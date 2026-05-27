Бесплатный VPN может стоить всех накоплений: МВД раскрыло детали новой вирусной атаки

Экран смартфона привычно мигает уведомлением — бесплатный доступ ко всем ресурсам сети обещан парой касаний. В поиске обхода блокировок легко потерять бдительность, когда за яркой иконкой установщика прячется тихий вор, готовый выпотрошить банковские счета за считанные минуты.

VPN

Как работает ловушка в обертке защиты

Вместо анонимности пользователь получает банковский троян. Программа мимикрирует под обычный сервис, но ее задача — захват управления устройством. МВД зафиксировало новую волну атак, где основным каналом стали сторонние магазины и прямые ссылки на скачивание. Вирусная начинка перехватывает SMS и push-уведомления, предоставляя преступникам ключи от личных кабинетов банков.

"Бесплатные VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вирусов. Даже скачивание из официальных магазинов не дает полной гарантии, но резко снижает риск получения вредоносного кода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Важный нюанс: вирус не просто ворует данные, но и подкачивает дополнительные модули без ведома владельца. Смартфон превращается в марионетку. Программа считывает коды подтверждения транзакций быстрее, чем человек успевает заметить подвох. Это делает кибермошенничество крайне эффективным: деньги уходят со счетов мгновенно.

Источник приложения Уровень опасности Официальные маркеты (App Store, Google Play) Низкий (есть модерация) Сторонние APK-файлы и ссылки в мессенджерах Крайне высокий (нулевой контроль)

Правила цифровой гигиены

Преступники эксплуатируют человеческое любопытство и невнимательность. В ход идут сообщения со странными символами и латиницей вместо кириллицы. Текст вроде "Привет, это ты на фотках?" сопровождается опасным файлом. В этом случае срабатывает фишинг — классическая схема заманивания жертвы на вредоносную страницу.

"Если приложение запрашивает доступ к SMS или списку контактов, хотя его работа этого не требует — это повод немедленно удалить программу. Мошенники рассчитывают на то, что пользователь нажмет кнопку разрешить на автомате", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Для защиты финансов рекомендуется отключить автоматическую установку из неизвестных источников в настройках телефона. Прозрачность действий системы — залог того, что ваши деньги останучатся в сохранности. Помните, что за бесплатный сервис вы часто платите доступом к своим банковским картам.

Ответы на популярные вопросы о безопасности смартфона

Как понять, что телефон уже заражен трояном?

Обычно гаджет начинает быстрее разряжаться, ощутимо нагревается без нагрузки или на экране сами собой всплывают окна запросов. Если вы заметили странные списания или SMS с подтверждением операций, которые не совершали — устройство скомпрометировано.

Безопасно ли использовать платные VPN?

Риски кражи данных через платные сервисы ниже, так как их бизнес-модель прозрачна. Однако любая программа для туннелирования трафика видит ваши данные. Важно выбирать компании с долгой репутацией и отсутствием скандалов с утечками.

Что делать, если я скачал вредоносный файл?

Отключите интернет, удалите приложение и проверьте систему антивирусом. Если программа успела получить права администратора, лучшим решением будет сброс устройства до заводских настроек с предварительной сменой всех банковских паролей.

