. Если погашение частичное, банк обычно предлагает выбрать один из вариантов: уменьшить ежемесячный платёж или сократить срок кредита.

От этого выбора зависит итоговая экономия. Как правило, сокращение срока быстрее уменьшает переплату по процентам, а снижение ежемесячного платежа уменьшает нагрузку на семейный бюджет. Универсального ответа нет: решение зависит от доходов, запаса денег и финансовых целей заёмщика.

Как маленький остаток превращается в большую проблему

На практике споры часто начинаются с небольшой суммы. Например, человек внёс последний платёж, увидел нулевой остаток в приложении и решил, что кредит закрыт. Но заявление на закрытие счёта не подал, справку об отсутствии задолженности не получил, а через месяц обнаружил начисленные проценты или комиссию.

Сначала речь может идти о 300–500 рублях. Но если уведомление пропустить, сумма увеличивается за счёт штрафов и пеней. Затем информация может попасть в кредитную историю, а сам долг — перейти в работу службы взыскания.

Похожая ситуация бывает и при досрочном погашении. Заёмщик переводит крупную сумму, рассчитывая закрыть кредит полностью, но не оформляет заявление. Банк списывает деньги не как досрочное погашение, а в рамках обычного графика. Проценты продолжают начисляться, обязательство формально сохраняется.

Главная проблема здесь не в злонамеренности банка, а в механике договора. Банковская система действует по правилам, которые прописаны в документах. Если заёмщик не оформил нужное заявление, система не обязана угадывать его намерение.

Какие ошибки чаще всего допускают заёмщики

Гасить долги без плана. Человек направляет деньги туда, где «горит», но не учитывает ставки, сроки, комиссии и последствия просрочки. В результате переплата растёт, а долговая нагрузка не снижается так быстро, как могла бы.

Человек направляет деньги туда, где «горит», но не учитывает ставки, сроки, комиссии и последствия просрочки. В результате переплата растёт, а долговая нагрузка не снижается так быстро, как могла бы. Ограничиваться минимальным платежом по кредитной карте или займу. Такой платёж часто в основном покрывает проценты и комиссии, а тело долга уменьшается медленно. Для заёмщика это создаёт ощущение, что он платит регулярно, но долг почти не сокращается.

Такой платёж часто в основном покрывает проценты и комиссии, а тело долга уменьшается медленно. Для заёмщика это создаёт ощущение, что он платит регулярно, но долг почти не сокращается. Брать микрозайм, чтобы закрыть другой кредит. Это опасный путь: новый долг появляется быстрее, чем исчезает старый, а ставки по микрозаймам обычно выше. Так формируется долговая спираль, из которой потом сложно выйти без реструктуризации или юридической помощи.

Это опасный путь: новый долг появляется быстрее, чем исчезает старый, а ставки по микрозаймам обычно выше. Так формируется долговая спираль, из которой потом сложно выйти без реструктуризации или юридической помощи. Направлять дополнительные деньги на кредит без уведомления банка о досрочном погашении. В таком случае средства могут просто лежать на счёте или списываться по графику, а проценты продолжат начисляться.

В таком случае средства могут просто лежать на счёте или списываться по графику, а проценты продолжат начисляться. Закрывать кредит любой ценой, полностью обнуляя личные накопления. Финансовая подушка нужна даже в период активного погашения долгов. Если все свободные деньги ушли в банк, любая внезапная трата может снова привести к займу.

Что делать, если платить стало трудно

Если доход снизился, появились непредвиденные расходы или платить по графику становится тяжело, лучше не ждать первой просрочки. Чем раньше заёмщик обратится в банк, тем больше вариантов остаётся: реструктуризация, изменение графика, кредитные каникулы при наличии оснований, объединение долгов или иной порядок погашения.

Банк охотнее обсуждает условия с клиентом, который заранее предупреждает о проблеме, чем с тем, кто уже допустил просрочку и перестал выходить на связь.

Чек-лист после последнего платежа

После закрытия кредита у заёмщика на руках должны остаться не только эмоции облегчения, но и документы.

Нужно запросить в банке справку о размере задолженности до последнего платежа. После списания денег — получить справку об отсутствии задолженности. Затем подать заявление о закрытии кредитного счёта. Если была кредитная карта — отдельно оформить её закрытие. При досрочном погашении — заранее подать заявление или уведомление в порядке, указанном в договоре.

Особое внимание нужно уделить экземплярам заявлений. На них должна быть отметка банка о принятии: дата, подпись, штамп или электронное подтверждение. Эти бумаги стоит хранить вместе с кредитным договором, графиком платежей и справкой о закрытии долга.

Главное

Последний платёж по кредиту — это ещё не всегда юридический финал. Настоящая точка появляется тогда, когда банк подтвердил отсутствие задолженности, счёт закрыт, карта аннулирована, а у заёмщика на руках остались документы.

Кредит заканчивается не в момент, когда деньги ушли со счёта, а в момент, когда обязательство закрыто документально. Именно этот последний шаг защищает от внезапных долгов, ошибок в кредитной истории и неприятных споров с банком.