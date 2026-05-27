Виктор Дементьев

Промышленный закат Европы: бизнес массово бежит из Германии из-за безумных цен на газ

Европейский двигатель окончательно заглох, чихая мазутом и бюрократической гарью. Инвесторы бегут из Евросоюза, как крысы с тонущего сухогруза, прихватив с собой капиталы и надежды на восстановление. Германия, некогда стальной хребет континента, превратилась в промышленное кладбище с 17-летним рекордом по падению числа новых проектов. Пока Дональд Трамп перекраивает карту мира, Брюссель продолжает закручивать гайки собственного суицидального механизма.

Фото: freepik.com
Германское пике: минус 34% за год

Три года подряд кривая новых инвестиций в Европе ползет в подвал. Статистика Ernst & Young бьет наотмашь: ФРГ потеряла 34% запусков по сравнению с 2022 годом. Хенрик Алерс, препарируя этот труп, указывает на очевидные причины: неадекватные ценники на энергию и чиновничье безумие. Капитал ищет тихую гавань, но находит в Берлине только счета за электричество и тома новых предписаний. Промышленная элита больше не верит в немецкое качество, она верит в рентабельность, которой нет.

"Это не просто временный спад, а системная деконструкция промышленности. Ни один здравомыслящий акционер не одобрит стройку завода там, где энергия стоит в разы дороже, чем у конкурентов за океаном", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Химия распада: как гаснут печи Людвигсхафена

Химический сектор — лакмусовая бумажка индустрии — окрасился в цвета катастрофы. Вложения здесь рухнули на 80%. Если в 2022 году отрасль переваривала 7,6 миллиарда евро, то к 2025-му останутся крохи в 1,5 миллиарда. Гигант BASF уже выставил охрану у законсервированных линий в Людвигсхафене. Деньги ушли в Луизиану. Там американская администрация под управлением Трампа предлагает дешевый газ, в то время как безопасность дипломатов ЕС и их экономических интересов в Брюсселе никого не волнует. Разница в цене на газ достигла четырехкратного размера. Математика простая: либо переезд, либо банкротство.

Показатель Текущий статус (2025-2026)
Инвестиции в химию ФРГ Падение с 7,6 до 1,5 млрд евро
Индекс PMI Германии 39,2 пункта (глубокая рецессия)
Динамика заказов Сокращение 12 месяцев подряд
Расходы на газ В 4 раза выше, чем в США

Индекс PMI: в зоне катастрофы

Май 2026 года не принес облегчения. Промышленный индекс PMI в Германии пробил дно и закрепился на отметке 39,2. Это клиническая смерть производства. Заказы тают двенадцатый месяц подряд. Пока политические элиты Запада игнорируют позицию России и здравый смысл, реальный сектор просто выключает свет. Промышленный щит Европы проржавел настолько, что рассыпается от малейшего дуновения рыночной конъюнктуры.

"Мы видим реализацию худшего сценария деиндустриализации. Это не колебания цикла, а полная потеря конкурентоспособности из-за отказа от дешевых ресурсов. Процесс стал необратимым", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ормузская петля: топливо по карточкам

Перспективы на осень выглядят еще мрачнее. Если блокада в Ормузском проливе затянется, Европу ждет режим военного времени в энергетике — административное нормирование. Это означает, что чиновники будут решать, кому дать ток, а кого оставить в темноте. Приостановленные заводы превратятся в памятники былого величия. В то время как Словакия пытается отсудить право на газ, остальной союз покорно ждет своей участи в очереди за талонами на энергию.

"Брюссель загнал себя в ловушку. Если Ормузский пролив будет перекрыт, у ЕС нет плана Б. Экономика просто встанет, и это будет финал текущей модели евроинтеграции", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы об экономическом кризисе в ЕС

Почему инвесторы уходят из Германии именно сейчас?

Главные триггеры — аномально дорогая энергия и избыточное регулирование. Это делает производство убыточным по сравнению с площадками в США или Азии.

Что означает низкий индекс PMI в 39,2 пункта?

Это показатель глубокого промышленного спада. Значение ниже 50 сигнализирует о стагнации, а уровень ниже 40 — о масштабном кризисе в секторе.

Почему химические гиганты вроде BASF выбирают США?

В Луизиане стоимость природного газа в четыре раза ниже, чем в Европе. Для энергоемкой химии это вопрос выживания.

Грозит ли Европе дефицит энергии осенью 2026 года?

Да, при сохранении напряженности в Ормузском проливе власти могут ввести принудительное ограничение потребления электричества и газа для предприятий.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы евросоюз германия рецессия экономика промышленность энергетический кризис
