Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки

Пока Макрон готовил роскошный прием в Версале, Трамп подготовил серию ультиматумов, способных превратить встречу G7 в формальность.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саммит G7

Главная задача Макрона — удержать Трампа на саммите G7

Саммит G7 начался на французском курорте Эвиан-ле-Бен. Чтобы сохранить актуальность мероприятия и предотвратить маргинализацию клуба, который сейчас представляет лишь 28% мировой экономики, требовалось убедительное "семейное фото", и прежде всего — присутствие президента США Дональда Трампа.

Его согласие президент Франции Эмманюэль Макрон получил, и сейчас главная задача — удержать Трампа, чтобы он не улетел обратно после первого дня, как случилось в прошлом году. В качестве "якоря" Макрон организовал грандиозный закрытый ужин в Версальском дворце в среду вечером, приуроченный к будущему 250-летию независимости США. Приготовлены подарки и поздравления с "успехом" на переговорах с Ираном.

Лучший способ избежать неудачи — это заранее объявить о победе, что Макрон и сделал. Главная цель этой риторики — снова вовлечь Трампа в украинскую проблематику.

"Это очень важно для нас, потому что мы должны восстановить консенсус внутри G7 в отношении поддержки Украины".

Но накануне саммита Трамп жёстко раскритиковал лидеров G7 в прессе и соцсетях. Он усомнился в смелости премьер-министра Италии Джорджи Мелони, публично посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу "заниматься своей разваливающейся страной", а не критиковать США.

И пригрозил Макрону ввести 100-процентные пошлины на французское вино и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на американские IT-гиганты (Google, Apple, Amazon). Как Париж попытается "сохранить лицо" при отстаивании своей позиции — загадка. Трамп также будет пытаться заставить "союзников" разделить издержки по грядущему соглашению с Ираном. Как это будут делать страны, погрязшие в долгах — также не ясно.

Макрон будет торговаться с Трампом: Украина в обмен на Иран

Вероятно, попытаются обменять эту помощь на помощь Трампа по Украине и получить одобрение на свой скорректированный план из 5 пунктов, который включает прекращение огня по ЛБС с вводом на Украину "многонациональных сил безопасности", а также сохранение замороженных активов РФ до выплаты компенсаций и прямые переговоры в формате: Россия- США-Европа-Украина. При том, что Россия категорически возражает против такого плана.

Накануне саммита G7 Трамп провел серию важных телефонных переговоров, определивших повестку, в том числе с Владимиром Путиным.

С Зеленским тоже переговорил. Макрон притащил его на саммит, надеясь, как и ранее, усадить на стулья Трампа и Зеленского один против другого хотя бы на 15 минут. Задача Зеленского понятна — выпрашивать под любым предлогом ракеты к ЗРК Patriot. Не поэтому ли сегодня загорелась Киево-Печерская лавра.

"В принципе, никаких уступок россиянам не требуется, и сегодня нет никаких оснований для отмены санкций против России ", — говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном в четверг.

Смерть мозга большой семёрки неизбежна

Макрон сделал всё возможное, чтобы угодить Трампу, который отозвал свою поддержку итогового коммюнике G7 в 2018 году. Но будем ожидать сюрпризов и во Франции. Сюрпризом могут стать следующие решения Трампа:

1. Жёсткое требование Вашингтона переложить финансовое бремя по разминированию Ормузского пролива на ЕС.

2. В ответ на отказ ЕС отменить цифровой налог на американские IT-корпорации, Трамп может прямо на саммите утвердить 100-процентные пошлины на европейские товары (включая французские вина).

3. А также категорически заблокировать любые международные правила регулирования ИИ, заявив, что "США не позволят Европе тормозить американский прогресс".

Это разрушит любые попытки Макрона подписать итоговое коммюнике. До Украины дело может просто не дойти.

В Эвиане Макрон, известный как предсказатель "смерти мозга" НАТО, предпримет последнюю попытку спасти G7 от той же напасти, но останется в памяти потомков как последняя движущая сила VIP-клуба, который неизбежно "выйдет из чата" из-за безразличия Трампа.

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