Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александра Миронова

Бесплатный VPN может стоить всех накоплений: МВД раскрыло детали новой вирусной атаки

Экономика

Экран смартфона привычно мигает уведомлением — бесплатный доступ ко всем ресурсам сети обещан парой касаний. В поиске обхода блокировок легко потерять бдительность, когда за яркой иконкой установщика прячется тихий вор, готовый выпотрошить банковские счета за считанные минуты.

VPN
Фото: PxHere by polardaustin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
VPN

Как работает ловушка в обертке защиты

Вместо анонимности пользователь получает банковский троян. Программа мимикрирует под обычный сервис, но ее задача — захват управления устройством. МВД зафиксировало новую волну атак, где основным каналом стали сторонние магазины и прямые ссылки на скачивание. Вирусная начинка перехватывает SMS и push-уведомления, предоставляя преступникам ключи от личных кабинетов банков.

"Бесплатные VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вирусов. Даже скачивание из официальных магазинов не дает полной гарантии, но резко снижает риск получения вредоносного кода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Важный нюанс: вирус не просто ворует данные, но и подкачивает дополнительные модули без ведома владельца. Смартфон превращается в марионетку. Программа считывает коды подтверждения транзакций быстрее, чем человек успевает заметить подвох. Это делает кибермошенничество крайне эффективным: деньги уходят со счетов мгновенно.

Источник приложения Уровень опасности
Официальные маркеты (App Store, Google Play) Низкий (есть модерация)
Сторонние APK-файлы и ссылки в мессенджерах Крайне высокий (нулевой контроль)

Правила цифровой гигиены

Преступники эксплуатируют человеческое любопытство и невнимательность. В ход идут сообщения со странными символами и латиницей вместо кириллицы. Текст вроде "Привет, это ты на фотках?" сопровождается опасным файлом. В этом случае срабатывает фишинг — классическая схема заманивания жертвы на вредоносную страницу.

"Если приложение запрашивает доступ к SMS или списку контактов, хотя его работа этого не требует — это повод немедленно удалить программу. Мошенники рассчитывают на то, что пользователь нажмет кнопку разрешить на автомате", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Для защиты финансов рекомендуется отключить автоматическую установку из неизвестных источников в настройках телефона. Прозрачность действий системы — залог того, что ваши деньги останучатся в сохранности. Помните, что за бесплатный сервис вы часто платите доступом к своим банковским картам.

Ответы на популярные вопросы о безопасности смартфона

Как понять, что телефон уже заражен трояном?

Обычно гаджет начинает быстрее разряжаться, ощутимо нагревается без нагрузки или на экране сами собой всплывают окна запросов. Если вы заметили странные списания или SMS с подтверждением операций, которые не совершали — устройство скомпрометировано.

Безопасно ли использовать платные VPN?

Риски кражи данных через платные сервисы ниже, так как их бизнес-модель прозрачна. Однако любая программа для туннелирования трафика видит ваши данные. Важно выбирать компании с долгой репутацией и отсутствием скандалов с утечками.

Что делать, если я скачал вредоносный файл?

Отключите интернет, удалите приложение и проверьте систему антивирусом. Если программа успела получить права администратора, лучшим решением будет сброс устройства до заводских настроек с предварительной сменой всех банковских паролей.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Александра Миронова
Александра Олеговна Миронова — юрист по персональным данным, специалист по privacy-комплаенсу и защите информации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы деньги россия вирусы финансы смартфоны мошенничество кибербезопасность
Новости Все >
Дорогое воспитание: за детское лихачество родителям придется платить больше
Интеллектуальный прорыв гор: почему Чечня и Дагестан выбирают учебники для лидеров
Новый закон в Подмосковье: АЗС будут наказывать за продажу топлива детям
Geely не уходит из России, но Volga перекрывает кислород — сможет ли старший брат удержать позиции
Апартаменты в России могут получить новый статус — миллионы владельцев ждут перемен, но есть нюанс
Смертельный удар стал спа-курортом: как кратер в Корее породил жизнь в разгар ледникового периода
Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года
Призрак Троцкого в Париже: как старая тактика меняет Европу прямо сейчас
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Сейчас читают
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Мир. Новости мира
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Паника в Киеве перед ударом РФ: Умеров экстренно улетел в Берлин умолять Запад о спасении
Мир. Новости мира
Паника в Киеве перед ударом РФ: Умеров экстренно улетел в Берлин умолять Запад о спасении
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Последние материалы
Новый закон в Подмосковье: АЗС будут наказывать за продажу топлива детям
Вечный антифриз и "бессмертные" коробки: какой обман скрыт в регламентах ТО
Урсула предрекла кошмар: Прибалтика стала лишь началом страшного сценария для всего ЕС
Geely не уходит из России, но Volga перекрывает кислород — сможет ли старший брат удержать позиции
Больше, чем просто лай: 8 слов, которые заставляют сердце вашей собаки биться чаще
Море рядом, кошелёк не в обмороке: отпуск в Крыму удивил ценами на жильё и еду
Разгрузочный день на воде: чудо-детокс или опасная ловушка для вашего метаболизма
Одессу начали спешно закапывать в землю: в Киеве, похоже, всерьез испугались одного сценария
Безумная игра ва-банк: попытка втянуть Минск в конфликт выдает панику Зеленского
Вашингтон неожиданно оставил Киев без прикрытия: в ООН произошел крайне неприятный для Украины момент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.