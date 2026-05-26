Кража без СМС: новая уловка мошенников, против которой бессильны привычные меры

Представьте: телефон лежит на столе, экран гаснет после короткого разговора, а через час баланс карты обнуляется. Коды подтверждения не приходили, пароли никто не спрашивал. Ситуация пугает своей тишиной — деньги уходят без лишнего шума.

Разберем один нюанс, который позволяет преступникам зайти в устройство глубже любого вируса.

Визит в форме: почему мы открываем дверь

Сценарий начинается с бытового звонка. Голос представляется сотрудником газовой службы или управляющей компании. Повод стандартный — проверка оборудования или сверка счетчиков. В назначенный час на пороге появляется человек в спецовке. Убедительное удостоверение, уверенные движения, запах пыли и инструмента. Мастер заходит на кухню, проверяет плиту и сообщает о мелкой неисправности. Цена вопроса — 500 рублей.

Перевод по реквизитам проходит штатно. Перед уходом "специалист" просит ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, ссылку на которую присылает в мессенджер. Логотип ведомства на картинке не вызывает подозрений. Обычный сайт с текстом и правилами. Однако за этой ширмой скрывается механизм захвата управления смартфоном.

"Схемы стали многослойными. Мошенники используют социальную инженерию, чтобы физически оказаться рядом с жертвой и усыпить бдительность реальным, хоть и копеечным, действием", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Как работает программа-невидимка

Важный нюанс: маскировка под официальную ссылку позволяет обойти стандартные фильтры ОС. Когда палец касается экрана, телефон загружает пакет данных. Программа не создает иконок и не запрашивает разрешений на виду у пользователя. Она просто начинает фиксировать каждое нажатие и считывать изображение. Пока человек спокойно пьет чай, софт копирует логины банковских приложений и перехватывает входящие СМС с кодами подтверждения.

Тот самый секрет кроется в подмене интерфейса. Вирус накладывает прозрачный слой поверх настоящего приложения банка. Вы вводите пароль в окно, которое выглядит идентично родному сервису, но данные улетают на чужой сервер. В этот момент карта становится доступна для любых операций без вашего участия. Система видит "владельца", который совершает покупки или переводы со знакомого устройства.

Метод обмана Механика кражи Фильтр СМС Вирус удаляет уведомления о списании, чтобы владелец не заметил пропажу сразу. Зеркало экрана Мошенник видит все нажатия клавиш и графические ключи в реальном времени.

"Чаще всего атака идет на счета тех, у кого есть непогашенные обязательства. Мы часто видим, как мошенники открыли охоту на должников, предлагая под видом проверок схемы легкого списания долгов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Алгоритм защиты: простые шаги

Первое правило безопасности — автономность. Если мастер просит оплату, лучше запросить бумажную квитанцию. Входящие ссылки от людей, которые только что покинули квартиру, должны игнорироваться. Настоящие службы не рассылают инструкции через сомнительные домены. Проверка адреса сайта в браузере занимает секунды, но спасает накопления. Лишняя буква в названии — верный признак беды.

Если возникло подозрение, нужно зайти в настройки смартфона и проверить список приложений. Неизвестные названия с полным доступом к системе подлежат немедленному удалению. В критической ситуации помогает только полная блокировка доступа к счетам по телефону горячей линии банка. Действовать нужно быстро, пока вирус не передал права управления личным кабинетом третьим лицам.

Ответы на популярные вопросы о защите данных

Может ли вирус попасть на iPhone через ссылку?

На устройствах Apple система более закрыта, но фишинговые сайты все равно могут украсть пароли через поддельные формы авторизации. Установка со стороны на iOS затруднена.

Как понять, что в телефоне шпион?

Устройство начинает быстрее разряжаться, ощутимо греется без нагрузки или самопроизвольно включает экран. Также могут приходить странные системные сообщения на иностранном языке.

Вернет ли банк деньги после такого списания?

Шансы минимальны, так как с точки зрения протоколов безопасности операции совершались с доверенного устройства. Понадобится техническая экспертиза смартфона и заявление в полицию.

