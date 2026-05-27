Илья Кравцов

Налоговые вычеты в России: подсчитайте, сколько вы теряете ежегодно, не пользуясь законными правами

Налоговые вычеты остаются для многих граждан сложным бюрократическим процессом, хотя на деле это доступный способ вернуть часть потраченных средств. Речь идет о ежедневных расходах, за которые государство позволяет ежегодно возвращать весомые суммы. Ольга Трофименко, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital, отмечает, что многие ограничиваются лишь возвратом средств за покупку жилья или лечение, упуская другие возможности для пополнения своего бюджета.

Фото: Pravda.Ru by Никита Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одной из недооцененных категорий является обучение. Вернуть часть денег можно не только за высшее образование, но и за курсы профессиональной переподготовки, онлайн-занятия или обучение детей в лицензированных организациях. Схожие правила действуют для медицины: помимо стандартных приемов, налоговый возврат распространяется на стоматологию, диагностику и анализы. При этом важно помнить, что эстетические процедуры без медицинских оснований в большинстве случаев не дают права на налоговый вычет.

Спорт также стал каналом для экономии: граждане вправе вернуть часть расходов на секции и фитнес при условии, что клуб включен в профильный государственный реестр. Инвестиционные счета позволяют ежегодно возвращать налог, повышая доходность портфеля, что делает их одним из наиболее системных инструментов для частных инвесторов, сообщает Газета.Ru.

"Налоговый вычет — это не подарок, а возврат собственных средств, которые были ранее уплачены государству. Однако многие отказываются от этой возможности из-за лени или непонимания регламента, в то время как автоматизация процессов делает оформление максимально комфортным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт Денис Прохоров.

Подобные финансовые инструменты охватывают благотворительность, долгосрочное страхование жизни и пенсионные взносы. Инвестирование в собственное благополучие и здоровье при грамотном подходе позволяет возвращать от 30 до 70 тысяч рублей ежегодно. Процесс оформления сегодня максимально упрощен: данные нередко подгружаются автоматически, требуя от заявителя лишь регулярного контроля собственных расходов.

Ответы на популярные вопросы о налоговых вычетах

Можно ли получить вычет за онлайн-курсы?

Да, если организация имеет государственную образовательную лицензию, вы имеете право на возврат налога при подаче декларации.

Все ли косметологические услуги подлежат вычету?

Нет, только те процедуры, которые назначены врачом по медицинским показаниям и проводятся в лицензированном медицинском учреждении.

Нужно ли проверять фитнес-клуб перед покупкой абонемента?

Да, проверьте на сайте Минспорта, входит ли ваша спорторганизация в официальный утвержденный перечень для получения вычета.

Насколько сложно оформить документы самостоятельно?

В текущих условиях это стало гораздо проще, так как многие данные о расходах граждан подтягиваются в систему автоматически.

Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
