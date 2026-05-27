Анастасия Гущина

Не хватит даже на фару: как новое решение суда по ОСАГО ударит по владельцам авто

Представьте: капот всмятку, фары вдребезги, а ремонт в сервисе оценивают в полмиллиона рублей. Вы идете в страховую, ожидая честной компенсации, но упираетесь в стену. Теперь закон защищает не только ваш кошелек, но и устойчивость самих компаний. Нюанс в том, что получить деньги сверх лимита со страховщика больше не получится, даже если запчасти подорожали втрое.

Лимит прочности страховых выплат

Раньше суды часто вставали на сторону водителей. Если ремонт обходился дороже 400 тысяч рублей, страховщиков заставляли доплачивать разницу. Логика была простой: человек имеет право на восстановление машины. Но Конституционный суд расставил точки. Теперь 400 тысяч — это железный потолок. Если мастерская насчитала больше, требовать остаток со страховой бесполезно. Система просто не рассчитана на такие нагрузки при текущей стоимости полиса.

"Законом установлена фиксированная верхняя планка. Ты заплатил за годовой полис, и рассчитано, что получишь в случае чего 400 тысяч. Если нужно больше — покупай расширение или каско", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ситуация на рынке запчастей напоминает шторм. Цены в официальных справочниках часто не поспевают за ценниками в магазинах. Особенно это заметно на китайских автомобилях. Одна фара на современный кроссовер может стоить как старая иномарка целиком. В итоге получается разрыв между теорией в бумагах и реальностью в ремонтной зоне.

Почему Конституционный суд встал на сторону компаний

Судьи признали: заставлять компании платить сверх лимита — значит расшатывать всю экономику страхования. Если каждый второй ремонт будет обходиться страховщику вдвое дороже лимита, тарифы на полисы взлетят для всех. Это горькое лекарство для пострадавших, но необходимое для выживания системы. Прозрачность и предсказуемость расходов позволяют отрасли сохранять инвестиционный климат и не закрываться под грузом убытков. Тот самый секрет кроется в методике расчета. Если стоимость запчастей по справочникам укладывается в 400 тысяч, а сервис просит больше из-за своих аппетитов или дефицита, страховая обязана выдать максимум, но не копейкой больше.

"Сложившаяся практика угрожала финансовой устойчивости рынка. Она вела к росту тарифов и подрывала доступность полисов для миллионов граждан", — объяснил Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Деньги вместо сервиса: как теперь считать

Если ремонт невозможен из-за высокой цены, страховая предлагает деньги. Раньше при денежной выплате всегда вычитали износ — старые детали заменяли на такие же старые в теории. Теперь правила смягчили. Если компания сама не смогла организовать ремонт из-за нестыковки цен, она должна платить "живыми" деньгами без учета износа, но строго в пределах лимита.

Ситуация Размер выплаты
Ремонт дороже 400 тысяч Строго 400 000 рублей
Выплата вместо ремонта Без учета износа деталей

Оставшуюся сумму — ту, что не покрыла страховка — водителю придется выбивать из виновника аварии. Это длинный путь через суды и приставов. Чтобы не оказаться в такой ловушке, эксперты советуют внимательно смотреть на расширенные страховки. Стоят они немного, но спасают, когда на дороге встречается дорогая иномарка.

Ответы на популярные вопросы об ОСАГО

Можно ли засудить страховую за некачественные запчасти?

Да, если ремонт проводился по направлению компании. Она отвечает за качество работ и материалов. Но если вы взяли деньги, то за качество запчастей отвечаете сами.

Как получить больше 400 тысяч, если машина разбита сильно?

Только через иск к виновнику ДТП. Страховая свою миссию выполнила, выдав предельный лимит. Все, что сверху — личная ответственность того, кто спровоцировал аварию.

Что делать, если страховая занижает оценку?

Нужна независимая экспертиза. Если она покажет, что расчет по справочникам сделан с ошибками, можно требовать перерасчета в пределах тех же 400 тысяч рублей.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Анастасия Гущина
Анастасия Романовна Гущина — юрист по страховым спорам, специализируется на делах по ОСАГО, КАСКО и имущественному страхованию, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дтп авто осаго деньги россия выплаты финансы страхование конституционный суд
