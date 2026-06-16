Арбитраж в Гааге легитимизировал контроль России над Керченским проливом

Международный суд в Гааге выбил у Киева основу для обвинения России в "морском пиратстве", считая Россию хозяйкой Керченского пролива.

Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Открытие Крымского моста (ЖД, 3)

Изучайте прецеденты, прежде чем подавать в арбитраж

Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение по иску Украины к России от 2016 года касательно акваторий Чёрного и Азовского морей. Суд отклонил подавляющее большинство ключевых требований Киева, зафиксировав отдельные процедурные нарушения со стороны Москвы.

Решение пяти арбитров (из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Южной Кореи) было принято единогласно.

Сразу оговоримся, что арбитраж не рассматривал вопрос принадлежности Крыма и не выносил решения по суверенитету над полуостровом, а рассматривал спор исключительно в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS).

Это решение принято на основе двух прецедентов. Дела "Филиппины против Китая" по Южно-Китайскому морю от 2016 года и дела "Маврикий против Великобритании" по архипелагу Чагос от 2015 года. В этих спорах арбитражи решали спор согласно юридическому принципу, известному в международном праве как "суша доминирует над морем". Если между государствами есть неразрешенный спор о суверенитете над сушей, арбитраж не может определить, чьи морские права были нарушены, пока не решен вопрос с землёй. Поскольку этот вопрос вне его компетенции, суд вынужден либо полностью отклонить иск (как произошло со многими требованиями Украины), либо исходить из ситуации контроля над побережьем де-факто.

Поэтому арбитры сразу отказались присуждать Киеву компенсации за добычу углеводородов и использование других ресурсов у побережья Крыма, как не подлежащие рассмотрению данным судом.

Рассматривая дело в рамках UNCLOS , суд пришел к выводу, что после распада СССР спорные акватории сохранили статус внутренних вод. Прецедент рассматривался в споре по заливу Фонсека (Тунис против Ливии в Международном суде ООН). Этот залив по взаимному согласию был признан внутренним, а значит его отмена также могла бы произойти только по обоюдному согласию. Вывод о том, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами, опирается на двусторонний договор между Украиной и Россией от 2003 года. Суд подтвердил, что этот статус не изменился, поэтому претензии Украины на признание Керченского пролива "международным" были отвергнуты.

Суд отклонил также требование Украины о демонтаже Крымского моста, так как он физически не препятствует судоходству, как утверждала Украина. Сам факт возведения объекта и досмотры судов российскими пограничниками признаны не нарушающими Конвенцию ООН по морскому праву.

Единственное признанное нарушение со стороны России касается экологии — недостаточное информирование и отсутствие совместной оценки ущерба при строительстве Крымского моста. Суд признал это нарушением процедурных обязательств, но отказался требовать выплаты компенсаций, так как реальный экологический ущерб не был доказан. Прецедент тоже был — дело "Целлюлозные заводы на реке Уругвай" (Аргентина против Уругвая, Международный суд ООН, 2010 год).

Суд обязал каждую сторону самостоятельно оплатить свои судебные издержки.

Подобный исход демонстрирует, что в международных арбитражах действует прецедентное право, отдающее преимущество стороне, сохраняющей контроль над спорными объектами на суше.

Что приобрела Россия после решения арбитража в Гааге

Таким образом, суд в Гааге легитимизировал статус-кво Керченского пролива как внутренних вод и юридически закрепил за Россией полный контроль над судоходством в проливе и Азовском море, лишив Украину и её союзников правовых рычагов для изменения этого режима.

В связи с этим Россия продолжит в одностороннем порядке устанавливать правила прохода через Керченский пролив. Практика досмотра торговых и гражданских судов признана соответствующей Конвенции UNCLOS, что исключает возможность обвинить Москву в "незаконной блокаде" в рамках этого договора.

Военные корабли третьих государств (включая страны НАТО) теперь не имеют права на "транзитный или мирный проход" через Керченский пролив без прямого согласия России. Попытки захода иностранных военных судов в Азовское море без одобрения РФ отныне будут трактоваться международным сообществом как прямое нарушение суверенных границ. Также Россия может временно закрывать ряд районов Чёрного моря для иностранных государственных и военных судов.

Вердикт по Керченскому проливу окажет влияние на другие иски Украины

Вердикт Гаагского арбитража окажет прямое влияние на другие иски Украины, существенно ограничивая правовые позиции Киева в морских спорах. Так будет отказано в иске от 2018 года о возмещении компенсаций за задержание украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе — "Бердянска", "Никополя" и буксира "Яны Капу".

Вердикт Гааги не влияет на ЕСПЧ напрямую, так как ЕСПЧ рассматривает нарушения прав человека, а не морское право. Однако юридическое признание законности российских досмотров и регулирования судоходства сводит на нет аргументы Киева в ЕСПЧ о "незаконном ограничении прав" украинских моряков и судовладельцев в Керченском проливе.

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