Общепит на грани коллапса: рестораны закрываются, а покупатели уходят в супермаркеты

Российский рынок общественного питания столкнулся с жестким охлаждением после двух лет аномального роста. Регуляторы и аналитики фиксируют опасную комбинацию факторов: доходы населения стагнируют, а издержки бизнеса — от логистики до налогов — пробивают потолок. Индустрия входит в период жесткой селекции, где выживут только технологичные игроки с выверенной финансовой моделью.
По итогам 2025 года оборот индустрии вырос всего на 2,6%, достигнув 6,2 трлн рублей. На фоне двузначных показателей прошлого года это означает фактическую остановку двигателя.
Рост выручки теперь обеспечивают не новые клиенты, а раздутые номинальные цены и агрессивная экспансия сетей. Пока количество точек растет, реальный трафик в крупных городах, включая Москву, начал падать. Рынок перегрет, и пузырь начинает сдуваться.
"Мы наблюдаем классический перегрев. Реальные доходы не успевают за ценниками в меню, а продуктовая инфляция заставляет рестораторов перекладывать издержки на гостя. Это тупиковый путь, ведущий к обрыву потребительской лояльности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Традиционные форматы теряют позиции. Фастфуд прибавил скромные 1,3%, а сегмент суши и вовсе сократился на 7,3%. Выживают те, кто вовремя внедрил ресторанные системы автоматизации и перешел на модель доставки.
Популярность набирают пекарни и кофейни, которые смогли занять нишу между дорогим рестораном и дешевой забегаловкой, предложив понятный продукт за умеренный чек.
|Сегмент общепита
|Динамика за 2025 год
|Кофейни полного формата
|+12,0%
|Пекарни
|+3,0%
|Фастфуд
|+1,3%
|Суши-шопы
|-7,3%
Главным ударом по сектору в 2026 году стало изменение правил администрирования НДС. Планка выручки для освобождения от налога упала с 60 млн до 20 млн рублей. Для многих малых предприятий это стало финансовым приговором.
Только за первые два месяца года рынок покинули 7300 компаний. Происходит принудительная санация отрасли: уходят те, кто не смог оптимизировать налоги и бизнес-процессы.
"Налоговая нагрузка стала неподъемной для тех, кто работал на грани рентабельности. ФНС видит всё через цифровые платформы, скрывать обороты больше невозможно. Либо ты платишь и растешь, либо закрываешься", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.
Крупные холдинги, напротив, используют кризис для экспансии. Ресторанные дома с миллионными инвестициями выходят в регионы, подминая под себя локальных игроков. В это время в чеках появляются новые неявные статьи расходов, а чаевые и сервисные сборы становятся способом удержать персонал в условиях дефицита кадров.
Рестораны теряют монополию на готовую еду. Продуктовые сети превращаются в фабрики-кухни, отбирая долю рынка у классического общепита. Продажи готовых блюд в магазинах подскочили на 18,5%.
Покупатели, вынужденные экономить, всё чаще выбирают пластиковый контейнер вместо столика в кафе. Трансформация ритейла превращает супермаркеты в полноценных конкурентов фуд-кортам.
"Качество еды в масс-маркете падает, часто это клейкая масса вместо ужина, но низкая цена решает всё. Люди голосуют рублем, выбирая доступность, а не атмосферу. Это долгосрочный тренд на упрощение потребления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам и структуре платежей Рябов Артём.
Потребитель стал крайне чувствителен к маркетинговым уловкам. Акции в магазинах и программы лояльности в кофейнях работают эффективнее, чем изысканное меню.
Даже заправочные станции перестраивают свои залы под полноценные точки питания, отнимая трафик у придорожных кафе. Индустрия стоит на пороге жесткой борьбы за выживание, где победу одержит тот, кто сможет предложить качество по цене ретейла.
Рост аренды, дефицит поваров и новые налоговые правила делают содержание крупных заведений убыточным при снижении трафика.
Нет. Рост себестоимости продуктов и логистики толкает цены вверх, в среднем на 15-20% в год.
Только при наличии уникальной локации и жесткого контроля затрат. Конкуренция с сетевиками и ретейлом достигла предела.
Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.