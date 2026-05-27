Общепит на грани коллапса: рестораны закрываются, а покупатели уходят в супермаркеты

Российский рынок общественного питания столкнулся с жестким охлаждением после двух лет аномального роста. Регуляторы и аналитики фиксируют опасную комбинацию факторов: доходы населения стагнируют, а издержки бизнеса — от логистики до налогов — пробивают потолок. Индустрия входит в период жесткой селекции, где выживут только технологичные игроки с выверенной финансовой моделью.

Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бариста и посетитель в кафе с табличкой 'Caffè Sospeso'

Стагнация в цифрах: почему рынок замедлился

По итогам 2025 года оборот индустрии вырос всего на 2,6%, достигнув 6,2 трлн рублей. На фоне двузначных показателей прошлого года это означает фактическую остановку двигателя.

Рост выручки теперь обеспечивают не новые клиенты, а раздутые номинальные цены и агрессивная экспансия сетей. Пока количество точек растет, реальный трафик в крупных городах, включая Москву, начал падать. Рынок перегрет, и пузырь начинает сдуваться.

"Мы наблюдаем классический перегрев. Реальные доходы не успевают за ценниками в меню, а продуктовая инфляция заставляет рестораторов перекладывать издержки на гостя. Это тупиковый путь, ведущий к обрыву потребительской лояльности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Традиционные форматы теряют позиции. Фастфуд прибавил скромные 1,3%, а сегмент суши и вовсе сократился на 7,3%. Выживают те, кто вовремя внедрил ресторанные системы автоматизации и перешел на модель доставки.

Популярность набирают пекарни и кофейни, которые смогли занять нишу между дорогим рестораном и дешевой забегаловкой, предложив понятный продукт за умеренный чек.

Сегмент общепита Динамика за 2025 год Кофейни полного формата +12,0% Пекарни +3,0% Фастфуд +1,3% Суши-шопы -7,3%

Налоговый пресс и зачистка неэффективных игроков

Главным ударом по сектору в 2026 году стало изменение правил администрирования НДС. Планка выручки для освобождения от налога упала с 60 млн до 20 млн рублей. Для многих малых предприятий это стало финансовым приговором.

Только за первые два месяца года рынок покинули 7300 компаний. Происходит принудительная санация отрасли: уходят те, кто не смог оптимизировать налоги и бизнес-процессы.

"Налоговая нагрузка стала неподъемной для тех, кто работал на грани рентабельности. ФНС видит всё через цифровые платформы, скрывать обороты больше невозможно. Либо ты платишь и растешь, либо закрываешься", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Крупные холдинги, напротив, используют кризис для экспансии. Ресторанные дома с миллионными инвестициями выходят в регионы, подминая под себя локальных игроков. В это время в чеках появляются новые неявные статьи расходов, а чаевые и сервисные сборы становятся способом удержать персонал в условиях дефицита кадров.

Ретейл наступает: супермаркет вместо официанта

Рестораны теряют монополию на готовую еду. Продуктовые сети превращаются в фабрики-кухни, отбирая долю рынка у классического общепита. Продажи готовых блюд в магазинах подскочили на 18,5%.

Покупатели, вынужденные экономить, всё чаще выбирают пластиковый контейнер вместо столика в кафе. Трансформация ритейла превращает супермаркеты в полноценных конкурентов фуд-кортам.

"Качество еды в масс-маркете падает, часто это клейкая масса вместо ужина, но низкая цена решает всё. Люди голосуют рублем, выбирая доступность, а не атмосферу. Это долгосрочный тренд на упрощение потребления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам и структуре платежей Рябов Артём.

Потребитель стал крайне чувствителен к маркетинговым уловкам. Акции в магазинах и программы лояльности в кофейнях работают эффективнее, чем изысканное меню.

Даже заправочные станции перестраивают свои залы под полноценные точки питания, отнимая трафик у придорожных кафе. Индустрия стоит на пороге жесткой борьбы за выживание, где победу одержит тот, кто сможет предложить качество по цене ретейла.

Ответы на популярные вопросы о ресторанном бизнесе

Почему закрываются известные рестораны?

Рост аренды, дефицит поваров и новые налоговые правила делают содержание крупных заведений убыточным при снижении трафика.

Станет ли еда в ресторанах дешевле?

Нет. Рост себестоимости продуктов и логистики толкает цены вверх, в среднем на 15-20% в год.

Стоит ли сейчас открывать свою кофейню?

Только при наличии уникальной локации и жесткого контроля затрат. Конкуренция с сетевиками и ретейлом достигла предела.

Читайте также