Ловушка бесплатного подключения: радость собственников СНТ омрачили скрытые расходы

Государство расширяет периметр бесплатной газификации. Теперь магистраль до забора садового участка проведут без привлечения средств собственника. Это не благотворительность, а инструмент повышения капитализации загородного фонда и легализации ИЖС в СНТ. Однако кнопка "Пуск" сработает не у всех. Регулятор установил жесткие фильтры: от юридического статуса строения до местоположения самого товарищества.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Правила игры: кто попадает в программу

Программа догазификации перестала быть привилегией городов. Теперь бесплатное "плечо" трубопровода дотягивается до границ садоводств. Главное условие — территориальная привязка к газифицированному населенному пункту. Если ваша деревня или поселок уже имеет доступ к системе или стоит в плане на ближайшие годы, СНТ получает право на льготу. Без этого фундамента любые заявки будут отклонены оператором.

"Программа догазификации СНТ — это долгосрочный стимул для перевода дачного хозяйства в полноценный жилой сектор. Но помните: бесплатный газ заканчивается у забора. Разводка по самому участку и покупка котла лягут на плечи владельца. Для многих категорий граждан это может стать серьезной долговой нагрузкой, поэтому стоит заранее просчитать смету внутренних работ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Второе сито — статус недвижимости. Объект обязан числиться в ЕГРН как жилой дом. Полуразрушенные сараи и временные постройки без фундамента не пройдут регистрацию. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркивает: порядок в документах — обязательное условие. Без собственности на землю и капитальное строение газораспределительная организация (ГРО) не подпишет договор.

Бюрократический ценз и технические замеры

Алгоритм действий начинается не с лопаты, а с общего собрания. Товарищество должно официально одобрить прокладку труб по своей территории. Коллективное решение оформляется протоколом. Только после этого открывается окно подачи заявок. Сделать это можно через портал Единого оператора газификации или напрямую в ГРО.

"Часто камнем преткновения становятся границы участков. Если межевание выполнено "на коленке" или вовсе отсутствует, ГРО откажет в приеме документов. Специализированные сервисы социальной газификации сейчас позволяют заказать замеры в упрощенном порядке. Это необходимо для корректного формирования техплана и предотвращения финансового кризиса внутри товарищества при разделе смет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

Прозрачность процедуры обеспечивается цифровизацией процесса. Отслеживание статуса заявки онлайн исключает коррупционный фактор и затягивание сроков. Впрочем, даже при идеальных документах ГРО может выставить дополнительные требования к безопасности помещений, где будет установлен газовый котел.

Критерий Условие программы
Локация СНТ В границах газифицированного населенного пункта
Статус строения Зарегистрированный жилой дом по данным ЕГРН
Стоимость работ Бесплатно до границ участка, далее за счет собственника
Обязательный док Протокол общего собрания членов СНТ

Для пенсионеров и льготников газификация часто сопряжена с риском нецелевого расходования средств. Важно помнить, что даже если федеральная программа оплачивает трубу до забора, на региональном уровне могут существовать компенсации за само оборудование. Одинокие пожилые люди могут рассчитывать на социальную поддержку, покрывающую часть расходов на покупку плиты и счетчика.

"Юридическая чистота сделки — залог того, что газ не превратится в проблему при продаже дачи. Проверяйте, чтобы границы участка в кадастре идеально совпадали с забором. Любое наложение границ на магистральную трубу сделает невозможным легальный ввод в эксплуатацию", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о газификации СНТ

Сколько придется заплатить за газ внутри участка?

Стоимость проектирования и монтажа труб по самому участку зависит от региона и аппетитов подрядчиков. В среднем это стоит от 50 до 150 тысяч рублей без учета котла и плиты.

Можно ли подключить газ к дачному домику без регистрации?

Нет. По закону догазификация возможна только для объектов капитального строительства, имеющих статус "жилой дом". Временные или неоформленные постройки ГРО игнорирует.

Что делать, если СНТ находится за пределами города?

Если поселок или город не газифицированы, программа не работает. Нужно ждать включения населенного пункта в региональную программу развития газоснабжения.

Нужно ли платить за подключение к трубе, идущей через СНТ?

В рамках программы догазификации подключение (технологическое присоединение) до границ участка осуществляется бесплатно. Сборы "за врезку" со стороны руководства СНТ незаконны.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, бухгалтер Наталья Громова, юрист Татьяна Федорова
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дача недвижимость правительство законодательство
