Павел Авдонькин: Масштаб создаётся системой, а не героизмом одного человека

Сегодня всё больше специалистов пытаются превратить свой опыт в личный бренд, образовательный продукт или самостоятельный бизнес. Но между профессиональной экспертизой и стабильным доходом часто оказывается большой разрыв: человек хорошо знает своё дело, но не понимает, как упаковать знания, найти аудиторию, выстроить продажи и при этом не потерять смысл.

О том, почему экспертность сама по себе ещё не становится бизнесом, как работает продюсирование, сколько времени занимает выход на первые результаты и зачем предпринимателю психологическая устойчивость, Pravda.Ru поговорила с Павлом Авдонькиным, коучем, бизнес-тренером, психологом, продюсером экспертов и блогеров, основателем образовательного проекта Life University и автором книги "Эксперт на миллион".

Продюсирование — это не только маркетинг

— Что такое продюсирование, если говорить об этом языком бизнеса?

— Я часто говорю так: продюсирование — это когда ты видишь в человеке больше, чем он видит в себе сам, и знаешь конкретный маршрут, как это реализовать.

Если говорить языком бизнеса, продюсирование — это построение системы, в которой экспертность человека превращается в понятный продукт, востребованный рынком. Моя задача — не просто вывести эксперта на доход, а сделать так, чтобы его знания нашли именно тех людей, которым они нужны.

— Вы занимаетесь продюсированием в одиночку или работаете с командой?

— Стратегию я всегда разрабатываю лично. Потому что стратегия — это не таблица в Excel и не набор инструментов. Я должен понять человека, его продукт, рынок, ограничения.

Но при этом я давно понял важную вещь: масштаб создаётся системой, а не героизмом одного человека. Поэтому вокруг меня работает команда. Моя роль — архитектор: я проектирую конструкцию, команда её возводит.

Так что ответ простой: стратегия — это я, реализация — это система.

Почему психология стала частью бизнеса

— В какой момент вы решили, что готовы делиться своими знаниями с другими? Как стали коучем, бизнес-тренером, наставником?

— Не было одного момента озарения. Это было скорее накопление — когда давление изнутри становится настолько сильным, что не поделиться уже невозможно.

Я прошёл большой путь в бизнесе. Управлял международной fashion-сетью, работал с командами в десятках городов. И увидел, что люди часто проигрывают не из-за отсутствия знаний или ресурсов. Они проигрывают из-за внутренних ограничений — страхов, неверных убеждений, неумения действовать системно.

Я видел это у сотрудников, партнёров, конкурентов. А потом увидел это в себе.

Это и стало поворотной точкой. Я начал серьёзно изучать психологию — не как хобби, а как системный инструмент. Прошёл обучение у Мэрилин Аткинсон. Для меня психология стала не отдельной областью, а частью предпринимательской эффективности.

— Кому больше всего полезен ваш опыт? Это молодые стартапы или уже опытные предприниматели?

— Я работаю с теми, кто готов. А готовность — это не возраст, это состояние.

Но если говорить о практике, чаще мои клиенты — люди 30+. И это не случайно. К этому возрасту у человека уже есть опыт, профессиональная база, понимание своих сильных сторон. Часто есть и накопленная усталость от того, что потенциал вроде бы есть, знания есть, но система не выстроена.

Молодому человеку иногда нужно ещё попробовать, ошибиться, набрать материал. А у людей 30+ обычно уже есть что превращать в продукт.

Сколько времени нужно, чтобы монетизировать экспертность

— Вы говорите, что человека с опытом и знаниями можно вывести на монетизацию. Сколько времени на это нужно?

— Отвечу честно — без обещаний "миллион за три месяца", которыми пестрит рынок.

Система есть. У меня есть методология, которую я описал в книге "Эксперт на миллион" и которая лежит в основе программы Академии экспертов.

Если говорить о реалистичных сроках, первые результаты — продажи, первое ощущение, что система работает, — появляются через три-шесть месяцев активной работы. Выход на стабильный доход и масштабирование — это уже горизонт от года.

Здесь важно понимать: экспертность нельзя просто "включить" как рекламу. Её нужно упаковать, проверить, донести до аудитории и превратить в устойчивую модель.

— Из каких этапов состоит продюсирование?

— Продюсирование — это всегда архитектура. Она состоит из нескольких этапов.

Сначала идёт диагностика: кто человек, в чём его сильная сторона, какая у него аудитория, какие ограничения мешают росту. Потом — упаковка: формулировка продукта, позиционирование, смысл, язык коммуникации.

