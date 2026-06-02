Пропажа стажа из-за ошибок кадровиков: лишило многих граждан законных выплат в будущем

Пенсионное обеспечение сегодня — это цифровая математика. Ваш будущий капитал зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Это баллы, которые государство начисляет на лицевой счет за каждый год официальной работы. Чем выше взносы в Социальный фонд России, тем больше баллов вы зарабатываете. Однако существует жесткий лимит: в 2025 году предел составляет 10 баллов. Для их получения ваш годовой доход должен достигать примерно 2,5 млн рублей. Стоимость одного балла ежегодно индексируется, и сейчас она составляет около 145 рублей. Накопление баллов — это прямая инвестиция в устойчивость личного финансового планирования.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионер считает деньги дома

Подтверждение "нестраховых" периодов

Социальная стабильность требует учета не только трудового стажа. Государство начисляет баллы за периоды воспитания детей до полутора лет, уход за инвалидами или престарелыми, а также за время военной службы. Эти этапы жизни юридически приравниваются к работе. Проверьте актуальность данных в личном кабинете на сайте СФР. Ошибки в учете этих периодов напрямую сокращают размер выплат.

Добровольные взносы

Предпринимателям, фрилансерам и самозанятым доступен механизм покупки стажа. Хотите увеличить будущую пенсию — подайте заявление в СФР на добровольное вступление в программу страхования. Вы самостоятельно перечисляете взносы, которые превращаются в баллы. Это инструмент хеджирования рисков низкой государственной пенсии для тех, чей доход не облагается обязательными отчислениями в полном объеме.

Параметр Принцип учета Работа по найму Взносы платит работодатель Самозанятость Платите взносы самостоятельно через СФР

Официальная подработка — инструмент накопления

Взносы с нескольких мест работы суммируются. Неважно, где вы трудитесь — на основной ставке или по ГПХ. Главное условие — официальный статус договора и уплата страховых взносов заказчиком. Любая проектная деятельность, облагаемая налогами, — это ваш дополнительный пенсионный капитал. Каждый договор авторского заказа также формирует баллы. Используйте все легальные источники дохода для максимизации ИПК.

"Многие игнорируют взносы по ГПХ, считая их разовыми копейками. На дистанции в 10-15 лет это дает существенную прибавку к итоговому коэффициенту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Никита Волков.

"Диджитализация учета СФР делает процесс прозрачным: все доходы, с которых уплачены взносы, автоматически попадают в расчет, если документы оформлены верно", — отметил в беседе с Pravda. Ru Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных накоплениях

Где проверять количество начисленных баллов?

Через портал "Госуслуги" в разделе "Выписка из лицевого счета СФР". Данные обновляются автоматически после отчетных периодов работодателей.

Что делать, если работодатель не отчисляет взносы?

Направьте жалобу в Трудовую инспекцию или прокуратуру. Без официальных взносов стаж и баллы не фиксируются.

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