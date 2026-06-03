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Илья Гусев

Эпоха легких денег окончена: банки лишили миллионы граждан привычного дохода по вкладам

Экономика

Эпоха "легких" денег окончена. Банковский сектор меняет правила игры: высокие ставки, к которым привык рынок за два года, уходят в прошлое. Жесткая денежно-кредитная политика принуждает регулятора и кредитные организации пересматривать баланс рисков. Банки перешли на модель "холодного расчета", где премия за риск снижается, а административный надзор кратно растет.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Доходность банковских вкладов

В июне рынок столкнется с коррекцией ставок. Прогнозы аналитиков указывают на снижение доходности краткосрочных депозитов до 13-14% годовых. Время двузначных бонусов без обязательств завершено. Финансовые институты переходят на концепцию "новых денег" — лучшие условия предлагают исключительно новым клиентам или владельцам средств, приходящих извне. Лояльность старых клиентов банк больше не монетизирует.

"Банки больше не платят за вашу инерцию. Маржинальность продукта теперь обоснована жесткими требованиями к притоку капитала", — отметил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов.

Инструмент/Правило Текущий тренд
Краткосрочные вклады Снижение ставок к диапазону 13-14%
Пролонгация Отказ от автоматизма, обязательное подтверждение

Прозрачность активов и контроль ЦБ

Финансовая система синхронизирует базы данных для контроля происхождения средств. Запрос справки о доходах или договора купли-продажи при размещении депозита становится стандартной практикой. В приоритете регулятора — ликвидация теневых схем и нейтрализация рисков финмониторинга.

"Любая непрозрачная транзакция теперь попадает под цифровой фильтр. Время анонимных переводов закончилось", — пояснил эксперт Михаил Фролов.

Новая дисциплина для вкладчика

Автоматическое продление депозитов уходит в историю. Отсутствие явного согласия клиента переводит средства на счет "До востребования" с доходностью 0,01%. Цифровизация требует оперативной реакции на уведомления. Ошибка или невнимательность обходятся в десятки тысяч рублей упущенной выгоды. Рынок труда и социальные выплаты также переходят на алгоритмический контроль, где малейшая математическая погрешность лишает доступа к господдержке.

"Банк — не благотворитель. Если вы не подтвердили пролонгацию, вы автоматически спонсируете ликвидность банка под нулевую ставку", — подчеркнула Наталья Громова.

Ответы на популярные вопросы о банковских сбережениях

Как избежать потери доходности при истечении вклада?

Регулярно проверяйте push-уведомления и личный кабинет. Настройте уведомления о дате закрытия депозита. Подтверждайте согласие на новые условия заблаговременно.

Почему банк требует подтверждение происхождения средств?

Это исполнение требований антиотмывочного законодательства. Банк несет ответственность за легальность операций, поэтому обязан верифицировать источник крупных капиталов.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по комплаенсу Михаил Фролов, бухгалтер Наталья Громова
Автор Илья Гусев
Илья Романович Гусев — риск-менеджер, специалист по кредитному и рыночному риску, обозреватель Pravda.Ru.
Темы банки экономика россии
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