Дальше выстраивается система привлечения аудитории, затем монетизация и масштабирование.

— А когда проект можно считать завершённым?

— Вот здесь скажу то, что многих удивляет: финиша в классическом понимании нет.

Задача выполнена, когда система работает без моего постоянного участия. Если человек может дальше развиваться сам, привлекать клиентов, создавать продукты, управлять своей экспертностью — значит, работа сделана правильно.

Для меня лучший результат — это люди, которые больше во мне не нуждаются.

Истории учеников и проектов

— Ваш курс в Life University прошли более 3000 человек. Можете привести конкретные примеры результатов?

— Три тысячи человек — это не просто цифра. За каждым стоит реальная история. Именно эти истории держат меня в этой работе больше всего.

Например, Павел Вербняк сегодня автор серии книг и международный бизнес-тренер. Евгения Сазонова создала собственную программу "Выступать легко". Рустам Мейер, блогер с аудиторией более семи миллионов человек, запустил программу "Ешь и худей". Алексей Мокров, основатель школы татуировки, смог перестроить классический офлайн-бизнес в онлайн.

Для меня важны не только громкие имена, а сам принцип: человек берёт свой опыт, структурирует его и превращает в продукт, который нужен другим.

— Если говорить о маркетинге, на что прежде всего нужно обратить внимание при упаковке бизнеса?

— Большинство людей начинают упаковку бизнеса с того, как они выглядят. Но упаковка — это не про внешность. Это про смысл.

Я всегда говорю: прежде чем думать о том, как ты выглядишь, разберись, кто ты есть и для кого ты существуешь.

С этого начинается работа с любым клиентом: какую проблему ты решаешь, для кого, в чём уникальность твоей позиции, как ты выстраиваешь отношения с клиентом.

И последнее, о чём почти никто не говорит открыто, — внутренняя устойчивость предпринимателя. Можно сделать красивую упаковку, но если человек не выдерживает давление, критику, неопределённость, рост быстро останавливается.

Партнёрства и самостоятельность клиентов

— Вы работали с разными блогерами и предпринимателями. С кем сохранили партнёрские отношения?

— Есть разные примеры.

Родион Мамонтов уже десять лет самостоятельно работает с людьми. Он один из моих первых клиентов, основатель концепт-сторов LeForm в Москве. Мы выстраивали его экспертную упаковку, позиционирование и стратегию выхода на аудиторию.

С доктором Грековым мы выстроили контент-продакшн с нуля: создали студию, запустили системное производство контента, усилили его личный бренд как эксперта в медийном пространстве. Сейчас он развивает три клиники и сеть HormoneLife.

Рустам Мейер запустил и ведёт свою программу. Алексей Мокров масштабировал школу татуировки в онлайн.

Это и есть мой результат: люди продолжают развиваться самостоятельно. Моя стратегия сегодня — не распыляться, а углублять и масштабировать то, что уже работает.

— Можно ли упаковать небольшой бизнес и вывести его на уровень выше среднего за год?

— Да, можно. Но человек должен быть готов.

Год — вполне достаточный срок, чтобы малый бизнес сделал качественный скачок. Конечно, это не происходит само. Нужны дисциплина, системность, способность смотреть на бизнес честно.

Кризис — не приговор. Для тех, кто готов адаптироваться, это окно возможностей.

Книга "Эксперт на миллион" и новая роль образования

— Вы автор книги "Эксперт на миллион". В ней больше говорится о психологии продаж или о стратегии и финансах?

— Когда мне задают этот вопрос, я всегда улыбаюсь. Потому что сама постановка отражает одно из главных заблуждений рынка: будто психология и стратегия — разные вещи.

На самом деле нет.

"Эксперт на миллион" — книга о системе. В ней намеренно нет разделения на "сначала психология, потом стратегия". В реальной жизни они работают только вместе.

Можно знать инструменты продаж, но саботировать собственный рост. Можно понимать финансы, но бояться проявляться. Можно иметь сильный продукт, но не уметь объяснить его ценность.

Так что в книге есть всё: и психология, и стратегия, и финансовая логика экспертного бизнеса.

— Есть ли у проекта Life University профессиональные награды или номинации?

— Да. Проект Life University номинирован в категории "Образовательный проект года" на премии Digital Leaders.

— Над чем вы работаете сейчас?

— Если говорить честно, главный смысл своей работы я сейчас вижу не в громких именах и не в медийных проектах. Для меня важнее тысячи обычных людей, которые приходят в Life University с ощущением, что застряли, а уходят с чёткой системой и новой жизнью.

Вот это для меня сейчас главное.