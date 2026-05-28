Илья Кравцов

Новый статус малоимущих: кому из семей с кредитом могут назначить новые пособия от государства

Экономика

Депутаты Госдумы выступили с инициативой, которая может радикально изменить архитектуру социальной поддержки в России. Суть предложения — учитывать расходы на обслуживание ипотечного кредита при оценке нуждаемости домохозяйства. Если законопроект примут, статус "малоимущих" смогут получить тысячи семей, чей доход формально превышает прожиточный минимум, но фактически съедается банковскими платежами за единственное жилье.

Логика регулятора: доход против остатка

Сегодня система оценки бедности работает как механический счетчик. Соцзащита суммирует все поступления на счета, делит их на количество домочадцев и сравнивает итог с региональным стандартом. Расходная часть игнорируется полностью. В итоге возникает парадокс: семья выплачивает банку львиную долю заработка, остается с пустым холодильником, но по документам считается "благополучной".

"Мы наблюдаем серьезный перегрев в сегменте долговой нагрузки. Многие граждане платят за вчерашний комфорт завтрашними деньгами, что в условиях инфляции превращает ипотеку в капкан. Учет реального располагаемого дохода — это необходимая мера для социальной стабильности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Законопроект предлагает вычитать ипотечный платеж из общей суммы доходов перед тем, как определять статус семьи. Принципиальное ограничение — квартира или дом должны быть единственным жильем. Это отсекает инвесторов и владельцев лишних квадратных метров, фокусируя ресурс на тех, кто борется за право иметь крышу над головой.

Последствия для семейного бюджета

Статус малоимущих открывает доступ к пакету государственных преференций. Это не только Единое пособие на детей до 17 лет, но и субсидии на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание в школах и возможность заключения социального контракта. Для многих семей такая поддержка станет "кислородной маской", позволяющей обслуживать кредит без риска банкротства.

"С юридической точки зрения это шаг к честному администрированию льгот. Часто люди теряют налоговые вычеты в России или пособия из-за копеечного превышения лимита. Новая методика позволит более точно фильтровать тех, кто действительно нуждается в защите", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Однако критики инициативы опасаются злоупотреблений. Существует риск, что обеспеченные граждане начнут искусственно занижать доход через ипотечные схемы ради получения госсубсидий. Поэтому механизмы прозрачности и платформенного контроля станут приоритетом при реализации этой нормы.

Критерий Текущая система Предлагаемая система
База расчета Валовый доход (грязными) Доход минус ипотечный платеж
Учет расходов Полностью игнорируется Принимается только для единственного жилья
Доступ к пособиям Затруднен для ипотечников Расширяется для плательщиков кредитов

Профильные ведомства подчеркивают, что любые изменения в администрировании социальных выплат должны быть оцифрованы. Внедрение алгоритмов ИИ позволит автоматически сверять данные из Росреестра и банковских выписок, исключая человеческий фактор при подаче заявлений. Это сделает инвестиционный климат в стране более предсказуемым для молодых семей.

"Необходимо учитывать не только голые цифры доходов, но и цифровой мониторинг финансов в целом. Если семья живет на грани выживания из-за долга перед банком — это социальный риск, который государство обязано нивелировать", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах ипотеки

Будут ли учитывать потребительские кредиты при расчете нуждаемости?

Нет, законопроект касается исключительно ипотечных обязательств на единственное жилье. Потребительские займы считаются добровольной нагрузкой, не влияющей на базовое право на социальную помощь.

Смогут ли семьи с двумя квартирами претендовать на статус малоимущих?

Нет, инициатива жестко ограничивает круг получателей только теми, у кого ипотечное жилье является единственным местом проживания. Наличие второй недвижимости заблокирует возможность льготного расчета.

Нужно ли будет собирать справки из банка ежемесячно?

Предполагается, что данные будут передаваться через цифровые платформы и систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ), что минимизирует бюрократическое давление на семьи.

Как новая мера повлияет на одобрение ипотеки банками?

Банки могут пересмотреть свои риск-модели. Получение клиентом статуса малоимущего и сопутствующих пособий повышает его финансовую устойчивость, что выгодно кредиторам.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Татьяна Федорова, специалист Андрей Мельников
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы бюджет ипотека финансы госдума квартира экономика
