Безопасность или налог: власти приняли окончательное решение по сборам за регистрацию смартфонов

Регистрация мобильных устройств по уникальным кодам IMEI остается предметом административного обсуждения. Инициатива, предполагавшая введение обязательного сбора за учет гаджетов в национальной базе, исключена из текущего пакета законопроектов. Государство пересматривает инструменты борьбы с киберпреступностью, оставляя вопрос тарификации за скобками.

Статус платежей за регистрацию

Минцифры официально дезавуировало планы по взиманию пошлин с владельцев смартфонов. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на ведомство. Норма о платной активации IMEI убрана из второго законопроекта, направленного на противодействие финансовому мошенничеству. Работа над документом продолжается, однако финансовое обременение для пользователей в итоговом тексте не предусмотрено.

"Введение платы — это избыточный барьер. Администрирование таких платежей съело бы больше ресурсов, чем принесло дохода в бюджет", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Зачем нужна единая база устройств

Концепция реестра строится на идентификации каждого аппарата. Производитель присваивает устройству уникальный номер, который фиксируется в сетях связи. Планировалось, что аппараты без записи в базе лишатся возможности подключения к банковским картам и сотовым услугам, что должно было отсечь "серый" импорт.

Параметр Статус инициативы Взимание платы за регистрацию Исключено Создание единой базы IMEI Обсуждается

Позиция участников отрасли

Рыночные игроки сохраняют осторожность в оценках. В "МегаФоне" подчеркивают, что систематизация данных поможет санировать рынок. Регулирование позволит снизить количество контрафактной электроники и создаст прозрачную среду для добросовестного бизнеса.

"Реестр — это прежде всего вопрос безопасности транзакций. Если устройство можно деанонимизировать, цепочка кражи денег разрывается", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по AML Михаил Фролов.

Прочие операторы из "большой четверки" воздержались от публичных заявлений. Законопроект прошел только первое чтение, что оставляет пространство для корректив в механизмах контроля телефонных мошеннических схем.

"Любое регулирование оборудования должно быть технологически нейтральным. Нельзя допустить ущемления прав потребителей в угоду жестким базам", — предупредила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о контроле IMEI

Придется ли платить за регистрацию старого телефона?

Нет, текущая редакция законопроекта не предусматривает таких сборов для граждан.

Что будет с серыми смартфонами?

Вопрос находится на стадии законотворчества; обсуждаются механизмы маркировки без ущерба для владельцев.

Кто будет управлять базой IMEI?

Предполагается участие регулятора и операторов связи для обеспечения бесперебойности работы сетей.

Ограничат ли работу устройств без регистрации?

Окончательный вариант документа не сформирован, вопрос блокировки остается дискуссионным.

