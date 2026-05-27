Артем Николаев

Новый разовый сбор при покупке машины: кого обяжут платить налог на роскошь в России

Покупка блестящего автомобиля за десятки миллионов рублей теперь может сопровождаться не только запахом новой кожи, но и неожиданной квитанцией в руках. Госдума рассматривает идею разового сбора при регистрации машин стоимостью выше 20 миллионов. Прежде чем салон закроет сделку, стоит учесть один тонкий момент.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр-93 is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Логика разового платежа

Идея выглядит просто: покупатель сверхдорогого купе платит в бюджет от 1 до 4% от его цены. Авторы инициативы подчеркивают — это не ежегодное обременение, а входной билет в мир роскоши. Такое решение позволяет не перекраивать транспортный налог, правила которого и так жестко привязаны к мощности двигателя. Государство ищет способы пополнения казны через тех, чей капитал позволяет не замечать лишние сотни тысяч в чеке. Важно понимать, что российский бизнес сейчас активно возвращает средства в страну, и такие меры призваны перераспределить эти потоки.

"Это попытка аккуратно забрать излишки, не пугая при этом средний класс. Однако налоговое администрирование таких платежей требует идеальной настройки ИТ-систем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Тот самый секрет кроется в прозрачности. Сегодня переводы СБП и банковские счета находятся под пристальным вниманием ИИ, поэтому скрыть реальную стоимость сделки становится практически невозможно. Прятки с налоговой службой через занижение цены в договоре больше не работают.

Последствия для массового рынка

Ценники на люксовые седаны тянут за собой всю цепочку продаж. Когда дилеры видят новые фискальные барьеры, они начинают пересматривать маржинальность всей линейки. То, что сегодня кажется налогом на избранных, завтра превращается в дополнительные тысячи рублей в прайсе на обычные кроссоверы. Рынок всегда балансирует риски, перекладывая их на конечного потребителя. Если государство видит готовность платить, планка неизбежно начинает снижаться.

Важно следить не только за роскошью, но и за общими правилами игры. Например, выплаты и пособия тоже проходят через цифровую трансформацию, становясь более адресными. Налоговая логика едина: система должна видеть каждого плательщика и получателя.

Параметр Текущая инициатива
Ценовой порог Свыше 20 млн рублей
Размер платежа От 1 до 4 % стоимости
Периодичность Разово при покупке

"Подобные сборы — это горькое лекарство. Они необходимы для макроэкономической стабильности, когда нужно быстро закрыть дефицитные позиции в бюджете", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о новом сборе

Коснется ли это владельцев подержанных авто?

Если цена машины при перепродаже превысит установленный порог в 20 миллионов, новый владелец обязан будет внести платеж при постановке на учет.

Заменит ли этот налог транспортный сбор?

Нет, это дополнительная мера. Ежегодный налог на мощность двигателя останется в силе и будет начисляться по стандартным правилам.

Как будут определять стоимость машины?

Основой станет сумма в договоре купли-продажи, но ФНС имеет право проверить ее соответствие рыночным индикаторам через цифровые платформы.

Экспертная проверка: налоговый консультант Ирина Зайцева, макроэкономист Артём Логинов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы бюджет налоги госдума экономика автомобили
